Tylko jedna kontrolka działa w ten sposób. Gdy się zapali, trzeba jechać dalej

W nowoczesnych samochodach możemy spotkać dziesiątki zupełnie nowych kontrolek przekazujących informacje dla kierowcy na temat statusu pojazdu. Im więcej systemów ma na pokładzie, tym więcej komunikatów zobaczy kierowca. Jedną z ikonek, która wzbudza wiele obaw, jest ikona z chmurką, która ma związek z filtrem DPF.

Filtr DPF to dziś powszechne rozwiązanie

Silniki spalinowe (wysokoprężne i benzynowe) podczas pracy emitują cząstki stałe. Są to niespalone drobiny składające się z węglowodorów o średnicy kilku mikrometrów. System DPF (diesel) lub GPF (silnik benzynowy) wyłapuje je za pomocą specjalnego wkładu ceramicznego, na którym osadzają się niewielkie cząsteczki.

Problem z filtrami DPF pojawia się najczęściej, gdy samochód przemieszcza się głównie na krótkich dystansach lub w warunkach miejskich. Wtedy często filtr potrafi się zapchać. Urządzenie potrafi oczyszczać się samoczynnie, ale potrzebuje do tego odpowiednich warunków.

Zapaliła się kontrolka DPF. Czy da się ją samemu skasować?

Jeśli na desce rozdzielczej pojawiła się żółta ikonka filtra DPF, nie powinniśmy się zatrzymywać. To informacja o rozpoczęciu wypalania filtra cząstek stałych. Jest to standardowy proces we wszystkich współczesnych silnikach Diesla. Procedura wywołuje automatyczne wypalanie sadzy, która zbiera się w filtrze.

Żeby proces przebiegł szybko, sprawnie i skutecznie, potrzebne są odpowiednie warunki jazdy. Podczas wypalania musi się utrzymywać odpowiednio wysoka temperatura filtra. To oznacza konieczność jazdy z wyższą prędkością i obrotami silnika, co najmniej przez kilka minut.

Najlepszy sposób na kontrolkę DPF? Wjechać na drogę szybkiego ruchu

Dlatego zamiast zatrzymywać się na poboczu, lepiej od razu poszukać odpowiedniej drogi, pozwalającej na szybkie wypalenie filtra DPF. Kontrolka powinna zniknąć po kilku chwilach. To znak, że proces zakończył się sukcesem. Jeśli komunikat na desce rozdzielczej świeci się bez przerwy, filtr mógł się zapchać lub doszło do awarii układu oczyszczania spalin. W takim wypadku pozostaje tylko wizyta w warsztacie.

Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie samochody wyposażone w filtr cząstek stałych, są wyposażone w kontrolkę sygnalizującą proces wypalania. W niektórych samochodach procedura odbywa się poza wiedzą kierowcy. Wprawny użytkownik zauważy jedynie wzrost chwilowego spalania lub zmianę dźwięku silnika i obrotów.

