W skrócie W okresie upałów można schłodzić wnętrze samochodu przed wejściem, korzystając z funkcji dostępnych w kluczyku lub pilocie.

Przytrzymanie przycisku otwierania na pilocie często umożliwia zdalne opuszczenie wszystkich szyb, a niekiedy także uchylenie szyberdachu.

Eksperci zalecają najpierw przewietrzyć wnętrze samochodu, a dopiero potem uruchomić klimatyzację, ustawiając temperaturę maksymalnie o 5-7 stopni niższą od tej na zewnątrz.

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Sposobów na szybkie schłodzenie wnętrza samochodu jest kilka i nie ograniczają się one wyłącznie do włączenia klimatyzacji oraz ustawienia jej na maksymalnie zimne powietrze. Jedną z nich - dostępnej w sporej większości samochodów - jest możliwość zdalnego otwierania szyb za pomocą kluczyka lub pilota. To rozwiązanie od lat stosowane jest przez wielu producentów aut, ale nie wszyscy kierowcy o nim pamiętają.

Ukryta funkcja kluczyka przydaje się szczególnie podczas upałów

Większość kierowców używa pilota wyłącznie do otwierania i zamykania drzwi. W wielu samochodach przytrzymanie przycisku otwierania przez kilka sekund powoduje automatyczne opuszczenie wszystkich szyb. Dzięki temu jeszcze przed wejściem do auta można szybko wypuścić z wnętrza nagrzane powietrze.

Zasada korzystania z tej funkcji jest prosta - po otworzeniu auta należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk otwierania. Po chwili szyby zaczną się opuszczać, a w niektórych modelach dodatkowo uchyli się szyberdach. To jeden z najprostszych sposobów na obniżenie temperatury w kabinie zanim się wejdzie do środka.

Otworzyć szyby w samochodzie można za pomocą pilota lub kluczyka. 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić czy twój samochód otwiera szyby z kluczyka?

Najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie czy wasz samochód posiada taką funkcję jest wykonanie testu. Wystarczy stanąć obok samochodu, zamknąć go, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk otwierania na pilocie przez kilka sekund. Jeżeli auto wyposażone jest w funkcję komfortowego otwierania szyb to okna powinny automatycznie się opuścić.

Analogicznie działa zazwyczaj przycisk zamykania - dłuższe przytrzymanie powoduje domknięcie wszystkich szyb. Rozwiązanie to dostępne jest w wielu popularnych modelach używanych w Polsce, m.in. Audi A4, Volkswagenie Golfie V, Volkswagenie Passacie B6, Oplu Astrze H czy Renault Megane III, ale lista samochodów posiadających tę funkcję jest znacznie większa. W niektórych nowszych samochodach wymagana jest wcześniejsza aktywacja tej opcji w komputerze pokładowym lub w ustawieniach systemu multimedialnego.

Nie tylko szyby. Pilot może obsługiwać więcej funkcji

W zależności od marki i modelu pilot może obsługiwać również inne funkcje. W niektórych samochodach możliwe jest składanie lusterek, zamykanie szyberdachu czy sterowanie oświetleniem zewnętrznym.

Coraz częściej spotykane są także systemy umożliwiające zdalne uchylenie okien lub włączenie klimatyzacji z poziomu aplikacji w telefonie. Takie rozwiązania występują głównie w samochodach elektrycznych, hybrydach plug-in oraz modelach reprezentujących segment premium. Dzięki temu kierowca może schłodzić wnętrze jeszcze przed rozpoczęciem podróży lub ustawić zadaną temperaturę w kabinie na konkretną godzinę.

W nowoczesnych samochodach otwieraniem szyb lub włączaniem klimatyzacji można sterować z aplikacji. 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo korzystać z klimatyzacji podczas upałów?

Wielu kierowców popełnia ten sam błąd i po wejściu do rozgrzanego samochodu natychmiast ustawia klimatyzację na minimalną temperaturę oraz maksymalną siłę nawiewu. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ znacznie skuteczniej działa wcześniejsze przewietrzenie kabiny poprzez otwarcie szyb lub wykorzystanie funkcji dostępnej w kluczyku.

Dopiero po krótkim przewietrzeniu i pozbyciu się najgorętszego powietrza należy uruchomić klimatyzację oraz ustawić temperaturę o kilka stopni niższą od tej panującej na zewnątrz. Eksperci zalecają, aby różnica nie przekraczała około 5-7 stopni Celsjusza.

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