W skrócie Hybrydy wykazują o 15 procent mniej problemów niż samochody spalinowe według ankiety niezawodności Consumer Reports.

Samochody elektryczne i hybrydy plug-in generują o 80 procent więcej usterek niż auta spalinowe.

Mazda spadła w rankingach niezawodności przez problemy z nowymi modelami CX-90 i CX-70.

"Wiele problemów z elektrykami i hybrydami plug-in wynika z tego, że to nowsze konstrukcje w porównaniu z technologią spalinową i pewne niedociągnięcia wciąż są dopracowywane" - wyjaśnia Jake Fisher, starszy dyrektor ds. testów motoryzacyjnych w Consumer Reports. "Hybrydy natomiast istnieją od prawie trzech dekad i ta technologia jest sprawdzona."

Dlaczego hybrydy psują się najrzadziej?

Większość modeli z tym napędem bazuje na konstrukcjach, które same w sobie są niezawodne, a producenci przez lata stopniowo udoskonalali układy hybrydowe.

"Głównym powodem, dla którego hybrydy są bardziej niezawodne, jest to, że produkują je marki znane z niezawodności - Honda, Lexus i Toyota" - mówi Steven Elek, szef analityki danych motoryzacyjnych w Consumer Reports.

Hybrydy plug-in mogą wydawać się podobne do klasycznych hybryd, ale w rzeczywistości są znacznie bardziej skomplikowane. W odróżnieniu od tradycyjnych hybryd, mogą być ładowane z gniazdka i oferują dłuższy zasięg elektryczny.

Który samochód elektryczny jest najbardziej niezawodny?

Tesla okazała się marką, która najbardziej poprawiła się w rankingu niezawodności Consumer Reports. Z wyjątkiem Cybertrucka modele Tesli oceniono jako przeciętne lub ponadprzeciętne. Model Y to według ankiety najbardziej niezawodny nowy samochód elektryczny na rynku.

Na przeciwległym biegunie znalazły się elektryki Hyundaia, Kii i Genesisa - to najmniej niezawodne modele w ofercie każdej z tych marek. Właściciele najczęściej skarżą się na wadliwy moduł ICCU (Integrated Charging Control Unit), czyli element układu napędowego, który był objęty akcją przywoławczą u wszystkich trzech producentów z powodu awarii mogących skutkować utratą napędu podczas jazdy.

"Wadą dzielenia części i konstrukcji między wieloma modelami i markami jest to, że pojedyncza usterka może dotknąć kilku modeli jednocześnie" - komentuje Fisher. Hyundai, do którego należy Genesis i który posiada udziały w Kii, miał już podobne problemy z częściami wspólnymi w autach spalinowych - wadliwymi silnikami i komponentami hamulcowymi, które mogły się zapalić.

Nowe konstrukcje oznaczają więcej problemów

Dane Consumer Reports potwierdzają prawidłowość, która dotyczy nie tylko startupów, ale też uznanych producentów. Gdy marka z wieloletnią tradycją wprowadza na rynek zupełnie nowy model, zaprojektowany od podstaw, ten potrafi sprawiać właścicielom tyle samo kłopotów co samochód od nieznanego producenta.

Mazda przez lata należała do najbardziej niezawodnych marek w ankietach. W tym roku jej wyniki znacznie się pogorszyły. "Po latach sprawdzonych konstrukcji nowe modele CX-90 i CX-70 były zaprojektowane od zera na roczniki 2024 i 2025, łącznie z silnikiem i skrzynią biegów" - wyjaśnia Elek. "To wpływa na wynik niezawodności marki." Problemy dotyczą też baterii i silników elektrycznych w wersjach plug-in. Mazda jest dziś najniżej sklasyfikowaną japońską marką pod względem niezawodności nowych aut.

