Najczęściej przyczyną nie jest jednak poważna awaria silnika, lecz problemy z układem zapłonowym, dolotowym lub paliwowym. Sporą rolę odgrywają też czujniki i skrzynia biegów. Pomocne w diagnostyce może być to, kiedy dokładnie pojawia się szarpanie.

Czy można jechać dalej, gdy silnik szarpie?

W przypadku lekkiego szarpania zwykle nie ma powodów do paniki. Auto najczęściej jedzie dalej, tylko mniej płynnie niż zwykle. Silnik pracuje nierówno, nie reaguje czysto na gaz lub krótko zawiesza się przy przyspieszaniu. Często odpowiada za to zwykłe zużycie świec zapłonowych lub cewek.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy szarpanie wyraźnie się nasila lub dochodzą do tego inne problemy - na przykład migająca kontrolka "check engine". Wtedy lepiej nie obciążać auta i jak najszybciej udać się do serwisu, by uniknąć poważniejszych szkód. Złota zasada brzmi - Im więcej objawów występuje jednocześnie, tym szybciej samochód powinien trafić do warsztatu.

Co sprawdzić, gdy silnik szarpie?

Zanim auto pojedzie do mechanika, sporo można zrobić samodzielnie. Warto sprawdzić, czy silnik szarpie tylko na postoju, czy podczas przyspieszania, a może podczas jazdy ze stałą prędkością? Czy problem występuje sporadycznie, czy stale? Te detale już na wstępie pozwalają zawęzić obszar poszukiwań.

Silnik szarpie przy przyspieszaniu

Zużyte świece zapłonowe lub cewki sprawiają, że poszczególne cylindry nie zapalają mieszanki równo. Kierowca odczuwa to jako krótkie "krztuszenie się" silnika, opóźnioną reakcję na gaz lub wyczuwalne spadki mocy. Naprawa nie należy do drogich - wymiana świec to wydatek od około 300 do tysiąca zł. Cewki zapłonowe kosztują od 400 do 1,6 tys. zł.

Równie często przyczyną jest układ paliwowy. Zabrudzone wtryskiwacze, niestabilne ciśnienie paliwa lub stara pompa sprawiają, że silnik przy większym obciążeniu nie dostaje równomiernej dawki paliwa. Tu rachunki bywają już wyższe - wymiana wtryskiwaczy to wydatek od 1,2 tys. do nawet 6 tys. zł. W autach z turbosprężarką dochodzi też kwestia ciśnienia doładowania. Nieszczelne przewody lub problemy z regulacją ciśnienia są szczególnie widoczne przy dynamicznym przyspieszaniu. Naprawa turbosprężarki może kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy zł.

Silnik szarpie na biegu jałowym - typowe przyczyny

Gdy silnik pracuje nierówno już na postoju, najszybciej zauważalne są wahania obrotów, lekkie drżenie auta lub "szorstka" praca jednostki. Częstą przyczyną jest nieszczelność w układzie dolotowym, przez którą do silnika dostaje się tak zwane "lewe powietrze". Już niewielkie nieszczelności potrafią rozregulować pracę silnika - naprawa to wydatek od 400 do 2,5 tys. zł.

