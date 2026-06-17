Spis treści: Pęknięta szyba i mandat - ile zapłacisz? Jak duże pęknięcie szyby kwalifikuje się do wymiany? Pęknięta szyba - naprawa czy wymiana? Ile to kosztuje?

Szyby czołowe są dziś klejone, co oznacza, że w razie wypadku nie rozsypują się na tysiące drobnych odłamków. Między dwiema taflami szkła znajduje się specjalna folia laminująca, która spaja całość. Dzięki niej nie ma też ryzyka, że pęd powietrza podczas jazdy rozsypie pękniętą szybę - w najgorszym razie, na skutek naprężeń, pęknięcie zacznie się powiększać.

Pęknięta szyba i mandat - ile zapłacisz?

Pęknięcie, w przeciwieństwie do drobnego odprysku, to usterka, którą trzeba rozwiązać możliwie szybko - i to z dwóch powodów. Po pierwsze, rysa potrafi się rozejść pod wpływem sił działających na szybę w czasie jazdy, aż w końcu na szkle pojawia się charakterystyczny "pajączek". Jazda nocą czy pod ostre słońce staje się wtedy męcząca i niebezpieczna, zwłaszcza jeśli uszkodzenie biegnie na wysokości wzroku kierowcy.

Drugi powód jest finansowy. Jeśli w trakcie kontroli drogowej policjant dostrzeże pęknięcie (drobne odpryski zwykle są pomijane), ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować auto na dodatkowe badanie techniczne. Do tego dochodzi mandat - teoretycznie może sięgnąć nawet 3 tys. zł, choć w praktyce zwykle kończy się na kwocie do 500 zł.

Podstawą jest tu ogólny przepis ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym pojazd ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, by zapewniał kierowcy dostateczne pole widzenia oraz pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania przy równoczesnej obserwacji drogi. Sam przepis nie podaje konkretnych wymiarów dopuszczalnego uszkodzenia - kluczowe jest to, czy szyba wciąż gwarantuje odpowiednią widoczność i nie zagraża bezpieczeństwu.

Jak duże pęknięcie szyby kwalifikuje się do wymiany?

Skoro przepisy nie podają konkretnych wymiarów pękniecia, nieformalna reguła to "3 cm lub 5 zł", która odnosi się do wielkości uszkodzenia - jeśli przekracza ono średnicę monety pięciozłotowej, szybę zazwyczaj trzeba wymienić.

Drugim kryterium jest lokalizacja. Pęknięcia czy odpryski znajdujące się bliżej niż 10 cm od krawędzi szyby również najczęściej wykluczają skuteczną naprawę, bo to właśnie przy krawędziach kumulują się największe naprężenia. Liczy się też czas - im szybciej zareagujemy, tym większa szansa, że uszkodzenie uda się usunąć, zanim zacznie się rozchodzić.

Istotny jest również sam charakter uszkodzenia. Powierzchowny odprysk, który nie przebił pierwszej warstwy szkła, można skutecznie naprawić specjalistyczną żywicą. Inaczej jest z pęknięciami liniowymi - nawet te z pozoru niewielkie mają tendencję do rozprzestrzeniania się pod wpływem drgań, wahań temperatury i naprężeń powstających podczas jazdy. W ich przypadku naprawa rzadko daje zadowalający efekt i najczęściej kończy się wymianą całej szyby.

Pęknięta szyba - naprawa czy wymiana? Ile to kosztuje?

Z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej opłaca się szybka reakcja. Naprawa odprysku polega na wstrzyknięciu w uszkodzone miejsce specjalnej żywicy, którą następnie utwardza się promieniowaniem ultrafioletowym. Taki zabieg w profesjonalnym warsztacie pozwala przywrócić szybie około 90 proc. pierwotnej wytrzymałości, kosztuje zwykle 150-200 zł i trwa zaledwie kilkanaście minut.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że miejsce naprawy pozostanie lekko widoczne ze względu na różnicę w strukturze materiałów. To niewielka cena za uniknięcie znacznie większego wydatku, bo wymiana całej szyby czołowej, zwłaszcza w autoryzowanym serwisie i w nowszym aucie naszpikowanym czujnikami asystentów jazdy, potrafi sięgnąć kilku tysięcy złotych.

Nowa Toyota Hilux. Oto 9. wcielenie motoryzacyjnej legendy Paweł Rygas INTERIA.PL