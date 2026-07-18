Spis treści: Co ile kilometrów przekładać opony całoroczne? Gdzie montować dwie nowe opony? Dlaczego ciśnienie i głębokość bieżnika wymagają kontroli?

Automobilkluby i producenci opon zalecają, by w stałych odstępach przekładać koła między osią przednią a tylną. Chodzi o to, by zużycie rozłożyło się równomierniej i by opony zachowały jak najdłuższy przebieg.

Powód leży w różnym obciążeniu osi - zwłaszcza w autach z napędem na przód to przednie opony przejmują większość sił kierowania, hamowania i napędzania, przez co zużywają się szybciej niż tylne. Jeśli przez lata nikt kół nie przekłada, różnica tylko się pogłębia.

Co ile kilometrów przekładać opony całoroczne?

Jako punkt odniesienia ADAC podaje rotację co mniej więcej 10-15 tys. km. Kto często pokonuje krótkie trasy albo porusza się ciężkim autem, na przykład elektrykiem, powinien kontrolować i przekładać opony odpowiednio wcześniej.

Sposób przekładania zależy od budowy opony. Ogumienie o kierunkowym bieżniku wędruje zwykle wzdłuż tej samej strony pojazdu, z przodu do tyłu. Przy innych oponach możliwe są kolejne schematy rotacji, a decydujące pozostają wytyczne producenta opon lub samochodu.

Gdzie montować dwie nowe opony?

Jeśli w grę wchodzi wymiana tylko dwóch opon, ADAC i producenci zalecają montaż nowego ogumienia z tyłu. Dotychczasowe opony z tylnej osi przekładamy wtedy do przodu, o ile mają jeszcze wystarczającą głębokość bieżnika. Ta kolejność służy stabilności jazdy.

Opony z większą głębokością bieżnika na tylnej osi zapewniają, szczególnie na mokrej nawierzchni, lepsze prowadzenie podczas jazdy po zakrętach i zmniejszają ryzyko niestabilnego zachowania auta. Wielu kierowców chciałoby założyć nowe opony z przodu, gdzie zużycie jest wyraźniejsze.

Dlaczego ciśnienie i głębokość bieżnika wymagają kontroli?

Niezależnie od rotacji, ciśnienie w oponach warto sprawdzać mniej więcej raz w miesiącu oraz przed dłuższymi trasami. Nieprawidłowe ciśnienie zwiększa zużycie, a do tego wpływa na zachowanie auta i spalanie.

Regularnego oka wymaga też głębokość bieżnika. Ustawowe minimum to 1,6 mm, ale ADAC radzi, by opony, zwłaszcza przed sezonem zimowym, wymieniać wyraźnie wcześniej, bo wraz z postępującym zużyciem ich przyczepność maleje.

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