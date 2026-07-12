Wystarczy spojrzeć na wskaźnik poziomu paliwa. Obok symbolu dystrybutora zwykle znajduje się niewielka strzałka, która pokazuje, z której strony samochodu umieszczono klapkę wlewu. Ten prosty znak może oszczędzić manewrowania między dystrybutorami, szczególnie gdy pierwszy raz prowadzimy dane auto.

Strzałka przy dystrybutorze pokazuje stronę wlewu paliwa

Jeżeli grot strzałki jest skierowany w lewo, klapka wlewu znajduje się po lewej stronie samochodu. Strzałka skierowana w prawo oznacza wlew po stronie pasażera - oczywiście w aucie z kierownicą po lewej stronie.

Oznaczenie jest widoczne przy ikonie dystrybutora na analogowym wskaźniku poziomu paliwa albo na cyfrowym zestawie wskaźników. Nie trzeba uruchamiać dodatkowego menu ani przeglądać instrukcji obsługi.

To szczególnie przydatne podczas urlopu, gdy korzystamy z samochodu z wypożyczalni. Rozwiązanie pomaga również po przesiadce do auta zastępczego, służbowego lub należącego do innego członka rodziny.

Nie każde auto ma taką strzałkę

Niewielkie oznaczenie występuje w wielu współczesnych samochodach, ale nie jest elementem obowiązkowym. W niektórych modelach przy symbolu dystrybutora nie znajdziemy żadnej strzałki.

Jeżeli przy wskaźniku nie ma znaczka, pozostaje otwarcie drzwi i sprawdzenie organoleptyczne 123RF/PICSEL

W takiej sytuacji najlepiej sprawdzić położenie klapki przed podjechaniem do dystrybutora. Można zrobić to w lusterkach, po spojrzeniu na nadwozie albo w instrukcji obsługi samochodu. Czasem widać to też na ekranie, jeśli samochód wyposażony jest w zestaw kamer 360 stopni.

Nie należy natomiast zakładać, że stronę wlewu wskazuje położenie węża do tankowania na samej ikonie dystrybutora. Czasami rzeczywiście się ono zgadza, ale nie jest to uniwersalna zasada stosowana przez wszystkich producentów. Wiarygodną podpowiedzią jest dopiero wyraźna strzałka lub trójkąt umieszczony przy symbolu.

Często zamiast strzałki producenci stosują trójkąt 123RF/PICSEL

Dlaczego wlewy paliwa znajdują się po różnych stronach?

Nie istnieje jedna zasada nakazująca producentom montowanie wlewu po lewej albo prawej stronie. Jego położenie zależy między innymi od konstrukcji samochodu, przebiegu przewodów paliwowych, umiejscowienia zbiornika i rozwiązań przyjętych dla konkretnej platformy.

Znaczenie może mieć również rynek, z myślą o którym projektowano pojazd. Wlew umieszczony po stronie przeciwnej do kierowcy pozwala podczas awaryjnego tankowania z kanistra stanąć dalej od ruchu drogowego. Nie jest to jednak bezwzględna reguła, dlatego nawet samochody tej samej marki mogą mieć klapki po przeciwnych stronach.

W wypożyczonym aucie sprawdź również rodzaj paliwa

Ustalenie strony wlewu to dopiero pierwsza rzecz, którą należy sprawdzić przed tankowaniem nieznanego samochodu. Znacznie poważniejszym błędem byłoby wlanie benzyny do auta z silnikiem Diesla albo oleju napędowego do samochodu benzynowego.

Informacja o wymaganym paliwie zazwyczaj znajduje się na naklejce po wewnętrznej stronie klapki albo na korku wlewu. W samochodzie z wypożyczalni rodzaj paliwa może być również zapisany na breloku, umowie lub dokumencie przekazania pojazdu.

W Europie stosuje się zestandaryzowane oznaczenia paliw - E5, E10 i B7 123RF/PICSEL

Na terenie Unii Europejskiej stosowane są ujednolicone oznaczenia. Benzyny mają symbole umieszczone w okręgu, na przykład E5 lub E10, natomiast olej napędowy oznaczany jest kwadratem, między innymi z symbolem B7. Oznaczenia znajdują się zarówno przy wlewie samochodu, jak i na dystrybutorze, dlatego przed tankowaniem należy je ze sobą porównać.

Jeżeli nadal nie mamy pewności, lepiej nie rozpoczynać tankowania i skontaktować się z wypożyczalnią. Pomyłka może skończyć się koniecznością opróżnienia zbiornika, czyszczenia układu paliwowego, a po uruchomieniu silnika także znacznie poważniejszą i kosztowniejszą naprawą.

Mały symbol oszczędza kłopotu na stacji

Strzałka obok ikony dystrybutora nie informuje o awarii ani niskim poziomie paliwa. Jej zadanie jest znacznie prostsze - wskazuje stronę, po której producent umieścił wlew.

We własnym samochodzie szybko przestajemy zwracać na nią uwagę. W aucie wypożyczonym na wakacje wystarczy jednak jedno spojrzenie na wskaźniki, aby od razu wybrać właściwą stronę dystrybutora i uniknąć cofania lub przeciągania przewodu wokół samochodu.

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