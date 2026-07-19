Sprawdzanie oleju jest obowiązkowe. Kto o tym zapomni, gorzko zapłacze

Spis treści: Jak sprawdzić poziom oleju? Kontrolka olejowa może być żółta albo czerwona. Czym się różnią? Co ile sprawdzać poziom oleju? Jaki jest prawidłowy stan oleju?

Olej silnikowy spełnia wiele ważnych funkcji. Większość kierowców wymieni tylko jedną - smaruje metalowe podzespoły, które współpracują ze sobą. Oprócz tego jest odpowiedzialny za chłodzenie i usuwa zanieczyszczenia.

Wiedząc o tym jaką rolę spełnia, łatwiej zrozumieć jak istotne jest regularne kontrolowanie poziomu oleju.

Jak sprawdzić poziom oleju?

Żeby sprawdzić stan oleju nie zawsze trzeba otwierać maskę. W wielu nowych autach jest zainstalowany elektroniczny bagnet. Jest to cyfrowa miarka, która pokazuje poziom oleju. W niektórych samochodach występuje żółta kontrolka, która przypomina o uzupełnieniu oleju. Jednak do jej wskazań trzeba podchodzić z rezerwą.

Kontrolka olejowa może być żółta albo czerwona. Czym się różnią?

Często okazuje się, że przy żółtej kontrolce poziom oleju na bagnecie jest już dawno poniżej minimum. Może się okazać, że w silniku brakuje nawet litra oleju, a to bardzo poważny ubytek.

Gdy zapali się czerwona kontrolka, możemy być pewni, że czeka nas poważny remont, a nawet wymiana silnika. To znak, że ciśnienie w układzie smarowania osiągnęło krytycznie niski poziom. Jeśli taki komunikat pojawi się podczas jazdy, należy niezwłocznie zatrzymać się i wyłączyć silnik.

Co ile sprawdzać poziom oleju?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Wiele zależy od typu silnika, a także sposobu eksploatacji pojazdu. Niektóre samochody zużywają znaczne ilości oleju, a niektóre prawie w ogóle.

Dlatego dobrym nawykiem jest regularne kontrolowanie poziomu oleju przed każdą dłuższą podróżą. Zwłaszcza, gdy czeka nas szybka jazda autostradą. Silnik w takich warunkach może wypalić sporo oleju. Jeśli samochód na co dzień pokonuje krótkie dystanse, można sprawdzać poziom oleju co kilka tankowań. Jeśli pod samochodem często pojawia się plama oleju, należy zwiększyć częstotliwość kontroli.

Jaki jest prawidłowy stan oleju?

Stan oleju nie powinien przekraczać minimalnego i maksymalnego dozwolonego poziomu. Dzięki temu jednostka napędowa ma odpowiednie smarowanie i chłodzenie. Niedobór i nadmiar oleju są szkodliwe. W drugim przypadku dla silników wysokoprężnych może doprowadzić do tzw. rozbiegania się silnika. Gdy silnik spala zbyt dużo oleju, może dojść do uszkodzenia katalizatora lub filtra DPF.

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