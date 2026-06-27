Nawet 70 stopni w aucie. Ekspert ostrzega kierowców przed częstym błędem

W skrócie Wnętrze zaparkowanego samochodu podczas upału może osiągnąć temperaturę nawet 70 stopni Celsjusza, co stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Ekspert zaleca, by różnica między temperaturą w aucie a tą na zewnątrz nie przekraczała 5–6 stopni Celsjusza oraz podkreśla ryzyko powodowane przez zbyt mocno ustawioną klimatyzację.

Pozostawienie dzieci i osób starszych w nagrzanym samochodzie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą one szybko doznać przegrzania organizmu.

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Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński wskazuje, jak przygotować się do jazdy w gorące dni i czego unikać.

Temperatura w samochodzie może sięgnąć 70 stopni

W słoneczny dzień wnętrze zaparkowanego auta nagrzewa się błyskawicznie. Jak podkreśla rzecznik ITS Mikołaj Krupiński, temperatura może wzrosnąć nawet do 70 stopni Celsjusza.

W upalny dzień temperatura w nagrzanym aucie może osiągnąć 70 st. C, dlatego auto najlepiej parkować, o ile jest taka możliwość, w cieniu

Przed wejściem do rozgrzanego samochodu warto otworzyć drzwi lub okna i przewietrzyć kabinę. Dopiero po ruszeniu najlepiej włączyć klimatyzację.

Klimatyzacja w aucie nie powinna chłodzić zbyt mocno

Ekspert zwraca uwagę, że wielu kierowców ustawia klimatyzację na zbyt niską temperaturę. To może negatywnie wpłynąć na zdrowie.

Różnica między temperaturą na zewnątrz a tą panującą w kabinie nie powinna przekraczać 5-6 stopni Celsjusza. Dzięki temu organizm łatwiej zniesie zmianę temperatury po wyjściu z auta.

- Nie należy wchodzić do samochodu, gdzie temperatura jest ustawiona np. na 16 st. C. To również jest sytuacja bardzo niebezpieczna dla zdrowia - ostrzegł Krupiński.

Upały pogarszają koncentrację kierowcy

Wysoka temperatura wpływa nie tylko na komfort podróży, ale także na bezpieczeństwo. Według rzecznika ITS optymalna temperatura we wnętrzu samochodu wynosi 20-22 stopnie Celsjusza.

Zbyt wysoka temperatura przyspiesza zmęczenie, obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji. Może również powodować senność, osłabienie oraz rozdrażnienie, co zwiększa ryzyko błędu za kierownicą.

Podczas dłuższych tras warto robić częstsze postoje i mieć ze sobą zapas wody. Przyda się nie tylko do picia, ale również w razie problemów z układem chłodzenia samochodu.

Nigdy nie zostawiaj dzieci ani seniorów w nagrzanym aucie

Szczególnie niebezpieczne jest pozostawianie w samochodzie dzieci i osób starszych. Jak przypomina Krupiński, nawet uchylona szyba nie zapewnia odpowiednich warunków.

Osoby te mają ograniczoną zdolność do termoregulacji, dlatego bardzo szybko mogą doznać przegrzania organizmu. W skrajnych przypadkach taka sytuacja może zakończyć się śmiercią.

Kiedy najlepiej wyruszyć w trasę podczas upałów?

Jeśli planujemy dłuższą podróż, warto wyjechać wcześnie rano. O tej porze temperatura jest niższa, a ruch na drogach mniejszy.

Ekspert odradza natomiast podróżowanie nocą wyłącznie z powodu chłodniejszej pogody.

- Wyjazd nocą nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, bo to wtedy jest niestety większe ryzyko wypadku w przeliczeniu na ilość zdarzeń drogowych. Lepiej wybierać wczesne godziny poranne - zaznaczył.

Wakacje to okres większej liczby wypadków

Dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS pokazują, że w miesiącach wakacyjnych w latach 2023-2025 doszło do blisko 13 tys. wypadków drogowych. Zginęło w nich 1097 osób, a niemal 15 tys. zostało rannych.

Najwięcej poszkodowanych stanowili kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych. Latem wyraźnie rośnie również liczba zdarzeń z udziałem pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych.

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