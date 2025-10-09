Te błędy niszczą akumulator. Wielu kierowców je popełnia

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Awaria akumulatora to prawdopodobnie najczęstszy powód wzywania pomocy drogowej. Według danych niemieckiego ADAC, aż 42 procent wszystkich zgłoszeń wynika właśnie z problemów z akumulatorem. W Polsce jest podobnie, szczególnie zimą, gdy osłabiony wysokimi, letnimi temperaturami akumulator odmawia posłuszeństwa. Co zrobić, by przetrwał zimę?

Co zrobić, żeby akumulator w samochodzie wytrzymał zimę?
Co zrobić, żeby akumulator w samochodzie wytrzymał zimę?sponsorowane

Spis treści:

  1. Jazda na krótkich dystansach skraca żywotność akumulatora
  2. Jak wydłużyć żywotność akumulatora?
  3. Jak przywrócić do życia akumulator? Czyść go!
  4. Dlaczego akumulator rozładowuje się zimą?

Większość takich awarii nie wynika z wad fabrycznych akumulatorów, ale z codziennych błędów popełnianych przez kierowców. Oto te, które najskuteczniej skracają życie akumulatora.

Jazda na krótkich dystansach skraca żywotność akumulatora

Każdy rozruch silnika to ogromne obciążenie dla akumulatora - zużywa on wtedy dużą ilość energii. Aby ją odzyskać, alternator potrzebuje kilkunastu minut ciągłej jazdy. Tymczasem wielu kierowców pokonuje tylko krótkie dystanse: do pracy, sklepu czy przedszkola, często na odcinku 2-3 kilometrów. W takiej sytuacji bateria nie ma czasu się doładować, a jeśli dodatkowo włączone są urządzenia pobierające prąd - ogrzewanie foteli, klimatyzacja, radio, światła czy ładowarka - akumulator stopniowo się rozładowuje. W efekcie nawet nowa bateria po kilku miesiącach użytkowania w mieście może stracić znaczną część swojej pojemności.

Jak temu zapobiec? Co kilka dni warto odbyć dłuższą, co najmniej 30-minutową trasę z wyłączonymi zbędnymi odbiornikami prądu. Alternatywnie - podładować akumulator prostownikiem raz na kilka tygodni.

Jak wydłużyć żywotność akumulatora?

Kierowcy często zapominają o tym, że prąd zużywany jest nie tylko podczas jazdy, ale również po wyłączeniu silnika. Zdarza się, że po myciu auta lub sprzątaniu ktoś zostawia włączone radio, światła pozycyjne albo zapalniczkę z podłączonym urządzeniem. Starsze samochody nie mają automatycznego systemu odcinania prądu - w takich przypadkach wystarczy jedna noc, by rozładować akumulator do zera.

Takie głębokie rozładowanie jest dla baterii wyjątkowo niebezpieczne - może doprowadzić do zasiarczenia płyt i trwałej utraty pojemności.

Zobacz również:

Tesla Model S cieszy się dużym zainteresowaniem również jako auto używane
Samochody używane

Zakup używanego elektryka. Ceny hitem, ale trzeba uważać

Szymon Piaskowski
Szymon Piaskowski

    Jak przywrócić do życia akumulator? Czyść go!

    Zabrudzone klemy, nalot z tlenków czy wilgoć wokół biegunów to częsty problem. Taki osad powoduje tzw. prądy upływu, czyli mikroskopijne rozładowywanie akumulatora nawet wtedy, gdy auto stoi nieużywane. W skrajnych przypadkach może to oznaczać utratę kilku procent pojemności dziennie - wystarczy, by po tygodniu postoju samochód nie chciał zapalić.

    Najprostszy sposób, aby tego uniknąć, to regularne czyszczenie styków przy pomocy specjalnego sprayu do akumulatorów lub roztworu wody z sodą oczyszczoną. Po osuszeniu klemy warto lekko przesmarować wazeliną techniczną - zapobiega to korozji i poprawia przewodnictwo.

    Dlaczego akumulator rozładowuje się zimą?

    Zima to najtrudniejszy okres dla akumulatora. Przy temperaturze -10 stopni Celsjusza pojemność baterii spada nawet o 30 procent, a silnik potrzebuje do uruchomienia więcej energii niż latem. Dodatkowo korzystamy wtedy z wielu energochłonnych urządzeń: ogrzewania szyb, foteli, kierownicy i dmuchawy.

    Akumulator jest przeciążony, a dodatkowo może być osłabiony po upalnym lecie - baterie nie lubią bowiem także wysokich temperatur. Przed zimą warto więc sprawdzić napięcie akumulatora (powinno wynosić co najmniej 12,6 V) i ograniczyć używanie niepotrzebnych odbiorników, szczególnie zanim silnik się rozgrzeje.

    Zadbany akumulator powinien bez problemu służyć w aucie co najmniej 5-6 lat - oczywiście przy eksploatacji, która zakłada regularne, dłuższe trasy i kontrolę akumulatora przynajmniej raz w roku (najlepiej właśnie jesienią).

    DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie byłoMaciej OlesiukINTERIA.PL

    Najnowsze