W skrócie Opony całoroczne mają zapewniać przyczepność zarówno na gorącym asfalcie, jak i na zaśnieżonej drodze, a tylko jeden model w teście ADAC uzyskał ocenę dobrą.

Continental AllSeasonContact 2 zdobył najlepszą ocenę wśród 16 testowanych opon, osiągając wysokie noty na każdej nawierzchni, choć jego żywotność jest niższa od niektórych konkurentów.

Najniższe oceny i brak rekomendacji ADAC przyznano pięciu modelom ze względu na bardzo słabą przyczepność zimą, mimo oficjalnej homologacji zimowej.

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Rynek opon całorocznych rośnie z roku na rok, także w segmencie aut miejskich. Wbrew pozorom test wcale nie jest oczywisty, bo nie wszyscy producenci oferują w tym rozmiarze swoje najnowsze modele. Bridgestone ma w gamie wyłącznie starszy Weather Control A005-Evo, podczas gdy następca Turanza All Season 6 dostępny jest jedynie w większych rozmiarach.

Podobnie Michelin - zamiast aktualnego CrossClimate 3 znajdziemy tylko CrossClimate 2. Rozmiar 185/65 R15 montowany jest w popularnych autach miejskich i kompaktach - między innymi w Dacii Sandero, Hyundaiu i20, Oplu Corsie, Peugeocie 208, Skodzie Fabii i Volkswagenie Polo.

Continental AllSeasonContact 2 zwycięzcą testu opon całorocznych

Z całej szesnastki tylko Continental AllSeasonContact 2 (w cenie nieco ponad 300 zł za sztukę) zasłużył na ocenę "dobrą" - 2,3 w ocenie ogólnej i 2,1 w kategorii bezpieczeństwa jazdy (przypomnijmy - im niższa ocena, tym lepsza). Niemiecka opona przekonała testujących na każdej nawierzchni, także lodzie. Jedyne zastrzeżenie dotyczy żywotności - prognozowany przebieg 41,3 tys. km nie jest rekordowy, co lekko obniżyło ocenę bilansu środowiskowego. Mimo to ADAC wystawił jej jednoznaczną rekomendację zakupu.

Tuż za nim, z notą 2,6, uplasowały się Pirelli Cinturato All Season SF 3 (około 340 zł/szt) oraz Michelin CrossClimate 2 (około 370 zł za jedną oponę). Włoska opona traci przyczepność na zaśnieżonej nawierzchni, francuska gorzej radzi sobie na mokrym. W bilansie środowiskowym obie biją się o najwyższe noty - Michelin uzyskał tu zresztą najlepszy wynik w całym teście, między innymi dzięki niskiemu ścieraniu i przyzwoitej żywotności (43,6 tys, km przy 43,1 tys. km Pirelli).

Test opon całorocznych 185/65 R15 - środek stawki

Piątka modeli z notami "dostatecznymi" trafiła w środek tabeli. Vredestein Quatrac (2,9), Hankook Kinergy 4S 2 (3,0), Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 (3,1), Nokian Tyres Seasonproof 2 (3,1) i GT Radial ClimateActive (3,2) wszystkie wykazują wyraźną słabość przynajmniej na jednej z nawierzchni - mokrej, suchej lub zaśnieżonej/oblodzonej.

Z tej piątki Nokian i GT Radial otrzymują słabsze noty także z uwagi na niższą, przewidywaną żywotność (37 i 35 tys. km), które wpływają na ocenę środowiskową. Dla osób jeżdżących mało takie opony mogą jednak być sensownym wyborem, szczególnie, że są nieco tańsze od najlepszych z ceną nieco poniżej 300 zł.

Trzy opony - Nexen N'Blue 4Season 2, Dunlop All Season 2 i Milever All Season Versat MC545 - wypadły na granicy zaledwie dostatecznej. Wszystkie mają wyraźne braki na suchej nawierzchni i nie błyszczą na mokrej. Dunlop dobrze radzi sobie wprawdzie na śniegu i sprawdziłby się jako solidna opona zimowa, ale patrząc przez pryzmat całego roku to za mało.

Które opony całoroczne wypadły najgorzej?

Oceny "niedostateczne", a więc automatycznie brak rekomendacji zakupu, zebrały: Norauto 4 Seasons 2 (marka własna A.T.U), Bridgestone Weather Control A005-Evo, Mastersteel All Weather 2, Roadhog RGAS02 i Tomason Allseason. Szansę na wyższą notę pogrzebały przez fatalną przyczepność zimą - mimo że wszystkie te modele noszą oficjalny symbol 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) i formalnie są dopuszczone jako opony zimowe.

Najbardziej zaskakuje tu Bridgestone - jego nowszy następca w większych rozmiarach wypadł znacznie lepiej, ale w przypadku rozmiaru 15 cali technologia jest po prostu przestarzała. Z kolei Mastersteel i Roadhog mają identyczny bieżnik i pochodzą z tej samej fabryki, choć drobne różnice w wynikach sugerują rozbieżności w użytych materiałach lub dostawcach komponentów.

Ile kilometrów wytrzymują opony całoroczne 185/65 R15

Najsłabszy wynik prognozowanej żywotności należy do opon Milever - 32,4 tys. km, co przy średnich rocznych przebiegach starcza ledwie na trzy lata jazdy. Najdłużej, bo 46 tys. km, ma wytrzymać Norauto 4 Seasons - tyle że ze względu na słabe wyniki bezpieczeństwa nie jest to żadne pocieszenie.

Wśród modeli zalecanych przez ADAC najlepsze przebiegi osiągają Michelin CrossClimate 2 (43,6 tys. km) i Pirelli Cinturato All Season SF 3 (43,1 tys. km), a zwycięski Continental zatrzymuje się na 41,3 tys. km.

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