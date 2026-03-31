Widzisz cysternę na stacji paliw? Lepiej zatankuj gdzie indziej
Gdy w samochodzie zapala się kontrolka rezerwy paliwa, widok stacji benzynowej przynosi naturalną ulgę. Uczucie to staje się jeszcze silniejsze, gdy właśnie na stacji pojawia się cysterna. W takiej sytuacji wielu kierowców automatycznie zakłada, że to idealny moment, by zatankować świeże paliwo. W rzeczywistości jednak najlepiej zrezygnować z tankowania w tym miejscu.
W skrócie
- Obecność cysterny na stacji paliw może powodować wymieszanie osadów z nową dostawą paliwa, obniżając jego czystość.
- Nawet najbardziej zaawansowane filtry w dystrybutorach nie zatrzymają wszystkich zanieczyszczeń mogących dostać się do silnika podczas tankowania świeżo po dostawie.
- Specjaliści zalecają odczekanie od godziny do dwóch po odjeździe cysterny, by zapewnić paliwu czas na ustabilizowanie się.
Wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem, gdy nagle zapala się kontrolka rezerwy paliwa. Na szczęście w oddali pojawia się uspokajający widok stacji benzynowej. Sytuacja wydaje się jeszcze bardziej obiecująca, gdy dostrzegamy cysternę, co na pierwszy rzut oka oznacza świeżą dostawę paliwa. W rzeczywistości jednak świeże paliwo nie zawsze oznacza jego wyższą jakość.
Dzieje się tak dlatego, że paliwo na stacjach przechowywane jest w dużych podziemnych zbiornikach, które rzadko bywają całkowicie czyste. Z czasem na ich dnie gromadzą się drobne zanieczyszczenia - pył, resztki metalu czy skroplona woda. Zwykle pozostają one nieruchome i nie stanowią zagrożenia. Problem pojawia się, gdy cysterna wtłacza paliwo pod ciśnieniem - wówczas nagromadzone osady unoszą się i mieszają z nową dostawą, obniżając jej czystość.
Nowoczesne silniki są wrażliwe na zanieczyszczenia
Dystrybutory na stacjach paliw są co prawda wyposażone w filtry, ale nawet te najlepsze nie zatrzymują wszystkich zanieczyszczeń. Gdy świeża benzyna lub olej napędowy wirują w zbiorniku razem z osadem, wiele niepożądanych drobin może trafić do silnika podczas tankowania. Nawet niewielkie cząstki w takim paliwie mogą negatywnie wpływać na nowoczesne układy wtryskowe.
Współczesne silniki pracują bowiem z ekstremalną precyzją. Elementy wtryskowe funkcjonują w mikroskopijnych tolerancjach, a nawet jedna drobna cząstka może spowodować zablokowanie wtryskiwacza. Konsekwencje są natychmiastowe: szarpanie silnika, spadek mocy, włączenie kontrolek ostrzegawczych, a w skrajnych przypadkach nawet kosztowna naprawa.
Widzisz cysternę na stacji paliw? To radzą eksperci
Mechanicy i specjaliści zajmujący się układami paliwowymi, w tym eksperci z firm takich jak Bosch, podkreślają, że nawet najbardziej zaawansowane filtry nie są w stanie zatrzymać wszystkich zanieczyszczeń unoszących się w paliwie podczas pompowania do dystrybutorów. W praktyce oznacza to, że tankowanie bezpośrednio po dostawie paliwa jest ryzykowne, niezależnie od zapewnień stacji o jego jakości.
Najbezpieczniejszym sposobem, by uniknąć problemów, jest odczekanie pewnego czasu po dostawie paliwa na stacji. Specjaliści zalecają, by poczekać od godziny do dwóch po odjeździe cysterny, dając paliwu w zbiornikach czas na ustabilizowanie się i osiągnięcie odpowiedniej jakości. Choć wiąże się to z pewnym dyskomfortem, taki zabieg gwarantuje, że silnik otrzyma paliwo wolne od potencjalnych zanieczyszczeń.