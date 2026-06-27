Spis treści: Tankowanie paliwa w upał. Na co uważać? Tankowanie do pierwszego odbicia. W upały to podstawa Czy latem w ogóle nie można tankować do pełna?

Benzyna i diesel zachowują się jak każda ciecz - pod wpływem ciepła zwiększają objętość. Kluczowe jest jednak to, gdzie i kiedy to następuje.

Tankowanie paliwa w upał. Na co uważać?

Zbiorniki podziemne na stacjach benzynowych utrzymują paliwo w stosunkowo niskiej temperaturze nawet w największe upały, więc do baku trafia ciecz chłodna. Dopiero po zatankowaniu, gdy auto stoi na rozgrzanym asfalcie lub parkuje w pełnym słońcu, temperatura paliwa w zbiorniku zaczyna rosnąć - i paliwo zaczyna zajmować więcej miejsca.

Przy baku o pojemności 60 litrów i wzroście temperatury o 20 stopni benzyna rozszerza się o 1,0 do 1,5 litra. Przy baku 80-litrowym i wzroście temperatury o 30 stopni - o 1,9 do 2,9 litra. Jak widać, to całkiem sporo - i właśnie ta różnica objętości może zaskodzić.

Tankowanie do pierwszego odbicia. W upały to podstawa

Producenci samochodów projektują zbiorniki paliwowe z wbudowaną rezerwą przestrzeni właśnie po to, by rozprężające się paliwo miało gdzie się zmieścić. Pierwsza blokada pistoletu dystrybutora sygnalizuje dokładnie ten moment: zbiornik jest wypełniony do poziomu, przy którym ta rezerwa jest zachowana.

Kierowcy, którzy po pierwszym kliknięciu dalej dolewają paliwa, stopniowo wypełniają tę przestrzeń. Według testów, w zależności od modelu auta, po pierwszym odbiciu do zbiornika i przylegających do niego przestrzeni można wlać nawet do 17 litrów. Wówczas jednak paliwo dostaje się wtedy do układu odparowania, który jest przystosowany wyłącznie do kontaktu z oparami. Przeciążony filtr węglowy tego układu może przestać działać prawidłowo, a jego wymiana to niemały wydatek. Koszt samego filtra w popularnych modelach zaczyna się od kilkuset złotych, ale w niektórych samochodach przekracza 4 tys. zł. Do tego dochodzi diagnostyka komputerowa i robocizna - pojemnik z węglem aktywnym bywa zamontowany pod podłogą bagażnika lub przy tylnej osi, co wydłuża czas pracy mechanika

Czy latem w ogóle nie można tankować do pełna?

Można - i nie ma w tym nic złego, jeśli tankujemy do pierwszego odbicia. Samo tankowanie w upale też nie jest problemem, bo paliwo ze zbiornika stacji jest chłodne. Możliwe kłopoty ujawniają się dopiero wtedy, gdy tankujemy po odbiciu pistoletu - i to niezależnie od pory roku, choć latem konsekwencje są groźniejsze, bo paliwo szybciej się rozgrzewa po tankowaniu.

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