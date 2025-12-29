Wlałem diesla do benzyny. Co robić?

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Tankowanie to czynność, którą większość kierowców wykonuje niemal automatycznie. Wysiadasz z auta, sięgasz po pistolet, wkładasz go do wlewu i po chwili wracasz za kierownicę. Właśnie ta rutyna bywa największym problemem. Wystarczy pośpiech, zmiana samochodu albo zwykłe rozkojarzenie, by do baku auta z silnikiem benzynowym trafił olej napędowy (albo odwrotnie) Taki błąd zdarza się częściej, niż wielu osobom się wydaje, i niestety potrafi mieć bardzo kosztowne konsekwencje.

Dłoń osoby trzymająca pistolet dystrybutora paliwa i tankująca czerwony samochód osobowy, tylne światło auta i otwarte wieczko wlewu paliwa widoczne na tle jasnej nawierzchni.
Pomyłka przy tankowaniu może mieć bardzo różne konsekwencje – kluczowe jest to, czy silnik został uruchomiony.123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Wlałem diesla do benzyny i jeszcze nie odpaliłem auta
  2. Uruchomiłem silnik po wlaniu diesla
  3. Dlaczego olej napędowy w benzynie jest tak groźny?

Najważniejsze jest jedno: w tej sytuacji liczą się pierwsze minuty. To, czy uruchomisz silnik, może zdecydować o tym, czy skończy się na kilkuset złotych, czy na rachunku opiewającym na kilka, a czasem nawet kilkanaście tysięcy.

Wlałem diesla do benzyny i jeszcze nie odpaliłem auta

Jeśli zorientowałeś się od razu po tankowaniu i silnik nie został uruchomiony, jesteś w najlepszym możliwym scenariuszu. Diesel znajduje się wtedy wyłącznie w zbiorniku paliwa i nie zdążył trafić do układu paliwowego. W takiej sytuacji absolutnie nie należy próbować "sprawdzić, czy odpali". Nawet krótkie przekręcenie kluczyka lub naciśnięcie przycisku start może uruchomić pompę paliwa i wciągnąć niewłaściwe paliwo dalej.

Rozsądnym rozwiązaniem jest wezwanie lawety i odholowanie auta do warsztatu, który zajmuje się opróżnianiem zbiorników. Mechanik spuści paliwo, przepłucze bak oraz przewody i zaleje układ benzyną. Koszt takiej operacji bywa różny, ale zazwyczaj mieści się w przedziale kilkuset złotych, plus holowanie. To wciąż niewielki wydatek w porównaniu z tym, co może wydarzyć się później. Warto pamiętać, że w tej sytuacji możemy skorzystać z polisy AC, która zwykle pokrywa takie wydatki.

Zobacz również:

Skuteczność hamowania zależy nie tylko od klocków i tarcz, ale też od stanu płynu w układzie.
Eksploatacja

"Miękki" pedał hamulca powstaje przez wodę. Tak można przeciwdziałać

Szymon Piaskowski
Szymon Piaskowski

Uruchomiłem silnik po wlaniu diesla

Sytuacja robi się poważniejsza, jeśli silnik został uruchomiony. Olej napędowy jest gęstszy i bardziej lepki niż benzyna, a układ paliwowy w silniku benzynowym nie jest przystosowany do takiego paliwa. Diesel trafia do przewodów, wtryskiwaczy i dalej do cylindrów, gdzie nie jest w stanie prawidłowo się zapalić.

Efektem mogą być zapchane wtryskiwacze, uszkodzona pompa paliwa, zalane świece zapłonowe, a w skrajnych przypadkach także zniszczony katalizator. Jeśli silnik zapalił i przez chwilę pracował, niespalone paliwo może trafić do układu wydechowego i doprowadzić do jego uszkodzenia. Lista części, które potencjalnie wymagają czyszczenia lub wymiany, robi się bardzo długa.

W takim przypadku samochód również powinien trafić do warsztatu na lawecie. Mechanicy muszą nie tylko opróżnić zbiornik, ale także przepłukać cały układ paliwowy. Często konieczna jest wymiana filtrów, świec, a czasem także wtryskiwaczy czy pompy. Koszty szybko rosną i bez problemu mogą przekroczyć kilka tysięcy złotych.

Dlaczego olej napędowy w benzynie jest tak groźny?

Problem nie polega wyłącznie na tym, że paliwo jest inne. Benzyna i diesel różnią się właściwościami fizycznymi i sposobem spalania. Silnik benzynowy potrzebuje paliwa, które łatwo się rozpyla i zapala od iskry świecy. Olej napędowy jest paliwem zapłonowym, przeznaczonym do zupełnie innego typu pracy.

Gdy diesel trafia do benzynowego układu paliwowego, powoduje zaburzenia w dozowaniu paliwa i zapłonie. Zamiast kontrolowanego spalania pojawiają się problemy z rozruchem, nierówna praca silnika, dym z wydechu, a w skrajnych przypadkach uszkodzenia mechaniczne.

"Wydarzenia”. Chińskie samochody nas szpiegują? "Koń trojański"Polsat News

Najnowsze