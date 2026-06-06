W skrócie W upalne dni pod samochodem często pojawia się plama wody, co może budzić niepokój kierowców.

Najczęstszą przyczyną takiej plamy jest skroplona woda z klimatyzacji, która jest przezroczysta, bezwonna i znika bez śladu.

Obecność wycieku płynu chłodniczego można rozpoznać po charakterystycznym kolorze, zapachu i miejscu, w którym znajduje się plama pod autem.

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Tymczasem w gorące dni plama pod autem najczęściej okazuje się czymś zupełnie niegroźnym. Pytanie tylko, jak odróżnić zwykłe skropliny z klimatyzacji od poważnego wycieku, który wymaga natychmiastowej reakcji. Klucz do oceny sytuacji tkwi w kolorze, zapachu i konsystencji znalezionej cieczy.

Plama wody pod autem w upał to zwykle skropliny z klimatyzacji

W upalne dni najczęstszą przyczyną kałuży pod samochodem jest po prostu działająca klimatyzacja. To zjawisko absolutnie naturalne, które nie ma nic wspólnego z awarią.

Parownik klimatyzacji wewnątrz auta jest mocno schłodzony, a krążące wokół niego ciepłe powietrze z kabiny ma wysoką wilgotność. W efekcie para wodna skrapla się na zimnej powierzchni parownika, dokładnie tak samo jak na zimnej puszce z napojem wyciągniętej z lodówki w upalny dzień. Powstała woda spływa specjalną rurką odprowadzającą skropliny i kapie pod samochód, zwykle z przodu auta.

Skropliny z klimatyzacji da się rozpoznać po kilku cechach. Ciecz jest całkowicie przezroczysta, bezwonna i ma konsystencję zwykłej wody. Po dotknięciu palcem nie pozostaje żaden tłusty ślad. Plama szybko wysycha na asfalcie, nie pozostawiając żadnych przebarwień. Jeśli pojawia się głównie po dłuższej jeździe z włączoną klimatyzacją - to praktycznie pewne, że mamy do czynienia ze skroplinami, a nie awarią.

Wyciek płynu chłodniczego - jak go rozpoznać?

Tu sytuacja jest już znacznie poważniejsza, choć początkowo łatwo pomylić wyciek płynu chłodniczego z wodą.

Płyn chłodniczy ma charakterystyczny, jaskrawy kolor. Najczęściej spotykane barwy to zielony, czerwony, niebieski lub różowy - producenci celowo zabarwiają płyn, by ułatwić jego identyfikację. Konsystencja jest stosunkowo rzadka, niemal jak woda, ale ciecz wydziela specyficzny zapach wilgoci, szczególnie gdy jest jeszcze ciepła. Po zimnym płynie zapach bywa mniej wyraźny.

Wycieki płynu chłodniczego pojawiają się najczęściej w okolicach silnika. Typowymi sprawcami są pęknięte lub poluzowane węże doprowadzające płyn do jednostki napędowej, dziury w chłodnicy lub uszkodzona pompa wody. Rzadziej dochodzi do uszkodzenia samego zbiornika wyrównawczego, choć przy przegrzanym silniku może dojść do zagotowania płynu i "wystrzelenia" korka. Wyciek płynu chłodniczego to poważna sprawa - jazda z obniżonym poziomem grozi przegrzaniem silnika i awarią idącą w tysiące złotych.

Co zrobić, gdy nie wiesz, co wycieka?

Najprostszą metodą diagnozy jest podłożenie pod auto kartonu lub białej tektury na noc. Następnego dnia kolor i konsystencja plamy znacznie ułatwią identyfikację cieczy.

Warto też sprawdzić, w którym miejscu pod samochodem pojawia się wyciek. Przód auta wskazuje na silnik, chłodnicę lub klimatyzację. Środek może oznaczać układ paliwowy lub skrzynię biegów. Tył w autach z napędem na tylne koła sugeruje mechanizm różnicowy. Jeśli mamy choćby cień wątpliwości co do natury wycieku, najbezpieczniej zostawić sprawę w rękach mechanika.

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