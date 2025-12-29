Wlałem diesla do benzyny. Co robić?
Tankowanie to czynność, którą większość kierowców wykonuje niemal automatycznie. Wysiadasz z auta, sięgasz po pistolet, wkładasz go do wlewu i po chwili wracasz za kierownicę. Właśnie ta rutyna bywa największym problemem. Wystarczy pośpiech, zmiana samochodu albo zwykłe rozkojarzenie, by do baku auta z silnikiem benzynowym trafił olej napędowy (albo odwrotnie) Taki błąd zdarza się częściej, niż wielu osobom się wydaje, i niestety potrafi mieć bardzo kosztowne konsekwencje.
Spis treści:
- Wlałem diesla do benzyny i jeszcze nie odpaliłem auta
- Uruchomiłem silnik po wlaniu diesla
- Dlaczego olej napędowy w benzynie jest tak groźny?
Najważniejsze jest jedno: w tej sytuacji liczą się pierwsze minuty. To, czy uruchomisz silnik, może zdecydować o tym, czy skończy się na kilkuset złotych, czy na rachunku opiewającym na kilka, a czasem nawet kilkanaście tysięcy.
Wlałem diesla do benzyny i jeszcze nie odpaliłem auta
Jeśli zorientowałeś się od razu po tankowaniu i silnik nie został uruchomiony, jesteś w najlepszym możliwym scenariuszu. Diesel znajduje się wtedy wyłącznie w zbiorniku paliwa i nie zdążył trafić do układu paliwowego. W takiej sytuacji absolutnie nie należy próbować "sprawdzić, czy odpali". Nawet krótkie przekręcenie kluczyka lub naciśnięcie przycisku start może uruchomić pompę paliwa i wciągnąć niewłaściwe paliwo dalej.
Rozsądnym rozwiązaniem jest wezwanie lawety i odholowanie auta do warsztatu, który zajmuje się opróżnianiem zbiorników. Mechanik spuści paliwo, przepłucze bak oraz przewody i zaleje układ benzyną. Koszt takiej operacji bywa różny, ale zazwyczaj mieści się w przedziale kilkuset złotych, plus holowanie. To wciąż niewielki wydatek w porównaniu z tym, co może wydarzyć się później. Warto pamiętać, że w tej sytuacji możemy skorzystać z polisy AC, która zwykle pokrywa takie wydatki.
Uruchomiłem silnik po wlaniu diesla
Sytuacja robi się poważniejsza, jeśli silnik został uruchomiony. Olej napędowy jest gęstszy i bardziej lepki niż benzyna, a układ paliwowy w silniku benzynowym nie jest przystosowany do takiego paliwa. Diesel trafia do przewodów, wtryskiwaczy i dalej do cylindrów, gdzie nie jest w stanie prawidłowo się zapalić.
Efektem mogą być zapchane wtryskiwacze, uszkodzona pompa paliwa, zalane świece zapłonowe, a w skrajnych przypadkach także zniszczony katalizator. Jeśli silnik zapalił i przez chwilę pracował, niespalone paliwo może trafić do układu wydechowego i doprowadzić do jego uszkodzenia. Lista części, które potencjalnie wymagają czyszczenia lub wymiany, robi się bardzo długa.
W takim przypadku samochód również powinien trafić do warsztatu na lawecie. Mechanicy muszą nie tylko opróżnić zbiornik, ale także przepłukać cały układ paliwowy. Często konieczna jest wymiana filtrów, świec, a czasem także wtryskiwaczy czy pompy. Koszty szybko rosną i bez problemu mogą przekroczyć kilka tysięcy złotych.
Dlaczego olej napędowy w benzynie jest tak groźny?
Problem nie polega wyłącznie na tym, że paliwo jest inne. Benzyna i diesel różnią się właściwościami fizycznymi i sposobem spalania. Silnik benzynowy potrzebuje paliwa, które łatwo się rozpyla i zapala od iskry świecy. Olej napędowy jest paliwem zapłonowym, przeznaczonym do zupełnie innego typu pracy.
Gdy diesel trafia do benzynowego układu paliwowego, powoduje zaburzenia w dozowaniu paliwa i zapłonie. Zamiast kontrolowanego spalania pojawiają się problemy z rozruchem, nierówna praca silnika, dym z wydechu, a w skrajnych przypadkach uszkodzenia mechaniczne.