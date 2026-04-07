Spis treści: Kiedy wymienić opony na letnie? Pomoże zasada "7" Dlaczego nie warto jeździć na zimówkach latem? Ile kosztuje wymiana opon w 2026 roku? Czy można dostać mandat za jazdę na zimowych oponach latem?

Temperatura za oknem stale rośnie, lecz nadal w nadchodzących dniach nie powinniśmy spodziewać się w pełni stabilnej, słonecznej wiosny. Nie zmienia to jednak faktu, że wielkimi krokami zbliża się moment, w którym kierowcy szturmem ruszą do wulkanizatorów, aby wymienić ogumienie z zimowego na letnie.

Kiedy wymienić opony na letnie? Pomoże zasada "7"

Kierowcy doskonale powinni znać zasadę "7", która idealnie określa moment, w którym należy wymienić w samochodzie opony z zimowych na letnie. Oznacza ona, że jeśli średnia dobowa temperatura utrzymuje się powyżej 7 stopni Celsjusza przez dłuższy czas, można bezpiecznie rozważyć zmianę ogumienia.

W praktyce często przypada to przełom kwietnia i maja, ale oczywiście kluczowe pozostaje obserwowanie prognoz i upewnienie się, że nocne przymrozki nie wrócą. Chociaż w minioną niedzielę temperatura w wielu miejscach w Polsce zbliżała się nawet do 20 st. Celsjusza, to w nadchodzących dniach w nocy na termometrach możemy jeszcze zobaczyć wartości poniżej zera.

Dlaczego nie warto jeździć na zimówkach latem?

Jazda na oponach zimowych w cieplejszych miesiącach nie jest dobrym pomysłem. Zimówki zostały zaprojektowane z myślą o niskich temperaturach, dlatego ich mieszanka gumy jest znacznie bardziej miękka. W wyższych temperaturach opony zimowe zużywają się szybciej, a ich przyczepność spada. Wydłuża się także droga hamowania - badania ADAC pokazały, że przy prędkości 100 km/h różnica w długości hamowania może sięgać nawet 16 metrów w porównaniu do opon letnich. To dystans, który w sytuacji awaryjnej może mieć kluczowe znaczenie.

Nie bez znaczenia jest również konstrukcja i kształt bieżnika - w ogumieniu zimowym zostały one dostosowane do odprowadzania śniegu i błota pośniegowego, co latem przekłada się na mniejszą powierzchnię styku z nawierzchnią i gorszą stabilność podczas manewrów.

Ile kosztuje wymiana opon w 2026 roku?

Wizyta u wulkanizatora to dziś większy wydatek niż jeszcze kilka sezonów temu. W 2026 r. za wymianę kompletu czterech kół wraz z wyważaniem trzeba zapłacić średnio od 150 do 420 zł. Najczęściej kierowcy aut z felgami aluminiowymi w rozmiarze 16 cali wydają około 200 zł.

Na ostateczną cenę wpływa kilka czynników. Znaczenie ma średnica felg, rodzaj obręczy oraz obecność czujników ciśnienia TPMS. Co więcej, różnice cenowe widoczne są także między miastami. W największych aglomeracjach stawki potrafią być wyższe nawet o kilkadziesiąt procent. To efekt wyższych kosztów prowadzenia działalności i dużego popytu.

Czy można dostać mandat za jazdę na zimowych oponach latem?

Obowiązujące w Polsce przepisy nie zabraniają jazdy na oponach zimowych latem i na odwrót, a także nie wymuszają na kierowcy sezonowej wymiany ogumienia. Nie oznacza to jednak, że kierowcy są całkowicie bezkarni w tej kwestii, ponieważ policjanci podczas kontroli mogą dokładnie sprawdzić stan opon oraz głębokość bieżnika, która powinna wynosić co najmniej 1,6 mm. Jeśli policjant uzna, że bieżnik jest niższy to może zatrzymać dowód rejestracyjny, a mandat może wynieść nawet 3 tys. zł.

