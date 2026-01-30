Spis treści: Dlaczego szyba zamarza od środka? Jak szybko pozbyć się lodu na szybie od zewnątrz? Jak pozbyć się wilgoci z wnętrza samochodu? Czego nie robić przy zamarzniętej szybie od wewnątrz?

Dlaczego szyba zamarza od środka?

Winna jest wilgoć - pojawia się ona, gdy oddychamy, rozmawiamy i wydychamy ciepłe i wilgotne powietrze. Para wodna osiada na szybach, a zimą kondensacja zachodzi błyskawicznie. Wówczas, gdy temperatura spada poniżej zera, skroplona woda zamarza.

Problem nasila się, gdy wnosimy do auta dodatkową wilgoć w postaci śniegu na butach, mokrej odzieży, a przede wszystkim przemoczonych dywaników. Po ogrzaniu kabiny woda paruje, a potem skrapla się na najzimniejszych powierzchniach - czyli na szybach.

Zimne powietrze magazynuje mniej wilgoci niż ciepłe. Gdy mocno grzejemy kabinę, a na zewnątrz panuje mróz, różnica temperatur sprzyja kondensacji. Im więcej wilgoci w aucie, tym grubsza warstwa lodu rano.

Jak szybko pozbyć się lodu na szybie od zewnątrz?

Może to zabrzmi nieintuicyjnie, ale należy zacząć od otwarcia wszystkich drzwi na kilka minut. Wilgotne powietrze z kabiny ucieknie na zewnątrz, a suche mroźne powietrze wchłonie resztki pary. Zimowe powietrze jest suche i skutecznie odbiera wilgoć z wnętrza.

Następnie trzeba zeskrobać lód, jeśli przewietrzanie nie wystarczyło. Skrobanie od wewnątrz bywa trudniejsze niż od zewnątrz, bo krzywizna szyby utrudnia dostęp. Nie każda skrobaczka się sprawdzi w tym przypadku. Pomocne może być włączenie nawiewu skierowanego na szybę.

Na koniec koniecznie trzeba wytrzeć roztopioną wodę z szyby i deski rozdzielczej. Jeśli tego nie zrobimy, wszystko na nic, bo pozostawimy wilgoć w kabinie. No i zabierzemy mokrą szmatkę z kabiny.

Jak pozbyć się wilgoci z wnętrza samochodu?

Profesjonalne pochłaniacze wilgoci do samochodów kosztują kilkadziesiąt złotych, ale można zrobić własny niemal za darmo.

Trzeba wsypać żwirek dla kota do starej skarpety lub woreczka z przepuszczalnej tkaniny. Żwirek doskonale absorbuje wilgoć z powietrza. Taki pochłaniacz najlepiej umieścić pod przednią szybą lub w okolicach deski rozdzielczej. Koniecznie należy go wymieniać co kilka tygodni lub wtedy, gdy nasiąknie wodą.

Alternatywą są gazety rozłożone na podłodze pod nogami pasażerów. Papier wchłania wilgoć z dywaników i powietrza. To jednak mniej estetyczny sposób, niewielki woreczek sprawdzi się lepiej.

Czego nie robić przy zamarzniętej szybie od wewnątrz?

Odmrażacz w sprayu, który stosujemy do usuwania lodu z zewnętrznej części szyby to rozwiązanie przewidziane do stosowania poza kabiną auta. We wnętrzu opary są szkodliwe dla zdrowia i zostawiają nieprzyjemny zapach. Stosowanie gorących źródeł ciepła to także niefortunny pomysł - głównie z uwagi na zagrożenie pożarem czy przypaleniem elementów wnętrza.

Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 km INTERIA.PL