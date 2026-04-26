Spis treści: Koniecznie trzeba umyć podwozie auta Wymieniasz opony? Spójrz pod auto Jak pozbyć się wilgoci z auta? Sprawdź wycieraczki, umyj szyby od środka Serwis klimatyzacji to podstawa Pamiętaj o udrożnieniu odpływów Sprawdź i podładuj akumulator

Zanim wybierzesz się do wulkanizatora zalecamy dłuższą wizytę na myjni samochodowej. Tam szczególną uwagę powinniśmy poświęcić myciu nie karoserii, ale podwozia.

Pamiętajmy, że w Polsce głównym orężem drogowców w walce z zimą jest chlorek sodu, czyli zwykła sól drogowa. Jej działanie jest zabójcze dla wszystkich elementów metalowych, a te wbrew pozorom nie ograniczają się jedynie do karoserii. Pamiętajmy, że ze stali wykonanych jest wiele części naszego samochodu - od ramy pomocniczej, przez tarcze kotwiczne, na metalowych przewodach hamulcowych kończąc.

Koniecznie trzeba umyć podwozie auta

Aby naprawdę dobrze umyć samochód po zimie, powinniśmy pojechać na myjnię dwa razy. Na początek warto wybrać się na myjnię "bezdotykową" i dokładnie opłukać auto (w tym podwozie) wodą z detergentem, która usunie solną skorupę.

Szczotki niszczą lakier, ale po zimie warto z nich skorzystać, żeby usunąć z zakamarków karoserii sól

Szczególnej uwagi wymagają wszelkie przetłoczenia oraz:

okolice klamek,

listew ozdobnych,

nakładek progowych,

spoilerów.

W ich zakamarkach sól zbiera swoje największe żniwo - rozszerzające się pod wpływem temperatur i wpadające w drgania plastiki często potrafią uszkodzić lakier otwierając jej drogę do "żywej" stali.

Kilka dni po wizycie w myjni bezdotykowej warto wybrać się też do klasycznej "szczotkowej", która oferuje program mycia podwozia. Jednorazowa wizyta na takiej myjni nie powinna mieć większego wpływu na stan powłoki lakieru, a detergenty i woda pod ciśnieniem pomogą pozbyć się z zakamarków resztek soli.

Wymieniasz opony? Spójrz pod auto

Na myjnię warto się wybrać zanim jeszcze wybierzesz się do wulkanizatora. Każda wizyta auta na podnośniku i odkręcenie kół stanowią dobry pretekst, by zweryfikować stan takich elementów, jak:

tarcze,

klocki hamulcowe,

przewody hamulcowe,

osłony przegubów,

elementy metalowo-gumowe zawieszenia.

Na czystym aucie łatwiej zobaczysz ewentualne ubytki w konserwacji czy szkody poczynione przez zimę (połamane osłony, korozja)

Jak pozbyć się wilgoci z auta?

Wiosenne dni to również dobry moment na solidne wietrzenie naszego pojazdu. Nie chodzi wyłącznie o pozbycie się z wnętrza nieprzyjemnych zapachów, lecz nagromadzonej zimą wilgoci. Ta głęboko wnika w tapicerkę czy maty wygłuszające i jest szkodliwa nie tylko dla karoserii (podłoga) ale przede wszystkim pokładowej elektroniki.

Pamiętaj, że we wnętrzu współczesnych pojazdów roi się od modułów i przekaźników, a ich stalowe elementy narażone są na korozję. Zdecydowanie warto więc przewietrzyć auto w cieplejszy dzień lub zainwestować chociażby w pochłaniacz wilgoci.

Filtr przeciwpyłkowy po zimie bywa siedliskiem grzybów i bakterii. Warto go wymienić.

Solidne suszenie powinno w szczególności leżeć na sercu alergikom. Nagromadzona zimą wilgoć stanowi pożywkę dla różnego rodzaju bakterii i grzybów, których zarodniki bywają toksyczne i mogą podrażniać układ oddechowy.

Najskuteczniejszą metodą jest pozostawienie otwartego pojazdu w ciepły słoneczny dzień, by promienie słońca i wiatr zrobiły swoje. Jeśli nie możesz sobie na to pozwolić, możesz również pokusić się o wersję budżetową.

Świetnym pochłaniaczem wilgoci są chociażby rozłożone w różnych miejscach kabiny gazety. Tytuły? Im gorsze, tym lepsze. Wodę z powietrza najlepiej pochłania bowiem tani szary papier.

Sprawdź wycieraczki, umyj szyby od środka

Szykując się na ostre wiosenne słońce warto poświęcić więcej uwagi dokładnemu czyszczeniu szyb. Radę szczególnie powinni wziąć sobie do serca miłośnicy pewnego znanego preparatu do nabłyszczania elementów deski rozdzielczej (i awaryjnego uruchamiania silnika) oraz palacze.

Brud, tłuszcz, i osad z papierosowego dymu nie tylko sprzyjają kondensacji wilgoci na szybie, ale też skutecznie zmniejszają jej przejrzystość, co może mieć ogromne znaczenie w ostrym wiosennym słońcu. Nie zapominajmy, że pierwsze cieplejsze dni sprzyjają pojawieniu się na drogach większej liczby rowerzystów i motocyklistów. Kwestia dobrej widoczności ma więc w tym kontekście fundamentalne znaczenie.

