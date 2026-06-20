Upały zniszczą twoje auto. Jak uniknąć przegrzania silnika?

Spis treści: Dlaczego silnik samochodu się przegrzewa? Dlaczego silnik szybko się nagrzewa? Winny może być termostat Dlaczego uszkodzona pompa wody powoduje przegrzewanie silnika? Co robić, gdy silnik przegrzewa się w korku? Usterkę naprawi elektryk Jak bezpiecznie wyczyścić chłodnicę samochodową? Przegrzewanie silnika a awaria uszczelki pod głowicą Czy można odkręcić korek zbiornika płynu chłodniczego gdy silnik jest gorący?

Przegrzanie silnika to spory problem, bo może zakończyć się nie tylko zagotowaniem płynu chłodniczego, ale również poważną usterką silnika. Dlaczego więc silnik się przegrzewa i jak uniknąć tego problemu?

Dlaczego silnik samochodu się przegrzewa?

Przegrzanie silnika to jedna z poważniejszych usterek, która może dotknąć właściciela samochodu. Wysoka temperatura silnika może prowadzić do poważnych uszkodzeń, a w najgorszym przypadku do całkowitego zniszczenia jednostki napędowej. Z tego powodu warto znać przyczyny, objawy oraz skutki przegrzania silnika, aby móc szybko i skutecznie reagować w przypadku wystąpienia problemu.

Przyczyn przegrzania silnika może być wiele. Jedną z najczęstszych jest niewłaściwe funkcjonowanie układu chłodzenia. Nieszczelne węże, uszkodzone opaski czy nagrzewnica mogą wywołać wzrost temperatury silnika. Także uszkodzenie chłodnicy, termostatu, pompy wody czy wycieki płynu chłodzącego to częste problemy.

Dlaczego silnik szybko się nagrzewa? Winny może być termostat

Termostat to zawór sterujący obiegiem płynu chłodniczego. Gdy silnik jest zimny, płyn krąży w małym obiegu, dzięki czemu silnik szybko się nagrzewa. Gdy już jednostka napędowa "złapie" temperaturę roboczą, termostat się otwiera i puszcza płyn na duży obieg, dzięki czemu poprawia się chłodzenie.

Z biegiem czasu może dojść do uszkodzenia termostatu, który zostanie zablokowany. Jeśli zablokuje się w pozycji otwartej objawem będzie znacznie wydłużony czas rozgrzewania silnika. Jeśli jednak zablokuje się w pozycji zamkniętej, to układ chłodzenia będzie niewydolny i płyn szybko się zagotuje wybijając przez korek.

Awaria termostatu to nieduży problem. Koszt nowego jest nieduży, a wymiana jest prosta.

Dlaczego uszkodzona pompa wody powoduje przegrzewanie silnika?

Pompa wody odpowiada za przepływ płynu chłodniczego w układzie. Niewydolna pompa powoduje, że płyn krąży wolniej, przez co odbiór ciepła z silnika jest mniej wydajny. Tu już problem jest większy bo układ pompy współpracuje z rozrządem, przez co powinno się wymienić oba podzespoły, a to oznacza znacznie większe koszty. Dlatego dobrą praktyką jest okresowa wymiana pompy wody przy wymianie rozrządu.

Co robić, gdy silnik przegrzewa się w korku? Usterkę naprawi elektryk

Problemy mogą wynikać także z niesprawnego wentylatora chłodnicy. Włącza się on w korkach lub podczas wolnej jazdy, gdy pęd powietrza jest zbyt niski, by schłodzić płyn w chłodnicy.

W takim wypadku awarię usunie elektryk. Może być konieczna wymiana całego wentylatora umieszczonego na chłodnicy, ale przyczyną awarii może być też usterka przekaźnika.

Wymiana tych elementrów nie jest skomplikowana, konieczny może być jednak demontaż np. zderzaka.

Jak bezpiecznie wyczyścić chłodnicę samochodową?

Przegrzewanie bywa też skutkiem zabrudzeń ograniczających przepływ powietrza w chłodnicy. Chłodnica znajduje się z przodu samochodu, więc łatwo osadzają się na niej zabrudzenia z asfaltu, a także truchła owadów. Z biegiem czasu między lamelkami może powstać warstwa brudu ograniczająca dostęp powietrza do chłodnicy, co skutkuje spadkiem jej wydajności i wzrostem temperatury.

Chłodnicę można czyścić używają szczotek z miękkich włosiem lub sprężonego powietrza albo wody z węża. Nie można jednak stosować zbyt dużej siły, bo doprowadzi do zagięcia lameli chłodnicy, co również może doprowadzić do spadku skuteczności chłodzenia.

Takie uszkodzenie chłodnicy już nie da się usunąć i trzeba będzie kupić nowy element.

Przegrzewanie silnika a awaria uszczelki pod głowicą

Najpoważniejszą przyczyną przegrzewania silnika jest awaria uszczelki pod głowicą. W wyniku nieszczelności spaliny dostają się do płynu chłodniczego co powoduje spadek wydajności chłodzenia oraz zwiększenie ciśnienia w układzie, co objawia się "wypluwaniem" płynu przez korek.

Wymiana uszczelki pod głowicą jest pracochłonna, wymaga zdjęcia i tzw. planowania głowicy. Z tego względu koszty operacji nie są niskie, ale naprawę tego typu trzeba niezwłocznie wykonać.

Czy można odkręcić korek zbiornika płynu chłodniczego gdy silnik jest gorący?

Absolutnie nie wolno odkręcać zbionika płynu. Gdy płym się zagotuje, pracuje w układzie pod wysokim ciśnieniem, odkręcenie korka spowoduje wyrzucenie go na zewnątrz, co grozi poparzeniem.

Prawidłowa metoda polega na ostrożnym popuszczaniu korka, by para mogła wyjśc z układu. Trzeba to robić z dużą uwagę - para również jest gorąca i może poparzyć.

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