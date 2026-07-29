Spis treści: Skąd bierze się woda kapiąca spod auta? Dlaczego leci biały dym z nawiewów Głośny szum spod maski w korku Dlaczego auto klei się latem? Dlaczego auto jest wolniejsze w upał?

Oto pięć zjawisk, które wyglądają groźnie, a są całkowicie normalne i najczęściej występują właśnie latem, w trakcie upałów.

Skąd bierze się woda kapiąca spod auta?

Kałuża pod zaparkowanym samochodem albo woda skapująca w trakcie jazdy potrafią zaniepokoić, ale zwykle nie ma w tym nic złego. To skroplona woda z parownika klimatyzacji, odprowadzana na zewnątrz w zupełnie zamierzony sposób. Klimatyzacja nie tylko chłodzi powietrze, ale też je osusza, a odebrana wilgoć musi gdzieś trafić. Niepokojący powinien być dopiero płyn o innej barwie - wtedy warto zajrzeć do warsztatu.

Dlaczego leci biały dym z nawiewów

Kłęby białego dymu wydobywają się z kratek nawiewu po włączeniu auta wyglądają alarmująco, ale zwykle to nic groźnego, o ile dym nie jest gryzący. To para wodna z gorącego, wilgotnego powietrza, z którym zmaga się klimatyzacja. Gdy powietrze przechodzi przez układ zbyt szybko, skraplająca się wilgoć nie zdąży zamienić się w krople i przelatuje dalej jako "dym". Wystarczy chwilę poczekać, aż układ się ustabilizuje, i zjawisko znika.

Głośny szum spod maski w korku

W wolno sunącym korku niepokój budzi czasem narastający, buczący dźwięk spod maski, który pojawia się i znika, a milknie, gdy tylko ruszymy. To wentylator chłodnicy, który dla oszczędności paliwa nie pracuje bez przerwy, lecz włącza się dopiero, gdy temperatura płynu chłodzącego zanadto wzrośnie. Kiedy auto znów nabierze prędkości, strumień powietrza przez wlot chłodnicy wystarcza do schłodzenia i wentylator przestaje być potrzebny.

Dlaczego auto klei się latem?

Jeśli zaparkujemy pod drzewem, efekt możemy odkryć dopiero, przesuwając dłonią po lakierze - to żywica, która osiada na nadwoziu w postaci drobnych, lepkich kropel. Zostawiona sama sobie stwardnieje i może uszkodzić lakier, dlatego najlepiej usuwać ją dużą ilością wody z ciepłym roztworem szamponu. Żywica potrafi też pokryć szybę, dlatego latem warto mieć w zbiorniczku spryskiwaczy dobry płyn, i to w sporej ilości.

Dlaczego auto jest wolniejsze w upał?

Niektórzy kierowcy zauważają, że w upale auto wydaje się bardziej ospałe, zwłaszcza z mniejszym, słabszym silnikiem - przyspieszenie sprawia wrażenie wolniejszego, a reakcje mniej ostrych. Powód jest następujący: gorące letnie powietrze jest rzadsze, więc do cylindrów trafia mniej tlenu, co odbiera silnikowi nieco mocy i pogarsza spalanie. Różnica nie jest wielka, ale odczuwalna. Podobnie w mniejszych autach ze słabszym silnikiem mocy odbiera także działający układ klimatyzacji, który latem musi się bardziej wysilić, aby schłodzić wnętrze.



