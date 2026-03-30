Ogrzewanie włączone, a na zakrętach leci zimne powietrze. Dlaczego tak jest?

Teoretycznie, przy sprawnym układzie klimatyzacji i prawidłowo działającej wentylacji, sytuacja jest prosta - jeśli ustawimy ogrzewanie, z nawiewów powinno płynąć wyłącznie ciepłe powietrze. Układ nie powinien "gubić" temperatury ani reagować na to, czy samochód jedzie prosto, czy pokonuje zakręt. Kierowca oczekuje stabilnych warunków i w normalnych warunkach właśnie tak to działa.

Ogrzewanie jest włączone, a na zakrętach leci zimne powietrze

W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, które temu przeczą. Niektórzy kierowcy zauważają, że mimo ustawionego ogrzewania z kratek wentylacyjnych nagle zaczyna wydobywać się chłodne powietrze. Co istotne, nie dzieje się to przypadkowo, ale w konkretnych warunkach - najczęściej podczas dynamicznych skrętów trwających kilka sekund.

Typowy scenariusz to szybki wjazd lub zjazd z ronda, pokonywanie długiej łącznicy na drodze ekspresowej albo bardziej zdecydowany manewr na zakręcie. W takich momentach układ, który chwilę wcześniej pracował poprawnie, zaczyna zachowywać się nielogicznie z punktu widzenia użytkownika.

Naturalnym podejrzeniem jest usterka - na przykład niewłaściwa praca kanałów wentylacyjnych albo problem z klapami rozdzielającymi powietrze. Tyle że sam skręt nie ma bezpośredniego wpływu na ich działanie, więc to nie tam leży przyczyna.

Dlaczego nagle z nawiewów leci zimne powietrze?

Wyjaśnienie jest mniej intuicyjne i wynika z fizyki przepływu powietrza. Podczas dynamicznego skrętu zmienia się rozkład sił działających wewnątrz układu wentylacji. W określonych warunkach prowadzi to do zaburzenia przepływu - część powietrza, która nie przechodzi przez nagrzewnicę, może chwilowo "wypchnąć" to ogrzane.

Kluczową rolę odgrywa tu różnica ciśnień oraz przeciążenia boczne. Jeśli do tego dojdzie wyraźna różnica temperatur między powietrzem zasysanym z zewnątrz a temperaturą ustawioną w systemie, efekt staje się bardziej odczuwalny. Nie jest to więc przypadek ani "kaprys" auta, tylko wynik konkretnych warunków pracy układu.

Warto też podkreślić, że nie jest to zjawisko powszechne. Występuje tylko w niektórych konstrukcjach - częściej w prostszych i tańszych samochodach, gdzie układ wentylacji jest mniej rozbudowany i bardziej podatny na takie zaburzenia przepływu.

Co zrobić, by na zakrętach nie leciało zimne powietrze?

Ponieważ nie mamy do czynienia z awarią, trudno mówić o klasycznej "naprawie". Można natomiast ograniczyć odczuwalność tego efektu. Najprostsze rozwiązanie to zmiana kierunku nawiewu - jeśli ciepłe powietrze nie jest skierowane bezpośrednio na kierowcę i pasażera, chwilowy podmuch chłodniejszego powietrza będzie znacznie mniej zauważalny.

Drugim sposobem jest styl jazdy. Mniej agresywne pokonywanie zakrętów ogranicza przeciążenia boczne, a tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia opisanego zjawiska.

Nie jest to więc problem wymagający interwencji serwisowej, ale raczej ciekawostka pokazująca, że nawet w pozornie prostych układach, takich jak wentylacja kabiny, fizyka potrafi zaskoczyć kierowcę.

"Wydarzenia": Elektryk czy auto spalinowe? Wspólny test Interii Moto i Polsat News Polsat News