Wygiąłem felgę w aucie. Już wiem, kiedy nadaje się do wymiany

Zakup nowej felgi jest niezbędny, gdy uszkodzenia zagrażają bezpieczeństwu. Dyskwalifikujące są pęknięcia biegnące przez ramiona obręczy oraz dwa lub więcej pęknięć na bębnie czy zewnętrznym rancie. Wymiana jest również jedynym wyjściem, gdy obręcz jest na tyle zdeformowana, że nie przylega ściśle do opony i nie potrafi utrzymać ciśnienia.

Kolejnym powodem do pozbycia się felgi są bardzo ostre wgniecenia lub sytuacja, w której uderzenie było na tyle silne, że metal zapadł się do wewnątrz. Jeśli obręcz całkowicie straciła swój okrągły kształt, jej bezpieczna naprawa nie będzie już możliwa.

Prostowanie felg. Jakie uszkodzenia można naprawić?

Mniejsze deformacje można z powodzeniem naprawić. Specjaliści od wulkanizacji używają do tego wysokiej temperatury i odpowiednich maszyn prostujących, które przywracają uszkodzonym obręczom pierwotny kształt.

Naprawie podlegają zazwyczaj łagodne wgniecenia na bębnie lub zewnętrznym rancie, o ile struktura materiału pozostała nienaruszona i nie pojawiły się na nim pęknięcia. Drobne uszkodzenia powierzchowne również można usunąć, pod warunkiem że nie wpływają na integralność całego koła. Ostateczną decyzję o tym, czy felga nadaje się do prostowania, zawsze podejmuje technik po dokładnych oględzinach.

Nie wszystkie uszkodzenia felgi można naprawić. 123RF/PICSEL

Koszty takiej usługi są niższe niż zakup nowej felgi. Lekkie prostowanie to w Polsce zazwyczaj wydatek rzędu 150-300 zł. Pełna renowacja trudniejszego uszkodzenia może kosztować od 500 do 800 zł za sztukę.

Czy można jeździć z uszkodzoną obręczą?

Nawet jeśli wgniecenie wydaje się niewielkie i z opony nie uchodzi powietrze, odkładanie wizyty w warsztacie powoduje kolejne problemy. Jazda na skrzywionej feldze wywołuje bicie i wibracje, które przedwcześnie zużywają elementy zawieszenia oraz układu kierowniczego.

Krzywe koło wpływa też na geometrię i wyważenie. Zignorowanie problemu prowadzi do nierównomiernego i szybkiego zużycia opon, co generuje dodatkowe koszty. Jeśli uszkodzenie jest na tyle duże, że z koła ucieka powietrze, kontynuowanie jazdy grozi nagłym wystrzałem opony.

Po mocnym uderzeniu w wyrwę w asfalcie warto podjechać do warsztatu na sprawdzenie kół, nawet jeśli na samej obręczy nie widać wyraźnych zagięć. Czasami siła uderzenia wystarczy, by zniszczyć wyważenie koła lub rozregulować geometrię zawieszenia, co szybko odbije się na komforcie prowadzenia samochodu.

