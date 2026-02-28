Spis treści: Zbyt lekkie trzymanie hamulca na czerwonym świetle Ciągłe ruszanie i zatrzymywanie w korku Zmiana kierunku jazdy w ruchu Wielokrotne ruszanie pod górę Jazda tuż po uruchomieniu silnika na zimno Nadużywanie trybu manualnego Brak wymiany oleju w skrzyni DSG

Jak podkreśla Iwona Kornatko, właścicielka zakładu Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach, skrzynie DSG z pierwszych lat produkcji były wyjątkowo awaryjne, ale dziś sytuacja wygląda lepiej. "Awarie nie są już tak nagminne, choć zdarzają się problemy z mechatroniką. Często użytkownicy traktują zużycie sprzęgieł jako awarię, a tymczasem sprzęgła w każdej skrzyni ulegają zużyciu i ich wymianę trzeba po prostu wkalkulować w koszty eksploatacji" - mówi Kornatko. Koszt oryginalnego sprzęgła to obecnie około 3,2 tys. zł, a robocizna potrafi być zbliżona do ceny części.

Zbyt lekkie trzymanie hamulca na czerwonym świetle

Gdy kierowca na światłach ledwo dotyka pedału hamulca, elektronika skrzyni może nie rozpoznać, że samochód ma stać w miejscu. Sprzęgło pozostaje wtedy w punkcie tarcia - podobnie jakby w manualu trzymać pedał sprzęgła w połowie. Efektem jest ciągłe wytwarzanie ciepła i niepotrzebne ścieranie okładzin. Rozwiązanie: mocno wcisnąć hamulec, żeby skrzynia całkowicie rozłączyła napęd, albo korzystać z funkcji auto-hold lub włączyć luz N.

Ciągłe ruszanie i zatrzymywanie w korku

W zatorach wielu kierowców przesuwa auto o kilkanaście centymetrów co kilka sekund. Dla skrzyni DSG każde taka jazda oznacza ponowne zamykanie sprzęgła w punkcie tarcia. Lepiej poczekać, aż przed nami zrobi się większa luka, i podjechać jednym płynnym ruchem.

Zmiana kierunku jazdy w ruchu

Wrzucenie D podczas cofania lub R podczas jazdy do przodu, zanim samochód całkowicie się zatrzyma, to jeden z najbardziej obciążających manewrów. Sprzęgło musi w takim momencie pochłonąć całą energię kinetyczną pojazdu, zahamować go i rozpędzić w przeciwnym kierunku. Przed każdą zmianą między D a R samochód musi stać nieruchomo. Ta zasada dotyczy zresztą każdego typu skrzyni biegów.

Wielokrotne ruszanie pod górę

Powtarzane ruszanie i zatrzymywanie się na stromym podjeździe generuje ekstremalnie wysokie temperatury w sprzęgłach. Problem pogłębia się przy jeździe z przyczepą, bo dodatkowa masa mnoży siły tarcia i ilość wytwarzanego ciepła. Na wzniesieniu lepiej ruszyć raz, zdecydowanie i, jeśli to możliwe, bez kolejnego zatrzymania się.

Jazda tuż po uruchomieniu silnika na zimno

Po uruchomieniu silnika, szczególnie w niskich temperaturach, układ hydrauliczny skrzyni potrzebuje kilku sekund na zbudowanie prawidłowego ciśnienia oleju. Natychmiastowe wrzucenie D i ruszenie z pełnym obciążeniem oznacza, że mechatronika i sprzęgła nie są jeszcze optymalnie zasilane olejem. Wystarczy odczekać czas, który zwykle zajmuje nam zapięcie pasów i ustawienie lusterek - tyle wystarcza, żeby ciśnienie ustabilizowało się we wszystkich obwodach.

Nadużywanie trybu manualnego

Tryb ręczny przydaje się przy wyprzedzaniu lub hamowaniu silnikiem na zjeździe z przełęczy, ale ciągłe manualne zmiany biegów przy wysokich obrotach oznaczają więcej cykli sprzęgania niż w trybie automatycznym. Każde sprzęgnięcie pozostawia minimalny ślad zużycia, a przy intensywnej eksploatacji tego typu eksploatacja spowoduje szybsze zużycie się skrzyni. W codziennej jeździe tryb automatyczny jest najbardziej optymalny pod kątem żywotności przekładni.

Brak wymiany oleju w skrzyni DSG

Wbrew twierdzeniom niektórych producentów skrzynie DSG nie są bezobsługowe. W systemach z mokrym sprzęgłem regularny wymiana oleju jest kluczowa, bo zanieczyszczony olej uszkadza precyzyjne zawory mechatroniki. Producenci przewidują interwał wymiany między 60 a 120 tys. km, ale profilaktyczna wymiana co 100 tys. km zabezpiecza długoterminową sprawność.

Kornatko potwierdza, że wymiana oleju w mechatronice i mechanicznej części skrzyni znacząco wydłuża jej żywotność, mimo że producent oficjalnie o tym nie wspomina. "Usługa nie jest kosztowna (700-1000 zł), a potrafi zapobiec znacznie droższym naprawom" - dodaje. W razie konieczności wymiany sprzęgieł potrzebne są specjalistyczne narzędzia i adaptacja sterownika po montażu, więc to praca wyłącznie dla wyspecjalizowanego serwisu.

