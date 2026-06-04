W skrócie Nieprzyjemny zapach z nawiewu po włączeniu klimatyzacji w aucie może wskazywać na obecność bakterii i grzybów w układzie wentylacji.

Wilgoć, kurz i zabrudzony filtr kabinowy sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów, które są główną przyczyną brzydkiego zapachu z klimatyzacji.

Aby pozbyć się zapachu, zalecane jest regularne wymienianie filtra kabinowego, okresowe czyszczenie nawiewów oraz profesjonalne odgrzybianie klimatyzacji.

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Większość kierowców regularnie sprząta wnętrze samochodu i dba o jego wygląd. Znacznie rzadziej pamiętamy jednak o układzie klimatyzacji. Tymczasem przez nawiewy każdego dnia przepływają ogromne ilości powietrza zawierającego kurz, pyłki, spaliny i inne zanieczyszczenia.

Jeśli filtr kabinowy nie jest regularnie wymieniany, a klimatyzacja nie przechodzi okresowego czyszczenia, z czasem mogą pojawić się problemy.

Dlaczego klimatyzacja samochodowa śmierdzi?

Najczęstszą przyczyną nieprzyjemnych zapachów jest wilgoć gromadząca się w układzie klimatyzacji samochodowej. W połączeniu z kurzem i zanieczyszczeniami tworzy ona idealne warunki do rozwoju bakterii, pleśni i grzybów. Szczególnie narażony jest parownik, na którym skrapla się woda podczas pracy klimy.

To właśnie obecność mikroorganizmów odpowiada za charakterystyczny zapach stęchlizny lub wilgoci. Problem często pogłębia zabrudzony filtr kabinowy, który zamiast zatrzymywać zanieczyszczenia, sam staje się źródłem nieprzyjemnych zapachów w aucie. Jeśli klimatyzacja śmierdzi zaraz po jej uruchomieniu, to wyraźny sygnał, że układ wymaga czyszczenia.

Grzyb w klimatyzacji samochodowej a twoje zdrowie

Nieprzyjemny zapach z nawiewu to nie tylko dyskomfort podczas jazdy. Grzybów w układzie klimatyzacji nie należy bagatelizować. Wraz z powietrzem do kabiny mogą trafiać drobnoustroje i alergeny, które u części osób wywołują podrażnienie oczu, bóle głowy czy zmęczenie.

Częstym objawem jest również kaszel od klimatyzacji w samochodzie. Szczególnie narażone są na to osoby cierpiące na alergie, astmę oraz inne schorzenia układu oddechowego.

Zaniedbana klima może też przyczyniać się do częstszego parowania szyb i pogorszenia skuteczności osuszania wnętrza.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z klimatyzacji samochodowej?

Pierwszym krokiem powinna być wymiana filtra kabinowego. Producenci zalecają wykonywanie tej czynności raz w roku lub co 15-30 tys. kilometrów, choć w warunkach miejskich często warto robić to częściej.

Pomocne mogą być również specjalne preparaty do czyszczenia klimatyzacji w sprayu. To jeden z najpopularniejszych sposobów na pozbycie się brzydkiego zapachu.

Jeżeli problem nie ustępuje, konieczne może być profesjonalne odgrzybianie. Serwisy klimatyzacji samochodowej najczęściej stosują ozonowanie wnętrza samochodu lub metodę ultradźwiękową. Oba rozwiązania pozwalają dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i skutecznie ograniczyć rozwój bakterii oraz grzybów.

Regularna wymiana filtra kabinowego, okresowe czyszczenie nawiewów i odgrzybianie klimatyzacji samochodowej pozwalają uniknąć przykrych zapachów oraz utrzymać dobrą jakość powietrza w kabinie. Jeśli klimatyzacja w aucie zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, nie warto zwlekać z reakcją. Im szybciej usuniesz źródło problemu, tym łatwiej przywrócisz komfort podróżowania i pełną sprawność klimy.





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