Spis treści: Jakich śrub używa się do mocowania kół? Czy smarować śruby kół? Jak sprawdzić dokręcenie śrub kół po wymianie?

Typowy scenariusz wygląda mniej więcej tak: kierowca odbiera auto z serwisu i po 50-100 kilometrach zaczyna odczuwać wibracje, które potem mogą przerodzić się w stukanie. W skrajnym przypadku koło może odpaść podczas jazdy. Dlatego kontrola dokręcenia śrub po przejechaniu pierwszych 50-100 kilometrów po wymianie kół to absolutna konieczność, niezależnie od tego, czy koła wymieniano samodzielnie, czy w warsztacie.

Jakich śrub używa się do mocowania kół?

W większości europejskich samochodów koła mocowane są za pomocą śrub wkręcanych bezpośrednio w gwint piasty. W części pojazdów, zwłaszcza pochodzenia amerykańskiego, stosuje się nakrętki nakręcane na stałe osadzone kołki gwintowane. Oba rozwiązania spełniają tę samą funkcję i wymagają tego samego podejścia przy kontroli dokręcenia.

Ważna jest też różnica między śrubami do felg stalowych i aluminiowych. Obręcze aluminiowe są grubsze w miejscu montażu, więc wymagają dłuższych śrub niż stalowe. Zamontowanie zbyt krótkich śrub w aluminiowej obręczy grozi ich wyrwaniem. Zbyt długie śruby mogą z kolei uszkodzić hamulec lub elementy zawieszenia. Przy wymianie między obręczami stalowymi a aluminiowymi zawsze warto upewnić się, że używane śruby są właściwe dla danego zestawu.

Oprócz długości liczy się też kształt powierzchni oporowej śruby. Stosowane są trzy typy: stożkowy, kulisty i płaski. Musi dokładnie pasować do gniazda w obręczy.

Czy smarować śruby kół?

Gwintów śrub kół nie smaruje się. Środki smarne zmieniają współczynnik tarcia w połączeniu gwintowym, przez co przy tym samym momencie obrotowym klucza śruba zostaje wciągnięta głębiej i mocniej niż powinna. Może to spowodować jej rozciągnięcie lub uszkodzenie gwintu w piaście, co jest naprawą trudną i kosztowną. Śruby montuje się sucho, chyba że producent pojazdu wyraźnie zaleca coś innego w instrukcji obsługi.

Jak sprawdzić dokręcenie śrub kół po wymianie?

Narzędzie, które zwykle mamy na pokładzie, czyli na przykład klasyczny klucz nasadkowy, dają ograniczoną kontrolę nad siłą dokręcenia. Lepszy jest krzyżak, którego dłuższe ramiona dają większą precyzję i łatwiej wyczuć właściwy opór.

Najdokładniejszym rozwiązaniem jest oczywiście klucz dynamometryczny. Pozwala on ustawić konkretną wartość momentu obrotowego, a po jej osiągnięciu wydaje wyraźne kliknięcie sygnalizujące koniec dokręcania. Wymagany moment obrotowy podany jest w instrukcji obsługi samochodu i najczęściej wynosi od 110 do 130 Nm. Po osiągnięciu kliknięcia nie należy kontynuować dokręcania.

Śruby dokręca się zawsze na krzyż, a nie kolejno dookoła, żeby obręcz równomiernie przylegała do piasty po całym obwodzie. Najpierw wszystkie śruby dokręca się ręcznie, a dopiero po tym kluczem dynamometrycznym do właściwego momentu.

Po wymianie kół należy przejechać 50-100 km i ponownie sprawdzić moment dokręcenia każdej śruby. To jedyna metoda pozwalająca upewnić się, że osiadanie materiału nie spowodowało poluzowania połączenia.

