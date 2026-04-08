Spis treści: Gdzie znaleźć datę produkcji opony i jak ją odczytać? Czym jest DOT? Dlaczego wiek opony ma znaczenie? Jak często trzeba wymieniać opony w samochodzie? Jaki mandat grozi za zbyt niski bieżnik opony?

Wielkimi krokami zbliża się moment wymiany ogumienia z zimowego na letnie. Część kierowców będzie rozważać zakup nowego kompletu, natomiast inni sprawdzą opony, z których korzystali w poprzednim sezonie. Poza oceną stanu opony "na oko" oraz kontrolą grubości bieżnika wiele zdradza numer DOT, który znajduje się na boku każdej opony.

Gdzie znaleźć datę produkcji opony i jak ją odczytać? Czym jest DOT?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami opona sprzedawana jako nowa może mieć maksymalnie trzy lata od daty produkcji. To oznacza, że kupując nowy komplet, wcale nie mamy gwarancji, że dopiero co zjechał z linii produkcyjnej. Kluczowe jest więc sprawdzenie oznaczenia DOT.

Na bocznej ścianie każdej opony, oprócz rozmiaru czy nazwy producenta, znajduje się specjalny kod. To oznaczenie DOT (z ang. Department of Transportation), czyli ciąg znaków informujący m.in. o miejscu produkcji i parametrach technicznych. Dla kierowcy najważniejsze są jednak cztery ostatnie cyfry. To one wskazują dokładną datę produkcji opony. Pierwsze dwie oznaczają tydzień, a kolejne dwie rok. Przykładowo zapis 0723 oznacza, że opona powstała w siódmym tygodniu 2023 r., czyli w lutym.

Pierwsze dwie cyfry oznaczają tydzień, dwie ostatnie - rok produkcji. 0512 to 5. tydzień 2012 r. Taka opona nie powinna już trafić do samochodu

Z kolei dwa pierwsze znaki po symbolu DOT określają fabrykę, w której opona powstała, a dwie kolejne przypisane są do rozmiaru ogumienia. Pozostałe znaki znajdujące się pomiędzy zazwyczaj są opcjonalnym oznaczeniem wewnętrznym producenta. Numer DOT może składać się maksymalnie z 12 znaków.

Dlaczego wiek opony ma znaczenie?

Wraz z upływem czasu guma stopniowo traci swoje właściwości nawet jeśli opona nie jest używana. Materiał staje się twardszy, mniej elastyczny i bardziej podatny na pęknięcia. Spada również przyczepność, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo jazdy i drogę hamowania.

Chociaż producenci stosują dodatki opóźniające proces starzenia to nie są w stanie całkowicie go zatrzymać. Nawet jeśli opona na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, ze względu na wiek może nie zapewniać odpowiednich parametrów podczas jazdy.

Jak często trzeba wymieniać opony w samochodzie?

W przypadku normalnej eksploatacji ogumienie najczęściej zużywa się przez ścieranie bieżnika. Przyjmuje się, że po około pięciu latach użytkowania warto dokładnie kontrolować stan opon i zwracać uwagę na pierwsze oznaki zużycia takie jak drobne pęknięcia. Z kolei opony starsze niż 10 lat powinny zostać bezwzględnie wymienione nawet jeśli wizualnie nie budzą zastrzeżeń.

Nie można też zapominać o obowiązujących w Polsce przepisach. Minimalna dopuszczalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm, więc poniżej tej wartości wymiana ogumienia jest konieczna. Nie warto jednak zwlekać z zakupem nowego kompletu do całkowitego zużycia, ze względu na znacznie gorszą przyczepność oraz wydłużoną drogę hamowania.

Jaki mandat grozi za zbyt niski bieżnik opony?

Stan ogumienia pojazdu może zostać sprawdzony podczas kontroli drogowej. Policjanci zwracają uwagę nie tylko na głębokość bieżnika, ale również na jego równomierne zużycie, ewentualne uszkodzenia czy zgodność opon na jednej osi.

Problemy zaczynają się, gdy bieżnik jest zbyt niski, opony są uszkodzone lub różnią się między sobą. W takiej sytuacji funkcjonariusz może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować pojazd na badanie techniczne. Mandat w skrajnych przypadkach może sięgnąć nawet 3 tys. zł.

Nowa Toyota RAV4 - jak wygląda, jak jeździ? Sprawdziliśmy INTERIA.PL