Zimą i jesienią klimatyzacja pełni zupełnie inną, choć równie ważną funkcję. Pomaga w usuwaniu wilgoci z wnętrza samochodu i skutecznie eliminuje parowanie szyb. Po wejściu do wychłodzonego auta często pojawia się problem ograniczonej widoczności - szyby natychmiast pokrywają się parą. Wystarczy wtedy uruchomić klimatyzację i ustawić nawiew na przednią szybę, by wilgoć została błyskawicznie usunięta.

Działająca klimatyzacja nie tylko osusza powietrze, ale też filtruje je z pyłków, spalin i kurzu. To szczególnie ważne zimą, gdy jakość powietrza w wielu miastach gwałtownie się pogarsza przez smog i dym z kominów.

Wielu kierowców popełnia ten sam błąd - całkowicie wyłącza klimatyzację na kilka miesięcy. Wydaje się to logiczne, skoro nie ma potrzeby chłodzenia powietrza, ale w praktyce prowadzi do poważnych problemów. Gdy układ nie jest używany, olej smarujący sprężarkę opada na dno i nie rozprowadza się po całym systemie. W efekcie elementy metalowe zaczynają pracować "na sucho", co może doprowadzić do zatarcia kompresora.

Wystarczy uruchamiać klimatyzację raz w tygodniu na około piętnaście minut, by zapewnić jej prawidłowe smarowanie i cyrkulację czynnika chłodniczego. Taki krótki cykl pracy wystarczy, by utrzymać cały układ w dobrej kondycji i uniknąć kosztownej naprawy.

Jeśli klimatyzacja przez dłuższy czas nie pracuje, wewnątrz układu gromadzi się wilgoć, która sprzyja rozwojowi bakterii i pleśni. To właśnie one odpowiadają za nieprzyjemny zapach, który wielu kierowców wyczuwa po włączeniu nawiewu po zimowej przerwie. Regularne uruchamianie układu klimatyzacji pozwala osuszyć przewody wentylacyjne i zapobiega rozwojowi drobnoustrojów.

Dodatkowo działający system klimatyzacji pomaga zachować sprawność filtra kabinowego, który zatrzymuje zanieczyszczenia i alergeny. Dzięki temu powietrze we wnętrzu auta pozostaje czystsze, a jazda jest bardziej komfortowa.

Choć włączanie klimatyzacji zimą jest korzystne, trzeba pamiętać o umiarze. Zbyt długie korzystanie z chłodnego nawiewu może przesuszać skórę i błony śluzowe, co zwiększa podatność na infekcje. Dlatego najlepiej włączać ją okresowo, szczególnie gdy szyby zaczynają parować lub powietrze w kabinie wydaje się zbyt wilgotne.

Nie należy też włączać klimatyzacji natychmiast po uruchomieniu silnika w bardzo niskiej temperaturze. Warto odczekać kilka minut, aż silnik się rozgrzeje, by olej i czynnik chłodniczy osiągnęły odpowiednią temperaturę.

Regularne uruchamianie klimatyzacji to nie wszystko. Ważne jest również, by przynajmniej raz w roku poddać system przeglądowi. Serwis powinien obejmować kontrolę szczelności, uzupełnienie czynnika chłodniczego i dezynfekcję przewodów wentylacyjnych. Producent zazwyczaj zaleca wymianę filtra kabinowego co 15-30 tysięcy kilometrów lub raz w roku, w zależności także od miejsca eksploatacji.

Dzięki takim zabiegom klimatyzacja nie tylko działa wydajniej, ale też dłużej zachowuje sprawność. W przeciwnym razie może dojść do wycieków czynnika, spadku ciśnienia lub zatarcia kompresora - a to oznacza koszt naprawy sięgający nawet kilku tysięcy złotych.

