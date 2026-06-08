Włączasz klimatyzację podczas upałów? Tyle dopłacisz do paliwa

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Dziś trudno wyobrazić sobie jazdę w upale bez włączonej klimatyzacji. Wraz z nadejściem letnich temperatur ponownie pojawia się pytanie - czy klimatyzacja naprawdę znacząco zwiększa spalanie paliwa? Rachunek jest prosty.

Schematyczny wykres pokazujący zużycie paliwa przez klimatyzację w samochodzie podczas jazdy latem.
Ile paliwa faktycznie zużywa klimatyzacja w samochodzie?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Ile paliwa zużywa klimatyzacja w samochodzie?
  2. Ile kosztuje jazda z klimatyzacją podczas wakacyjnego wyjazdu?
  3. Jak schłodzić samochód taniej i szybciej?
  4. Zaniedbana klimatyzacja to nie tylko przykry zapach z nawiewów
  5. Czy włączona klimatyzacja w aucie może zrujnować portfel kierowcy?

Temperatura w Polsce stale rośnie, a kierowcy po zimowej przerwie ponownie zaczynają coraz częściej korzystać z klimatyzacji. W dobie szalejących cen paliw na całym świecie zmotoryzowani szukają oszczędności na różne sposoby, a część zastanawia się, czy wyłączenie klimatyzacji może przynieść realne oszczędności. Aby schłodzić wnętrze samochodu sprężarka klimatyzacji musi pobierać energię, a tę dostarcza silnik. Im ciężej pracuje układ chłodzenia, tym większe jest zużycie paliwa. Pytanie jednak, jak duża jest różnica?

Ile paliwa zużywa klimatyzacja w samochodzie?

Najmniej paliwa zużywa klimatyzacja w nowoczesnych samochodach. Dzięki czujnikom temperatury i elektronicznemu sterowaniu komputer sam decyduje z jaką intensywnością ma pracować sprężarka. Po osiągnięciu zadanej temperatury układ ogranicza działanie, dzięki czemu nie obciąża silnika bardziej, niż jest to konieczne.

W przypadku takich systemów średni wzrost spalania wynosi około 0,25 l/100 km. Przy dzisiejszych cenach benzyny oznacza to dodatkowy koszt na poziomie około 1,50 zł na każde 100 km przejechane samochodem z silnikiem benzynowym oraz około 1,65 zł w przypadku pojazdów z jednostką Diesla.

Znacznie większe zużycie paliwa może pojawić się w samochodach wyposażonych w klimatyzację manualną. Tutaj sprężarka często pracuje ze stałą intensywnością, przez co spalanie może wzrosnąć od 0,5 do nawet 1 l/100 km. Przy dłuższych wakacyjnych trasach różnica staje się już zauważalna, ale czy na tyle, aby z niej zrezygnować na rzecz otwarcia okien?

Pokretło panelu klimatyzacji samochodowej ustawione na 21 stopni Celsjusza, otoczone kolorystyczną skalą chłodzenia i ogrzewania oraz częściowo widoczne inne przyciski sterujące poniżej.
Aby klimatyzacja zużywała jak najmniej paliwa należy ustawić ją w trybie automatycznym.Piotr KrólINTERIA.PL

Ile kosztuje jazda z klimatyzacją podczas wakacyjnego wyjazdu?

Załóżmy, że wybieramy się nad morze i pokonujemy trasę liczącą 600 km. W samochodzie z automatyczną klimatyzacją dodatkowe zużycie paliwa wyniesie około 1,5 litra. Przy cenie benzyny na poziomie 6 zł za litr oznacza to wydatek rzędu około 9 zł.

W przypadku starszego auta z klimatyzacją manualną koszt może wzrosnąć do 15-35 zł na całej trasie. To więcej, ale nadal trudno mówić o kwocie, która mogłaby znacząco wpłynąć na budżet.

Jak schłodzić samochód taniej i szybciej?

Największym błędem popełnianym przez kierowców jest uruchamianie klimatyzacji zaraz po wejściu do rozgrzanego samochodu przy zamkniętych oknach. W takiej sytuacji układ musi walczyć z powietrzem nagrzanym często do ponad 50 st. C.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest otwarcie wszystkich szyb zaraz po ruszeniu i przewietrzenie kabiny przez kilkadziesiąt sekund. Dopiero wtedy warto zamknąć okna i uruchomić klimatyzację. Dobrze sprawdza się również włączenie na początku - po wstępnym przewietrzeniu - obiegu wewnętrznego, dzięki czemu układ chłodzi już schłodzone powietrze znajdujące się w kabinie.

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Mechanicy zwracają uwagę, że optymalna temperatura we wnętrzu samochodu powinna wynosić około 21-23 st. C. Ustawianie klimatyzacji na 16 czy 18 st. C nie tylko zwiększa zużycie paliwa, ale również negatywnie wpływa na zdrowie osób podróżujących w samochodzie.

Zaniedbana klimatyzacja to nie tylko przykry zapach z nawiewów

Warto pamiętać, że największym problemem nie jest sama klimatyzacja, ale jej zły stan techniczny. Nieszczelny układ, ubytek czynnika chłodniczego czy zużyta sprężarka sprawiają, że układ musi pracować znacznie ciężej. W efekcie spalanie może wzrosnąć bardziej niż przewidują producenci, a kierowca często nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Dlatego przed sezonem letnim warto wykonać przegląd klimatyzacji, sprawdzić szczelność układu oraz stan filtra kabinowego.

Czy włączona klimatyzacja w aucie może zrujnować portfel kierowcy?

Jeżeli układ klimatyzacji działa prawidłowo to różnica w spalaniu jest niemal niezauważalna. W większości nowoczesnych samochodów dodatkowe zużycie paliwa jest stosunkowo niewielkie i zazwyczaj jest niższe niż koszt kawy kupionej na stacji benzynowej.

Znacznie droższa może okazać się jazda z otwartymi oknami przy wysokich prędkościach. Pogorszenie aerodynamiki powoduje wtedy większy wzrost spalania niż korzystanie z klimatyzacji, ale także uporczywy hałas wewnątrz kabiny.

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