Silnik 1.5 turbo w używanym Qashqaiu. Mechanik zdradził mi, na co uważać

Wokół tej jednostki narosło sporo opinii o awaryjności, dlatego zapytaliśmy o nie samego producenta. Nissan w odpowiedzi na pytania Interii odniósł się do najczęściej powtarzanych zarzutów. Zanim przejdziemy do słabych stron, warto zrozumieć, z czym mamy do czynienia, bo ten silnik działa inaczej niż typowa jednostka benzynowa.

Jak działa silnik Nissan 1.5 VC-Turbo?

Cechą wyróżniającą jest zmienny stopień sprężania. Zamiast sztywnej wartości silnik płynnie reguluje go w zakresie od 8:1 do 14:1 dzięki układowi z mimośrodowym wałkiem sterującym. Gdy liczą się osiągi, sprężanie spada do 8:1, a gdy priorytetem jest oszczędność, rośnie do 14:1. W efekcie z 1,5-litrowej jednostki Nissan wyciąga 204 KM i 305 Nm, a w późniejszych wersjach nawet 213 KM.

Kluczowa jest jednak rola, jaką silnik pełni w danym modelu, bo bywa dwojaka. W X-Trailu pracuje wyłącznie w układzie e-Power, w którym w ogóle nie napędza kół - działa jako generator ładujący akumulator i zasilający silniki elektryczne, a sam kręci się w wąskim zakresie obrotów dobranym pod maksymalną sprawność. W Qashqaiu spotkamy natomiast, poza odmianą e-Power, również wariant z miękką hybrydą, gdzie jednostka spalinowa napędza koła klasycznie, wspomagana jedynie niewielkim silnikiem elektrycznym pełniącym także rolę rozrusznika.

Ta różnica ma znaczenie także dla trwałości. Jak tłumaczy nam Nissan, w wersji mild hybrid silnik spalinowy odpowiada bezpośrednio za napęd, więc pracuje przy zmiennych i częstych skokach obciążenia, typowych choćby przy ruszaniu czy gwałtownym przyspieszaniu. W e-Power jest inaczej - producent zaznacza w rozmowie z Interią, że jako generator jednostka może pracować w stabilniejszych, optymalnych zakresach obrotów, bez przenoszenia nagłych zmian prędkości auta wprost na wał korbowy.

Ciekawostką jest sama konstrukcja. To lekki, aluminiowy blok o otwartym pokładzie, bez żeliwnych tulei - zamiast nich gładzie cylindrów pokryto natryskiwaną powłoką ze stali nierdzewnej o grubości zaledwie 0,2 mm. Rozrząd napędza łańcuch, a jednostka nie ma hydraulicznej regulacji luzu zaworowego.

Czy silnik 1.5 VC-Turbo jest awaryjny?

W raportach technicznych i zgłoszeniach użytkowników KR15DDT uchodzi za jednostkę wysiloną i podatną na poważną awarię mechaniczną, głównie za sprawą problemów z łożyskami - zarówno głównymi, jak i w wielowahaczowym układzie zmiennego sprężania. Skala zgłoszeń w USA była na tyle duża, że w 2023 roku tamtejszy urząd NHTSA wszczął dochodzenie, a w czerwcu 2025 roku ruszyła akcja serwisowa obejmująca blisko 450 tys. pojazdów. Na początku 2026 roku ogłoszono kolejne wezwania - ponad 320 tys. egzemplarzy Rogue'a, czyli amerykańskiego bliźniaka X-Traila, miało dotyczyć ryzyko przegrzewania oleju oraz usterki przekładni przepustnicy.

W odpowiedzi na pytania Interii producent podkreśla, że były to dobrowolne kampanie profilaktyczne, a nie obligatoryjne akcje związane z bezpieczeństwem, i że polegały na zoptymalizowaniu logiki oprogramowania modułu sterującego silnikiem. Jedna zmiana dotyczyła monitorowania ciśnienia oleju, by jak najwcześniej wykrywać ewentualne odchylenia w pracy panewek wału korbowego, druga - układu chłodzenia, tak aby w skrajnych warunkach wysokiego obciążenia termicznego oleju bezpiecznie ograniczać moment obrotowy i chronić podzespoły przed przegrzaniem.

