Za ile kilometrów zwróci się LPG? Oszczędność większa, niż wielu myślało

W skrócie Rosnące ceny paliw sprawiły, że warsztaty montujące instalacje LPG odnotowują wzrost liczby klientów oraz dłuższy czas oczekiwania na wykonanie usługi.

Średnia różnica cen między benzyną Pb95 a autogazem wynosi obecnie ponad 3,50 zł na każdym litrze, co zachęca kierowców do montażu instalacji gazowych.

Koszt instalacji LPG zależy od konstrukcji silnika i wynosi zazwyczaj od 4 do 6 tys. zł, a inwestycja zwraca się najszybciej przy dużych rocznych przebiegach.

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Kierowcy znów wybierają LPG. Warsztaty mają więcej pracy

Przez ostatnie lata zainteresowanie instalacjami LPG było mniejsze niż w poprzedniej dekadzie. Wielu kierowców wybierało diesle, samochody hybrydowe albo pozostawało przy silnikach benzynowych bez dodatkowych modyfikacji. Wysokie ceny paliw ponownie zmieniły jednak sposób liczenia kosztów codziennej eksploatacji.

Największym argumentem za montażem instalacji gazowej pozostaje różnica cen między benzyną a autogazem. Według danych serwisu e-petrol - pod koniec lipca 2026 r. średnia cena benzyny Pb95 wynosiła około 7,29 zł za litr, natomiast LPG kosztowało średnio około 3,09 zł za litr. Oznacza to różnicę wynoszącą ponad 4 zł na każdym litrze paliwa.

Dla kierowców pokonujących kilkanaście, a szczególnie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów rocznie, taka różnica szybko przekłada się na konkretne oszczędności. Nic więc dziwnego, że warsztaty zajmujące się montażem instalacji gazowych obserwują wzrost zainteresowania usługami. W wielu punktach terminy montażu są już bardziej odległe niż wcześniej.

Ile kosztuje montaż instalacji LPG?

Koszt montażu instalacji LPG zależy przede wszystkim od konstrukcji silnika, liczby cylindrów oraz zastosowanych podzespołów. W przypadku popularnych samochodów benzynowych z pośrednim wtryskiem paliwa ceny najczęściej mieszczą się w przedziale około 4-6 tys. zł.

Warto jednak pamiętać, że nie każdy samochód będzie równie dobrym kandydatem do instalacji gazowej. Najprostsze i najtańsze w adaptacji są klasyczne silniki benzynowe z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Więcej problemów mogą sprawić jednostki z bezpośrednim wtryskiem, które wymagają bardziej zaawansowanych systemów.

W takich silnikach instalacja LPG często nie zastępuje całkowicie benzyny. Samochód może wykorzystywać niewielką ilość benzyny również podczas jazdy, między innymi do ochrony wtryskiwaczy. W efekcie rzeczywiste oszczędności bywają niższe niż wynikałoby z prostego porównania cen obu paliw.

Trzeba także pamiętać, że samochód z LPG nie jeździ wyłącznie na gazie. Silnik zwykle uruchamia się na benzynie, a dodatkowym kosztem pozostaje okresowy serwis instalacji, wymiana filtrów oraz ewentualne regulacje.

Po ilu kilometrach zwraca się instalacja LPG?

Aby sprawdzić opłacalność montażu, można przeanalizować kilka popularnych samochodów spotykanych na polskich drogach. W obliczeniach przyjęliśmy koszt instalacji na poziomie 5 tys. zł, ceny paliw wynoszące 7,29 zł/l dla benzyny Pb95 i 3,09 zł/l dla LPG oraz założenie, że samochód na gazie zużywa około 15 proc. więcej paliwa niż na benzynie.

Toyota Corolla 1.6 benzyna

Pierwszym przykładem jest Toyota Corolla 1.6 z klasycznym silnikiem benzynowym. Przy średnim spalaniu na poziomie około 6,8 l benzyny na 100 km koszt przejechania tego dystansu wynosi około 49,57 zł.

Po montażu instalacji LPG spalanie może wzrosnąć do około 7,8 l gazu na 100 km. Koszt pokonania 100 km spada wtedy do około 24,10 zł. Oznacza to oszczędność około 25,47 zł na każde 100 km. Przy takich założeniach instalacja za 5 tys. zł zwróciłaby się po przejechaniu około 19,6 tys. km.

