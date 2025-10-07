Spis treści: Które silniki są narażone na błąd P0016? Co dokładnie oznacza P0016 i skąd się bierze? Błąd P0016 - jak wygląda naprawa? Czy można jeździć z P0016?

Jeżeli słyszysz grzechot przy rozruchu, a skaner błędów podłączony do interfejsu OBD pokazuje P0016 nie wystarczy tylko skasować błąd. Najczęściej przyczyna leży w oleju i rozrządzie.

Które silniki są narażone na błąd P0016?

Największe ryzyko na pojawienie się tego błędu występuje w jednostkach z rozrządem łańcuchowym o wydłużonych interwałach serwisowych (łańcuch wraz z przebiegiem się rozciąga, napinacz traci rezerwę i fazy uciekają), a także w jednostkach z układem zmiennych faz (VVT/VANOS/VVT-i). Błąd pojawia się także w nowszych konstrukcjach z paskiem "mokrym" (pasek w kąpieli olejowej starzeje się inaczej niż tradycyjny i bywa wrażliwy na przegrzanie lub zanieczyszczony olej). Do tego dochodzi eksploatacja miejska z częstymi rozruchami i rzadkie wymiany oleju.

Najczęstsze sygnały to trudny rozruch (na zimno i na ciepło), nierówna praca i szarpanie przy przyspieszaniu, wyraźny spadek mocy z przejściem w tryb awaryjny, podbite spalanie oraz kontrolka check engine - czasem z komunikatem o układzie rozrządu. Jeżeli dodatkowo słychać metaliczne grzechotanie od strony rozrządu, jazdy lepiej nie kontynuować.

Co dokładnie oznacza P0016 i skąd się bierze?

W praktyce sterownik widzi, że czujnik położenia wału korbowego (CKP) i czujnik położenia wałka rozrządu (CMP) "nie zgadzają się" co do wzajemnego ustawienia. Powód bywa prozaiczny (zaśniedziałe złącze, uszkodzona wiązka, zabrudzony czujnik), ale często stoi za tym mechanika: rozciągnięty łańcuch, pasek, który "przeskoczył", zużyty napinacz lub zapchany olejem elektrozawór sterujący fazami rozrządu. Warto tu pamiętać o oleju - zbyt niski poziom albo dawno niewymieniany środek smarny ogranicza ciśnienie i przepływ, a układy faz wymagają czystości i prawidłowego ciśnienia, żeby trzymać kąt.

Jay Safford, mechanik i ekspert serwisu YourMechanic.com, ostrzega, że lekceważenie problemu z rozrządem może skończyć się kosztowną awarią silnika. "Łańcuch rozrządu może mieć problemy z napinaczami lub prowadnicami, a w konsekwencji doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika, jeśli zawory uderzą w tłoki."

Błąd P0016 - jak wygląda naprawa?

W łańcuchach najczęściej wymienia się komplet: łańcuch, ślizgi i napinacz. W układach z paskiem z kolei pasek, rolki i często pompę wody. Jeśli winowajcą jest układ zmiennych faz rozrządu, mechanik czyści lub wymienia elektrozawór, a przy problematycznym fazatorze - regeneruje lub wymienia sam element.

Uszkodzony czujnik CKP/CMP zwykle da się po prostu wymienić, ale tylko po potwierdzeniu, że mechanika jest w porządku; samo kasowanie objawów bywa krótkotrwałe.

Czy można jeździć z P0016?

Teoretycznie auto często pojedzie, ale na dłuższą metę jazda z błędem P0016 to proszenie się o większe koszty. Silnik może przełączyć się w tryb awaryjny, a więc nie zapewniać odpowiednich osiągów (jednocześnie zużywając więcej paliwa), im dłużej jeździmy, tym ryzyko kolizji zaworów rośnie, a to oznacza już remont generalne lub wymianę silnika. Po wykryciu kodu P0016 najlepiej więc od razu zostawić auto u mechanika i wymienić odpowiednie elementy.

