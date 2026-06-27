Nawet 70 stopni w aucie. Ekspert ostrzega kierowców przed częstym błędem
Temperatura w samochodzie podczas upałów może w ciągu krótkiego czasu osiągnąć nawet 70 stopni Celsjusza. Eksperci przypominają, że zagrożeniem nie jest wyłącznie nagrzane wnętrze auta, ale również niewłaściwe korzystanie z klimatyzacji.
W skrócie
- Wnętrze zaparkowanego samochodu podczas upału może osiągnąć temperaturę nawet 70 stopni Celsjusza, co stanowi zagrożenie dla zdrowia.
- Ekspert zaleca, by różnica między temperaturą w aucie a tą na zewnątrz nie przekraczała 5–6 stopni Celsjusza oraz podkreśla ryzyko powodowane przez zbyt mocno ustawioną klimatyzację.
- Pozostawienie dzieci i osób starszych w nagrzanym samochodzie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą one szybko doznać przegrzania organizmu.
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Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński wskazuje, jak przygotować się do jazdy w gorące dni i czego unikać.
Temperatura w samochodzie może sięgnąć 70 stopni
W słoneczny dzień wnętrze zaparkowanego auta nagrzewa się błyskawicznie. Jak podkreśla rzecznik ITS Mikołaj Krupiński, temperatura może wzrosnąć nawet do 70 stopni Celsjusza.
W upalny dzień temperatura w nagrzanym aucie może osiągnąć 70 st. C, dlatego auto najlepiej parkować, o ile jest taka możliwość, w cieniu
Przed wejściem do rozgrzanego samochodu warto otworzyć drzwi lub okna i przewietrzyć kabinę. Dopiero po ruszeniu najlepiej włączyć klimatyzację.
Klimatyzacja w aucie nie powinna chłodzić zbyt mocno
Ekspert zwraca uwagę, że wielu kierowców ustawia klimatyzację na zbyt niską temperaturę. To może negatywnie wpłynąć na zdrowie.
Różnica między temperaturą na zewnątrz a tą panującą w kabinie nie powinna przekraczać 5-6 stopni Celsjusza. Dzięki temu organizm łatwiej zniesie zmianę temperatury po wyjściu z auta.
- Nie należy wchodzić do samochodu, gdzie temperatura jest ustawiona np. na 16 st. C. To również jest sytuacja bardzo niebezpieczna dla zdrowia - ostrzegł Krupiński.
Upały pogarszają koncentrację kierowcy
Wysoka temperatura wpływa nie tylko na komfort podróży, ale także na bezpieczeństwo. Według rzecznika ITS optymalna temperatura we wnętrzu samochodu wynosi 20-22 stopnie Celsjusza.
Zbyt wysoka temperatura przyspiesza zmęczenie, obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji. Może również powodować senność, osłabienie oraz rozdrażnienie, co zwiększa ryzyko błędu za kierownicą.
Podczas dłuższych tras warto robić częstsze postoje i mieć ze sobą zapas wody. Przyda się nie tylko do picia, ale również w razie problemów z układem chłodzenia samochodu.
Nigdy nie zostawiaj dzieci ani seniorów w nagrzanym aucie
Szczególnie niebezpieczne jest pozostawianie w samochodzie dzieci i osób starszych. Jak przypomina Krupiński, nawet uchylona szyba nie zapewnia odpowiednich warunków.
Osoby te mają ograniczoną zdolność do termoregulacji, dlatego bardzo szybko mogą doznać przegrzania organizmu. W skrajnych przypadkach taka sytuacja może zakończyć się śmiercią.
Kiedy najlepiej wyruszyć w trasę podczas upałów?
Jeśli planujemy dłuższą podróż, warto wyjechać wcześnie rano. O tej porze temperatura jest niższa, a ruch na drogach mniejszy.
Ekspert odradza natomiast podróżowanie nocą wyłącznie z powodu chłodniejszej pogody.
- Wyjazd nocą nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, bo to wtedy jest niestety większe ryzyko wypadku w przeliczeniu na ilość zdarzeń drogowych. Lepiej wybierać wczesne godziny poranne - zaznaczył.
Wakacje to okres większej liczby wypadków
Dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS pokazują, że w miesiącach wakacyjnych w latach 2023-2025 doszło do blisko 13 tys. wypadków drogowych. Zginęło w nich 1097 osób, a niemal 15 tys. zostało rannych.
Najwięcej poszkodowanych stanowili kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych. Latem wyraźnie rośnie również liczba zdarzeń z udziałem pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych.