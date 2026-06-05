Spis treści: Jak samodzielnie wymienić koła w samochodzie? Z jaką siłą dokręcać śruby kół w samochodzie? Do czego służy klucz dynamometryczny? Czy po wymianie kół warto ponownie sprawdzić śruby? Kiedy należy wymienić opony z zimowych na letnie?

Wiosna to tradycyjnie moment, w którym kierowcy wymieniają zimowe ogumienie na letnie. Wielu właścicieli samochodów decyduje się zrobić to samodzielnie w garażu lub na parkingu przed blokiem. Sama wymiana kół nie jest szczególnie skomplikowana, ale właśnie wtedy najczęściej pojawiają się błędy związane z dokręcaniem śrub. Warto wiedzieć, że samodzielna wymiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy posiadamy drugi komplet kół - w przeciwnym wypadku konieczna będzie wizyta u wulkanizatora, który zdejmie z felg opony zimowe i założy letnie, a następnie je wyważy.

Jak samodzielnie wymienić koła w samochodzie?

Podstawowa zasada jest bardzo prosta - samochód musi stać na równej i stabilnej nawierzchni. Przed podniesieniem auta lewarkiem należy zaciągnąć hamulec ręczny, wrzucić pierwszy bieg lub tryb P w przypadku samochodu z automatyczną przekładnią i dopiero wtedy delikatnie poluzować śruby. Ważne jest również wykorzystanie właściwych punktów podparcia znajdujących się pod progami pojazdu w celu jego podniesienia przy użyciu lewarka.

Dopiero po podniesieniu samochodu można całkowicie odkręcić koło i zamontować nowy komplet. Kierowcy bardzo często popełniają jednak jeden podstawowy błąd - od razu próbują mocno dokręcić śruby pojedynczo. Tymczasem prawidłowy montaż powinien odbywać się metodą "na krzyż", czyli dokręcaniem śrub po przekątnej. Dzięki temu felga równomiernie przylega do piasty.

Z jaką siłą dokręcać śruby kół w samochodzie?

To właśnie tutaj pojawia się najważniejsze pytanie. Zbyt słabo dokręcone śruby mogą z czasem się poluzować, natomiast zbyt mocne dokręcenie grozi uszkodzeniem gwintu lub zapieczeniem śrub.

Dokładne wartości zawsze znajdują się w instrukcji obsługi konkretnego samochodu, ponieważ moment dokręcania zależy od rodzaju felg, wielkości kół oraz konstrukcji piasty. W większości aut osobowych przyjmuje się jednak wartości mieszczące się mniej więcej w zakresie od 100 do 140 Nm. Większe SUV-y czy samochody dostawcze mogą wymagać nawet 160-190 Nm.

Śruby należy dokręcić kluczem dynamometrycznym z ustawioną odpowiednią wartością. 123RF/PICSEL

Warto pamiętać, że dokręcanie "na wyczucie" bardzo często kończy się błędem. Wielu kierowców używa zbyt dużej siły, szczególnie gdy korzysta z długich kluczy teleskopowych albo kluczy udarowych. Problem polega na tym, że nadmiernie dokręcone śruby później bywają praktycznie niemożliwe do odkręcenia na poboczu podczas awarii.

Do czego służy klucz dynamometryczny?

Właśnie dlatego podczas wymiany kół - ale także wielu innych prac przy samochodzie - należy wykorzystywać klucz dynamometryczny. To specjalne narzędzie pozwalające ustawić konkretną wartość momentu dokręcania wyrażaną w niutonometrach (Nm).

Mechanizm znajdujący się wewnątrz klucza sprawia, że po osiągnięciu ustawionej siły narzędzie wydaje charakterystyczne "kliknięcie". Dzięki temu kierowca ma pewność, że śruby zostały dokręcone dokładnie z taką siłą, jaką przewidział producent samochodu.

Bardzo ważne jest jednak to, że klucz dynamometryczny służy wyłącznie do końcowego dokręcania. Najpierw wszystkie śruby należy wkręcić ręcznie i lekko dokręcić zwykłym kluczem. Dopiero po opuszczeniu auta z lewarka można przejść do ostatecznego dokręcania odpowiednim momentem.

Czy po wymianie kół warto ponownie sprawdzić śruby?

Mechanicy przypominają również o jeszcze jednej bardzo ważnej zasadzie. Po przejechaniu około 50-100 km od wymiany warto ponownie sprawdzić moment dokręcenia śrub. Dotyczy to szczególnie nowych felg aluminiowych oraz samochodów, w których koła były wcześniej zdejmowane po dłuższym czasie.

Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów warto ponownie sprawdzić, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone. 123RF/PICSEL

Kiedy należy wymienić opony z zimowych na letnie?

Wielu kierowców czeka z wymianą opon do momentu pierwszych upałów albo całkowitego zniknięcia nocnych przymrozków. Tymczasem od lat funkcjonuje bardzo prosta zasada "7", która najlepiej podpowiada, kiedy nadchodzi odpowiedni moment na zmianę ogumienia. Chodzi o średnią dobową temperaturę utrzymującą się powyżej 7 stopni Celsjusza przez dłuższy czas.

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