Toyota Corolla TS Kombi GR Sport Michał Domański INTERIA.PL

Skoda Octavia III 1.4 TSI

Drugi przykład stanowi Skoda Octavia III z silnikiem 1.4 TSI. Przy średnim spalaniu benzyny na poziomie około 6,5 l/100 km koszt jazdy wynosi około 47,39 zł na 100 km.

Teoretycznie po zastosowaniu LPG i wzroście spalania do około 7,5 l/100 km koszt przejazdu spadałby do około 23,18 zł na 100 km. Różnica wynosiłaby około 24,21 zł, co sugerowałoby zwrot inwestycji po około 20,7 tys. km.

W tym przypadku trzeba jednak zachować ostrożność. Silnik 1.4 TSI stosowany w Octavii III wykorzystuje bezpośredni wtrysk paliwa, dlatego instalacja LPG musi być odpowiednio dobrana i może wymagać dodatkowego zużycia benzyny podczas jazdy. W praktyce okres zwrotu może być dłuższy i zależeć od konkretnego systemu oraz sposobu eksploatacji samochodu.

Skoda Octavia III materiały prasowe

Opel Astra J 1.4 Turbo

Trzecim przykładem jest Opel Astra J z silnikiem 1.4 Turbo. Przy spalaniu benzyny na poziomie około 7,5 l/100 km koszt przejazdu 100 km wynosi około 54,68 zł.

Po przejściu na LPG zużycie paliwa może wzrosnąć do około 8,6 l/100 km, ale koszt pokonania tego samego dystansu spada do około 26,57 zł. Różnica wynosi ponad 28 zł na każde 100 km. W tym przypadku koszt montażu instalacji zwróciłby się po około 17,8 tys. km.

Opel Astra J materiały prasowe

Czy warto zamienić diesla na LPG?

Przy obecnych cenach paliw decyzja o zamianie diesla na samochód z instalacją LPG nie jest już tak oczywista jak jeszcze kilka lat temu. Silniki wysokoprężne wciąż potrafią być bardzo oszczędne, szczególnie podczas jazdy w trasie. Przyjmując średnią cenę oleju napędowego na poziomie około 7,64 zł/l oraz LPG kosztujące około 3,09 zł/l, gaz pozostaje jednak zdecydowanie tańszym paliwem. Różnica wynosi ponad 4,50 zł na litrze. Trzeba jednak pamiętać, że samochody z silnikami Diesla zużywają zwykle mniej paliwa niż auta benzynowe z LPG.

Przykładowo diesel spalający około 5,5 l/100 km generuje koszt przejazdu 100 km na poziomie około 42 zł. Samochód benzynowy po konwersji na LPG, zużywający około 8 l gazu na 100 km, potrzebuje paliwa za około 25 zł na każde 100 km. Różnica wynosi więc około 17 zł na 100 km na korzyść LPG. W praktyce oznacza to, że przy dużych przebiegach instalacja gazowa może pozwolić obniżyć koszty jazdy względem diesla, ale zakup samochodu na gaz ma sens głównie wtedy, gdy kierowca pokonuje dużo kilometrów i wybiera jednostkę dobrze współpracującą z LPG.

LPG nadal się opłaca, ale nie każdemu

Jak pokazuje powyższe zestawienie, autogaz pozostaje jednym z najprostszych sposobów na obniżenie kosztów jazdy samochodem benzynowym. Przy obecnej różnicy cen paliw instalacja kosztująca kilka tysięcy złotych może zwrócić się w relatywnie krótkim czasie, szczególnie przy dużych przebiegach.

Najwięcej zyskają właściciele samochodów spalających dużo paliwa oraz osoby pokonujące wiele kilometrów rocznie. Kierowcy używający auta głównie na krótkich trasach lub przejeżdżający kilka tysięcy kilometrów rocznie będą musieli czekać na zwrot inwestycji znacznie dłużej.

Rosnące zainteresowanie montażem instalacji LPG pokazuje jednak, że dla wielu kierowców rachunek ekonomiczny ponownie stał się kluczowym argumentem. Przy wysokich cenach benzyny gaz nadal pozwala wyraźnie ograniczyć wydatki związane z codzienną jazdą.