Po zimie pióra wycieraczek często nadają się wyłącznie do wymiany

Kierowcy często zapominają również, że po zimie do wymiany nadają się przeważnie pióra wycieraczek. Ciągły kontakt ze szronem i lodem sprawia, że guma twardnieje i pęka, czego efektem są widoczne trudności z szybkim odprowadzaniem wody.

To szczególnie ważne w kwestii nadchodzących letnich miesięcy. Mało kto zdaje sobie sprawę, że miesiącem z największą liczbą opadów jest w Polsce lipiec, gdy często doświadczyć możemy tzw. "oberwania chmury".

Serwis klimatyzacji to podstawa

Zimą wielu kierowców bardzo oszczędnie korzysta z klimatyzacji. Dotyczy to głównie starszych i gorzej wyposażonych aut z klimatyzacją manualną, w których kompresor nie uruchamia się automatycznie po włączeniu odparowywania szyb.

By układ był prawidłowo smarowany i zabezpieczony przed korozją, kompresor powinien być uruchamiany przynajmniej raz na dwa tygodnie. Nie przez przypadek wraz ze zmianą opon na letnie zaczynają się też "żniwa" w zakładach serwisujących samochodowe klimatyzacje.

To, że układ działa wydajnie, nie oznacza wcale, że nie warto się do nich wybrać. Alergicy powinni zadbać o wymianę zawilgotniałego filtra przeciwpyłkowego i koniecznie odgrzybienie układu (w budżetowej wersji samego parownika). Za taki szybki przegląd, który oszczędzi wam kichania, duszności i łzawienia oczu, zapłacicie około 200 zł.

Pamiętaj o udrożnieniu odpływów

Po okresie jesienno-zimowej pluchy warto też poświęcić trochę czasu czynnościom nieoczywistym, jak np. czyszczenie przedniego podszybia i udrożnienie otworów odpływowych.

Pamiętajmy, że zbliżające się lato oznacza też okres nagłych i bardzo intensywnych opadów deszczu, a nagromadzone jesienią liście dostają się do odpływów ograniczając lub zupełnie blokując przepływ wody.

Efektem tego są często trudne do zdiagnozowania przecieki, gdy okazuje się, że po ulewie na dywaniku kierowcy lub pasażera mamy basen olimpijski. Powodem takiego zjawiska nader często są właśnie zatkane odpływy w podszybiu, przez które woda przelewa się górą i znajduje sobie przejście przez gródź czołową.

Taki widok to jawne proszenie się o kłopoty. Zatkane odpływy często są przyczyną przedostawania się wody do wnętrza auta

Przy okazji mamy też dobrą radę zwłaszcza dla właścicieli starszych pojazdów, którzy chcieliby przedłużyć ich drogowy żywot. Korzystając ze sprzyjającej aury warto również poświęcić trochę czasu odpływom w progach. Z czasem, właśnie za sprawą brudu trafiającego do wnętrza progu m.in. z otworów w podszybiu, przestają one pełnić swoją funkcję i zamiast "wentylować", uszczelniają próg.

W efekcie w jego wnętrzu powstaje mieszanka błota, piachu i wszelkiej maści odpadków organicznych, która idealnie kumuluje wilgoć. Z tego względu w starszych autach warto od czasu do czasu usunąć fabryczne przepusty (najczęściej wykonane z gumy) i udrożnić odpływy.

Często by tego dokonać nie trzeba nawet demontować plastykowych osłon progowych - z reguły wystarczy wydłubać samą gumową "przelotkę" lub odkręcić jej plastikową maskownicę.

Sprawdź i podładuj akumulator

Na koniec ostatnia z rad nieoczywistych - po zimie zawsze warto jest doładować akumulator. Brak siarczystych mrozów sprawia, że nie poświęcamy mu należytej uwagi, a trzeba pamiętać, że samochodowej baterii szkodzi nie tylko zimno, ale też upał. Warto wiedzieć, że każdy wzrost temperatury o 10 st. Celsjusza wiąże się nawet z dwukrotnym przyspieszeniem zjawiska samorozładowania.

Szczególnie w ciepłe dni, kiedy temperatura sięga lub nawet przekracza 30 st. Celsjusza (a pod maską może być przecież sporo cieplej) można się więc spodziewać problemów z uruchomieniem pojazdu. Przed sezonem letnim dobrze więc podładować akumulator "małym prądem", co powinno zauważalnie przedłużyć jego żywot.

Jak prawidłowo ładować akumulator? Warto zainwestować w elektroniczną ładowarkę - zapewnia największe bezpieczeństwo i żywotność baterii

Pamiętajmy - ogólna zasada stosowana w przypadku akumulatorów kwasowych (a więc najpopularniejszych) brzmi, że wyrażane w amperach natężenie prądu, jakim ładujemy baterię, nie może przekraczać 1/10 jej pojemności.

Oznacza to, że by uzyskać maksymalny prąd ładowania należy podzielić zapisaną na akumulatorze pojemność (wyrażoną w amperogodzinach) przez 10. Innymi słowy, akumulator o pojemności 55 Ah powinno się ładować prądem o natężeniu maksymalnie 5,5 A.

Zdecydowanie warto jednak wyposażyć się w "elektroniczne" ładowarki (dostępne chociażby w supermarketach), które dzięki mikroporcesorom automatycznie dobierają optymalny prąd ładowania w oparciu o szereg zmiennych, jak chociażby temperatura otoczenia.

Toyota GR Cup na Torze Poznań. Amatorskie ściganie od środka INTERIA.PL