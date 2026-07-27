Stary taksówkarski sposób na szybkie schłodzenie auta. Każdy go powinien znać

Krzysztof Pochłód

Obecnie większości z nas trudno wyobrazić sobie jazdę samochodem bez klimatyzacji, ale pomimo upowszechnienia się tego dodatku, nadal nie brakuje samochodów, które go nie posiadają. Pojawia się więc pytanie - jak w upalny dzień szybko schłodzić wnętrze auta jeśli nie mamy (lub nie chcemy włączyć) klimatyzacji?

Panel sterowania klimatyzacją w samochodzie. Ręka ustawia jedno z trzech pokręteł nawiewu i wentylacji.
Jak skutecznie ochłodzić wnętrze samochodu bez klimatyzacji? 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Obniżyć temperaturę wnętrza auta w gorący dzień?
  2. Najlepszy sposób na ochłodzenie wnętrza samochodu podczas jazdy
  3. Bardziej opłaca się jechać z opuszczonymi szybami czy z klimatyzacją?
  4. Jak powinno się ustawiać klimatyzację w samochodzie?

Dlaczego mówi się, że to taksówkarze mają najlepszy sposób na schłodzenie auta bez klimatyzacji? W dawnych czasach musieli jakoś radzić sobie z wysokimi temperaturami w samochodach, w których spędzali całe dnie. Później natomiast, gdy klimatyzacja się upowszechniła, nie zawsze z niej korzystali, chcąc oszczędzić na paliwie.

Obniżyć temperaturę wnętrza auta w gorący dzień?

W cieplejsze, słoneczne dni wnętrze samochodu to prawdziwa szklarnia, która nagrzewa się błyskawicznie do tego stopnia, że czasem nie możemy nawet dotknąć kierownicy, a siedzenia parzą nas w plecy. Dobrze więc parkować samochód w cieniu, albo przynajmniej zasłaniać przednią szybę blendą odbijającą promienie słoneczne.

Jeśli wnętrze samochodu mocno się nagrzało, otwórz na kilka minut wszystkie okna i pozwól mu się przewietrzyć. W ten sposób pozbędziesz się gorącego powietrza ze środka i unikniesz wsiadania do prawdziwej sauny.

Najlepszy sposób na ochłodzenie wnętrza samochodu podczas jazdy

Przy wolnej jeździe po mieście warto również korzystać z otwartych okien. Cyrkulacja powietrza będzie zapewniona, więc nawet w autach z klimatyzacją może nie być konieczne jej włączanie. Jeśli jednak chcesz korzystać z klimatyzacji, bo jest po prostu zbyt gorąco, przejedź kilka kilometrów z otwartymi oknami, żeby powietrze w środku wymieniło się. Dopiero wtedy włącz klimatyzację - łatwiej będzie jej osiągnąć zadaną temperaturę, a silnik zużyje mniej paliwa.

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Krzysztof Pochłód

Bardziej opłaca się jechać z opuszczonymi szybami czy z klimatyzacją?

Klimatyzacja jest bardziej efektywna podczas jazdy w trasie i powoduje zużycie nieco mniej paliwa niż w przypadku jazdy po mieście. Z drugiej strony otwarte okna przy wyższych prędkościach podczas jazdy np. autostradą generują nie tylko hałas i przeciąg w samochodzie, ale też odczuwalnie większy opór powietrza, co przyczynia się do zwiększonego zużycia paliwa. Zatem w trasie zamknij okna i korzystaj z klimatyzacji, a jeśli warunki na to pozwalają wyłącz ją i używaj wyłącznie nawiewu.

Jak powinno się ustawiać klimatyzację w samochodzie?

Gdy wsiądziesz do nagrzanego auta i włączysz klimatyzację nie ustawiaj temperatury klimatyzacji od razu na minimalną "bo się szybciej schłodzi". Jeśli masz tryb automatyczny ustaw temperaturę, która najbardziej odpowiada ci podczas jazdy (zazwyczaj 20-21 stopni) i pozwól klimatyzacji samoczynnie dobierać moc działania.

Pamiętaj też, żeby nie wychładzać przesadnie wnętrza. Duże różnice temperatur na zewnątrz i w środku powodują większą podatność organizmu na przeziębienie. Kiedy wysiadasz z wychłodzonego samochodu na nagrzane słońcem powietrze na parkingu organizm może się zbuntować.

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