Stary taksówkarski sposób na chłodzenie bez klimatyzacji. Każdy może skorzystać

Spis treści: Co zrobić, zanim ruszymy w podróż autem bez klimatyzacji? Jak szybko ochłodzić wnętrze auta podczas jazdy? Podczas jazdy z większymi prędkościami nie warto oszczędzać na klimatyzacji Jak powinno się ustawiać klimatyzację w aucie?

O sposobach na schładzanie wnętrza samochodu często mówi się jako o "taksówkarskich". Dlaczego? Wynika to z tego, że w dawnych czasach taksówkarze musieli jakoś radzić sobie z wysokimi temperaturami w samochodach, w których spędzali całe dnie. Później natomiast, gdy klimatyzacja się upowszechniła, nie zawsze z niej korzystali, chcąc oszczędzić na paliwie.

Co zrobić, zanim ruszymy w podróż autem bez klimatyzacji?

W cieplejsze, słoneczne dni wnętrze samochodu to prawdziwa szklarnia, która nagrzewa się błyskawicznie do tego stopnia, że czasem nie możemy nawet dotknąć kierownicy, a siedzenia parzą nas w plecy. Dobrze więc parkować samochód w cieniu, albo przynajmniej zasłaniać przednią szybę blendą odbijającą promienie słoneczne.

Zanim wsiądziesz do samochodu po dłuższym postoju otwórz na kilka minut wszystkie okna i pozwól mu się przewietrzyć. W ten sposób pozbędziesz się gorącego powietrza ze środka i unikniesz wsiadania do prawdziwej sauny.

Jak szybko ochłodzić wnętrze auta podczas jazdy?

Przy wolnej jeździe po mieście warto również korzystać z otwartych okien. Cyrkulacja powietrza będzie zapewniona, więc nawet w autach z klimatyzacją może nie być konieczne jej włączanie. Jeśli jednak chcesz korzystać z klimatyzacji, bo jest po prostu zbyt gorąco, przejedź kilka kilometrów z otwartymi oknami, żeby powietrze w środku wymieniło się. Dopiero wtedy włącz klimatyzację - łatwiej będzie jej osiągnąć zadaną temperaturę, a silnik zużyje mniej paliwa.

Podczas jazdy z większymi prędkościami nie warto oszczędzać na klimatyzacji

Klimatyzacja jest bardziej efektywna podczas jazdy w trasie i powoduje zużycie nieco mniejszej ilości paliwa niż w przypadku jazdy po mieście. Z drugiej strony otwarte okna przy wyższych prędkościach podczas jazdy np. autostradą generują nie tylko hałas i przeciąg w samochodzie, ale też odczuwalnie większy opór powietrza, co przyczynia się do zwiększonego zużycia paliwa. Zatem w trasie zamknij okna i korzystaj z klimatyzacji, a jeśli warunki na to pozwalają wyłącz ją i używaj wyłącznie nawiewu.

Jak powinno się ustawiać klimatyzację w aucie?

Gdy wsiądziesz do nagrzanego auta i włączysz klimatyzację nie ustawiaj temperatury klimatyzacji od razu na minimalną "bo się szybciej schłodzi". Jeśli masz tryb automatyczny ustaw temperaturę, która najbardziej odpowiada ci podczas jazdy (zazwyczaj 20-21 stopni) i pozwól klimatyzacji samoczynnie dobierać moc działania.

Pamiętaj też, żeby nie wychładzać przesadnie wnętrza. Duże różnice temperatur na zewnątrz i w środku powodują większą podatność organizmu na przeziębienie. Kiedy wysiadasz z wychłodzonego samochodu na nagrzane słońcem powietrze na parkingu organizm może źle na to zareagować.

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