Sam wątek łożysk producent tłumaczy następująco. Jak przekazano nam w rozmowie, w procesie produkcyjnym wału korbowego zidentyfikowano "potencjał do optymalizacji", a w nowszych rocznikach dwuetapowe szlifowanie czopów zastąpiono pojedynczą, zintegrowaną operacją, co wyeliminowało różnice wymiarowe. Innymi słowy, część zastrzeżeń dotyczy przede wszystkim wcześniejszych egzemplarzy.

To jednak nie koniec listy zarzutów. Warsztaty najczęściej wskazują nagar zbierający się na zaworach ssących - silnik korzysta wyłącznie z wtrysku bezpośredniego, więc paliwo nie omywa zaworów i z czasem narasta na nich osad, co objawia się nierówną pracą na biegu jałowym, szarpaniem przy przyspieszaniu, wyższym spalaniem i kontrolką silnika. Osad usuwa się mechanicznie, tak zwaną metodą walnut blasting, czyli piaskowaniem łupinami orzecha, albo chemicznie.

Nissan studzi jednak te obawy. Producent przekonuje, że konstrukcję układu przewietrzania skrzyni korbowej i sterowania spalaniem opracowano tak, by ryzyko odkładania się nagaru minimalizować, i że standardowy plan przeglądów nie przewiduje inwazyjnego czyszczenia dolotu - kluczowe mają być regularne wymiany oleju oraz dobre paliwo.

Osobno wymienia się cięższe usterki. Według relacji mechaników uszczelka pod głowicą potrafi "puścić" przedwcześnie, czasem poniżej 30 tys. km, metaliczne grzechotanie od strony turbosprężarki bywa zapowiedzią zużycia lub zacinania się mechanizmu wastegate, a napędzana wałkiem rozrządu pompa wysokiego ciśnienia daje o sobie znać trudnym rozruchem, spadkiem mocy i piszczącym dźwiękiem. Do tego dochodzą kłopoty z układem odmy, w którym uszkodzony zawór lub separator przepuszcza nadmiar oparów do dolotu, podnosząc zużycie oleju i zostawiając osad w intercoolerze. Co na to Nissan?

Jak zaznacza producent, na rynku europejskim ani uszczelka pod głowicą, ani wastegate, pompa wysokiego ciśnienia czy układ PCV nie wykazują powtarzalnych, systemowych problemów, a pojedyncze zgłoszenia są analizowane i rozwiązywane indywidualnie w autoryzowanej sieci.

Ile kilometrów wytrzyma Nissan 1.5 VC-Turbo?

To silnik skomplikowany i mocno wysilony, a w opiniach użytkowników jego żywotność zamyka się zwykle w przedziale 200-250 tys. km. Nissan podkreśla, że dla prawidłowej pracy mechanizmu zmiennego sprężania kluczowe jest stosowanie oleju o dokładnie określonej specyfikacji, na przykład 0W-20 zgodnego z normą GF-6A, oraz bezwzględne trzymanie się interwałów wymiany.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie X-Traila lub Qashqaia z silnikiem 1.5 VC-Turbo?

Najważniejsze jest ustalenie, z jakiego auto jest rocznika i czy przeszło opisane kampanie. Nissan przypomina, że każdy właściciel oraz osoba rozważająca zakup na rynku wtórnym może bezpłatnie sprawdzić historię serwisową i status otwartych kampanii po numerze VIN w dowolnej autoryzowanej stacji obsługi marki. Poza tym warto posłuchać pracy na biegu jałowym, zwrócić uwagę na zachowanie przy przyspieszaniu i wychwycić wszelkie metaliczne dźwięki spod maski - a najlepiej zrobić to przed zakupem, nie po nim.