Na rynku funkcjonują dwa główne rodzaje tego systemu. Układ pośredni nie mierzy ciśnienia fizycznie. Zamiast tego wykorzystuje czujniki ABS i analizuje prędkość obrotową poszczególnych kół. Opona, z której zeszło powietrze, ma mniejszą średnicę, więc kręci się szybciej. To proste rozwiązanie, ale mniej precyzyjne i bardzo podatne na błędy.

System bezpośredni opiera się na fizycznych czujnikach zamontowanych wewnątrz koła, najczęściej zintegrowanych z zaworem. Precyzyjnie mierzą one ciśnienie i wysyłają dane do komputera pokładowego w czasie rzeczywistym. Błąd na desce rozdzielczej pojawia się zazwyczaj, gdy ciśnienie w jednym z kół spadnie o około 25 procent poniżej wartości zalecanej przez producenta.

Świecąca kontrolka TPMS a spadek temperatury

Częstym powodem fałszywego alarmu są nagłe zmiany pogody. Spadek temperatury otoczenia powoduje spadek ciśnienia gazu wewnątrz opony. Jeśli koła były napompowane idealnie w ciepły dzień, jesienne lub zimowe ochłodzenie wystarczy, by obniżyć ciśnienie poniżej progu i aktywować system.

Podobne zjawisko występuje podczas podróży w góry. Zmiana wysokości nad poziomem morza wpływa na ciśnienie atmosferyczne, co również może zostać zinterpretowane przez układ jako ubytek powietrza. W takich sytuacjach wystarczy po prostu skorygować ciśnienie w ogumieniu do wartości podanych na naklejce, która najczęściej znajduje się we wnęce drzwi kierowcy lub na klapce zbiornika paliwa.

Świeci się TPMS. To może być uszkodzony zawór

Jeśli dopompowanie pomaga tylko na chwilę, z koła ucieka powietrze. Najpierw trzeba obejrzeć bieżnik i ściany boczne w poszukiwaniu gwoździ, wkrętów czy drutów. Nawet drobne przebicie powoduje powolny spadek ciśnienia, który system TPMS wyłapie na długo przed tym, zanim zauważymy problem gołym okiem. Ostrzeżenie może wywołać również jazda na starych, mocno zużytych oponach, co zaburza odczyty w systemach pośrednich.

Winny bywa też sam zawór. Guma z czasem parcieje, a wentyle tracą szczelność. Najprostszym testem jest spryskanie okolic zaworu wodą z mydłem - pojawiające się bąbelki jednoznacznie wskażą miejsce nieszczelności. Wymianę zaworu w kole z czujnikiem bezpośrednim najlepiej powierzyć wulkanizatorowi, by przypadkiem nie uszkodzić elektroniki.

Bateria w czujniku ciśnienia opon

Czujniki bezpośrednie nie działają wiecznie. Wewnątrz każdego z nich znajduje się niewielka bateria, która zasila nadajnik. Jej żywotność ocenia się zazwyczaj na 5 do 7 lat. Gdy bateria ulega wyczerpaniu, czujnik przestaje komunikować się z samochodem, a błąd systemu zapala się na stałe.

Baterii nie da się łatwo wymienić, ponieważ elektronika jest fabrycznie zalana specjalną żywicą. Konieczny jest zakup nowego czujnika. Ceny są zróżnicowane - w zależności od marki pojazdu koszt jednego elementu waha się od około 200 zł do nawet tysiąca zł. Przy sezonowej wymianie opon warto poprosić mechanika o sprawdzenie stanu baterii w czujnikach za pomocą testera.

Jak skasować błąd TPMS w samochodzie?

Po uzupełnieniu powietrza kontrolka nie zawsze gaśnie od razu. W wielu autach wystarczy przejechać krótki odcinek z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, by system na nowo przeliczył wartości i zdezaktywował powiadomienie. Przepełnienie opony powyżej normy zazwyczaj nie wywołuje błędu systemu, ale negatywnie wpływa na komfort i prowadzenie pojazdu.

Jeśli jazda nie pomaga, konieczny jest ręczny reset. W starszych pojazdach służy do tego fizyczny przycisk z symbolem opony. Należy go przytrzymać przez kilka sekund na włączonym zapłonie. W nowszych samochodach opcja kalibracji TPMS znajduje się po prostu w menu komputera pokładowego.

