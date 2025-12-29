Spis treści: Wlałem diesla do benzyny i jeszcze nie odpaliłem auta Uruchomiłem silnik po wlaniu diesla Dlaczego olej napędowy w benzynie jest tak groźny?

Najważniejsze jest jedno: w tej sytuacji liczą się pierwsze minuty. To, czy uruchomisz silnik, może zdecydować o tym, czy skończy się na kilkuset złotych, czy na rachunku opiewającym na kilka, a czasem nawet kilkanaście tysięcy.

Wlałem diesla do benzyny i jeszcze nie odpaliłem auta

Jeśli zorientowałeś się od razu po tankowaniu i silnik nie został uruchomiony, jesteś w najlepszym możliwym scenariuszu. Diesel znajduje się wtedy wyłącznie w zbiorniku paliwa i nie zdążył trafić do układu paliwowego. W takiej sytuacji absolutnie nie należy próbować "sprawdzić, czy odpali". Nawet krótkie przekręcenie kluczyka lub naciśnięcie przycisku start może uruchomić pompę paliwa i wciągnąć niewłaściwe paliwo dalej.

Rozsądnym rozwiązaniem jest wezwanie lawety i odholowanie auta do warsztatu, który zajmuje się opróżnianiem zbiorników. Mechanik spuści paliwo, przepłucze bak oraz przewody i zaleje układ benzyną. Koszt takiej operacji bywa różny, ale zazwyczaj mieści się w przedziale kilkuset złotych, plus holowanie. To wciąż niewielki wydatek w porównaniu z tym, co może wydarzyć się później. Warto pamiętać, że w tej sytuacji możemy skorzystać z polisy AC, która zwykle pokrywa takie wydatki.

Uruchomiłem silnik po wlaniu diesla

Sytuacja robi się poważniejsza, jeśli silnik został uruchomiony. Olej napędowy jest gęstszy i bardziej lepki niż benzyna, a układ paliwowy w silniku benzynowym nie jest przystosowany do takiego paliwa. Diesel trafia do przewodów, wtryskiwaczy i dalej do cylindrów, gdzie nie jest w stanie prawidłowo się zapalić.

Efektem mogą być zapchane wtryskiwacze, uszkodzona pompa paliwa, zalane świece zapłonowe, a w skrajnych przypadkach także zniszczony katalizator. Jeśli silnik zapalił i przez chwilę pracował, niespalone paliwo może trafić do układu wydechowego i doprowadzić do jego uszkodzenia. Lista części, które potencjalnie wymagają czyszczenia lub wymiany, robi się bardzo długa.

W takim przypadku samochód również powinien trafić do warsztatu na lawecie. Mechanicy muszą nie tylko opróżnić zbiornik, ale także przepłukać cały układ paliwowy. Często konieczna jest wymiana filtrów, świec, a czasem także wtryskiwaczy czy pompy. Koszty szybko rosną i bez problemu mogą przekroczyć kilka tysięcy złotych.

Dlaczego olej napędowy w benzynie jest tak groźny?

Problem nie polega wyłącznie na tym, że paliwo jest inne. Benzyna i diesel różnią się właściwościami fizycznymi i sposobem spalania. Silnik benzynowy potrzebuje paliwa, które łatwo się rozpyla i zapala od iskry świecy. Olej napędowy jest paliwem zapłonowym, przeznaczonym do zupełnie innego typu pracy.

Gdy diesel trafia do benzynowego układu paliwowego, powoduje zaburzenia w dozowaniu paliwa i zapłonie. Zamiast kontrolowanego spalania pojawiają się problemy z rozruchem, nierówna praca silnika, dym z wydechu, a w skrajnych przypadkach uszkodzenia mechaniczne.

"Wydarzenia”. Chińskie samochody nas szpiegują? "Koń trojański" Polsat News