Spis treści: Dlaczego warto mieć taśmę klejącą w samochodzie zimą? Jak taśma może pomóc w walce z mrozem? Jak jeszcze przygotować samochód na zimę?

Dlaczego warto mieć taśmę klejącą w samochodzie zimą?

Taśma klejąca może pełnić w aucie kilka praktycznych funkcji, szczególnie w czasie mrozów. Najczęściej kierowcy wykorzystują ją do zabezpieczania zamków przed zamarzaniem. Wystarczy przykleić kawałek taśmy na zamek przed myciem auta lub przed zapowiadanym spadkiem temperatury. Dzięki temu do wnętrza zamka nie dostanie się woda, która po zamarznięciu mogłaby zablokować mechanizm. Po skończonym myciu lub po ustąpieniu mrozu taśmę można łatwo zdjąć, nie pozostawiając śladów.

Taśma może również pomóc w awaryjnych sytuacjach. Jeśli pęknie przewód gumowy, uszczelka odpadnie lub klosz lampy ulegnie uszkodzeniu, mocna taśma pozwoli tymczasowo zabezpieczyć element do momentu wizyty w warsztacie. Kierowcy ciężarówek i rajdowcy od dawna mają ją w swoich samochodach jako część podstawowego wyposażenia awaryjnego.

Jak taśma może pomóc w walce z mrozem?

Zimą wiele problemów kierowców wynika z nagłych zmian temperatury i kondensacji wilgoci. Taśma może pomóc nie tylko przy zamkach, ale także przy uszczelkach i lusterkach. Kierowcy coraz częściej wykorzystują ją do ochrony wrażliwych miejsc przed śniegiem i lodem.

Przyklejenie taśmy wzdłuż krawędzi drzwi lub na zamek po myciu auta chroni te elementy przed wilgocią. Można ją też zastosować do osłony czujników parkowania podczas mycia pod ciśnieniem - zapobiegnie to uszkodzeniu elektroniki przez silny strumień wody. W starszych autach sprawdza się również do tymczasowego zabezpieczenia pękniętej uszczelki drzwi, która w czasie mrozów może przepuszczać wodę i powodować parowanie szyb od środka.

Jak jeszcze przygotować samochód na zimę?

Oprócz taśmy klejącej, zimą warto wozić w aucie zestaw podstawowych akcesoriów: skrobaczkę do szyb, odmrażacz do zamków, zapas zimowego płynu do spryskiwaczy oraz rękawice ochronne. Warto też zadbać o konserwację uszczelek - najlepiej zastosować specjalny silikon w sztyfcie lub sprayu, który zapobiega ich przymarzaniu.

Samochód dobrze jest także zabezpieczyć od spodu. Wiele warsztatów oferuje zimą usługę konserwacji podwozia specjalnymi preparatami ochronnymi. Taki zabieg ogranicza działanie soli drogowej i zapobiega korozji.

Regularne mycie auta zimą, choć niektórym wydaje się zbędne z uwagi na to, że na drogach często jest wilgoć, a czasem błoto pośniegowe i sól, tak naprawdę jest kluczowe w utrzymaniu dobrego stanu wizualnego auta. Sól drogowa i błoto pośniegowe tworzą na karoserii warstwę zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić lakier i doprowadzić do powstawania ognisk rdzy. Warto wybierać myjnie automatyczne z funkcją suszenia lub ręczne z ogrzewanym pomieszczeniem, które umożliwiają dokładne oczyszczenie i wysuszenie pojazdu.

