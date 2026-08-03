W 2025 roku sprzedaż aut z LPG w Europie wzrosła o niemal 10 proc., do około 348 tys. egzemplarzy, a zdecydowanym liderem została grupa Renault, która z wynikiem 89 proc. rynku niemal całkowicie go zdominowała - w dużej mierze dzięki Dacii. Za nią uplasowały się włoskie DR Motor Company oraz samochody Hyundaia i Kii, obie z kilkuprocentowym udziałem.

Nowe auta z LPG. Czy koniec sprzedaży nastąpi w 2030 r.?

Dla właściciela auto z instalacją LPG oznacza wyraźnie niższe koszty, bo litr gazu kosztuje zdecydowanie mniej niż benzyny (obecnie około połowa ceny), a fabryczna instalacja nie ma wpływu na gwarancję. Dla producenta natomiast liczy się co innego - instalacja zbiornika LPG i przystosowanie silnika obniża emisję CO2 danego modelu o około 10 g/km, co pomaga spełnić coraz ostrzejsze unijne normy.

Z drugiej strony ten proces, czyli zaostrzenie unijnych przepisów o emisji CO2 od 2030 roku, wymusi na producentach większy nacisk na auta elektryczne i może zakończyć żywot aut z instalacjami LPG na europejskim rynku. Przedstawiciele branży mówią, że po 2030 roku takiej oferty raczej już nie należy się spodziewać.

Ile kosztuje jazda na LPG?

Za przejechane 100 km zapłacimy około 25 zł, przy założeniu ceny LPG na poziomie nieco ponad 3 zł/l i zużyciu 8 l/100 km. Do tego dochodzi zasięg, bowiem łączna pojemność butli i zbiornika na benzynę pozwala pokonać nawet 1,5 tys. km bez tankowania.

Polski rynek ma przy tym swoją specyfikę. Fabryczne instalacje to nie wszystko, bo w naszym kraju część nowych aut - między innymi marek BAIC, KGM czy Bestune - otrzymuje instalacje gazowe montowane u dealerów. Oto najtańsze modele, które można dziś kupić z gazem.

Tanie nowe auto na LPG. Dacia Sandero Eco-G 120 za 68 tys. zł

Tytuł najtańszego nowego auta LPG w przypadku cen cennikowych zdobywa oczywiście Dacia, dzięki modelowi Sandero - czyli jednemu z najpopularniejszych nowych samochodów w Europie. Tak jak w przypadku Joggera czy modeli Renault źródłem napędu jest tu 1,2-litrowy silnik benzynowy turbo, który, tu ciekawostka, lepsze parametry osiąga właśnie na LPG, a nie benzynie - 122 KM vs 114 KM i maksymalny moment obrotowy o wartości 197 Nm przy 1750 obr/min (na benzynie 190 Nm przy 2000 obr/min). Dzięki temu auto osiąga setkę już po 10,1 s, a nawet 9,8 s z automatem, bo taka wersja też jest dostępna. Dacia chwali się też, że w cenie 68 tys. zł (za wersję Expression, 73 600 zł kosztuje odmiana Journey) można zwiększyć zasięg nawet o 80 proc. - do 1450 km.

Dacia Sandero w odmianie z LPG wykorzystuje 1,2-litrowy silnik. Na gazie generuje 122 KM, a na benzynie 114 KM. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dodatkowym atutem modeli Daci (Renault także) jest to, że w autach z fabryczną instalacją wszystko jest należycie zintegrowane, tzn. na wyświetlaczu komputera pokładowego kierowca widzi dane dotyczące zużycia czy zasięgu, a na desce rozdzielczej znajduje się seryjnie umieszczony przycisk do zmiany źródła napędu.

W tym miejscu warto wspomnieć także o wymienionym już Joggerze, czyli aucie wyraźnie większym i bardziej komfortowym, który także występuje w wersji Eco-G 120. Jego cena wynosi od 77 900 do 98 950 zł (ta ostatnia w najbogatszej wersji i ze skrzynią automatyczną).

Cena Dacii Jogger z intalacją LPG zaczyna się od 77 900 zł. Dacia materiały prasowe

Tani nowy SUV z LPG i 4x4. Dacia Duster Hybrid-G 150

Poza wyżej wspomnianą wersją o mocy około 120 KM gama Dustera powiększyła się też o wersję z instalacją LPG i napędem mild hybrid. Ta pierwsza kosztuje od 82 tys. zł, ta druga od 119 900 zł. Różnica spora, ale po pierwsze cały układ miękkiej hybrydy jest nowocześniejszy i jeszcze bardziej oszczędny, po drugie w standardzie mocniejszy Duster ma też dołączany napęd 4x4 i dwusprzęgłową skrzynię. 1,2-litrowy silnik benzynowy osiąga w nim 140 KM, 13 KM dorzuca natomiast jednostka elektryczna, co daje łączną moc na poziomie około 150 KM. Pojemność butli na gaz jest identyczna, co zbiornika paliwa (50 l), a łączny zasięg to nawet 1,5 tys. km.

Dacia Duster może łączyć układ hybrydowy, instalację LPG i napęd na cztery koła. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Hyundai i10 z LPG. Tanie nowe auto do miasta

Decydując się na instalację LPG w Hyundaiu trzeba dopłacić 6739 zł. Aktualne ceny promocyjne modelu i10 z silnikiem, z którym gaz współpracuje (wolnossący 1.2 o mocy 79 KM) rozpoczynają się od 73 800 zł za wersję Modern, przez 82 300 zł (Smart) po 83 300 zł (N-Line). Trzeba jednak mieć na uwadze, że tak skonfigurowany pojazd ma skrzynię mechaniczną, 5-biegową, a osiągi będą wystarczające tylko w mieście - 13,2 s potrzebuje na przyspieszenie od 0 do 100 km/h, rozpędza się maksymalnie do 158 km/h.

W Hyundaiu i10 instalacja LPG łączona jest z wolnossącym silnikiem 1.2 o mocy 79 KM. materiały prasowe

KGM Tivoli z LPG. 163 KM i 7299 zł za instalację

Do kilku swoich modeli instalację LPG oferuje także KGM (dawniej SsangYong). Najtańszym z nich jest Tivoli, do którego za 7299 zł (podobnie jak w innych autach marki) można dokupić instalację montowaną nie w fabryce, ale u dealera (instalacja firmy EuropeGAS z Białegostoku). Klient otrzymuje w tej cenie gwarancję na pięć lub 100 tys. km, a za dodatkowe 500 zł (ale tylko w Torresie i Actyonie) można powiększyć butlę montowaną w miejscu koła zapasowego z 52,5 do 61,5 l. Auto napędza 1,5-litrowy silnik turbo o mocy 163 KM, jego (promocyjna) cena startuje od 82 640 zł za wersję przednionapędową i 94 513 zł za odmianę z 4x4.

Za dodatkowe 500 zł, ale tylko w Torresie (na zdjęciu) i Actyonie, można powiększyć butlę montowaną w miejscu koła zapasowego z 52,5 do 61,5 l. Mirosław Domagała INTERIA.PL

Rywalem KGM-a czy Dacii może być jeden z modeli niedawno wprowadzonej na polski rynek marki DR Automobiles (mocnej na rynku włoskim, który także "lubi" LPG). Chodzi o np. o Evo Cuatro, czyli miejskiego crossovera, którego za dopłatą 6 tys. zł, czyli w sumie 91 tys. zł, można wyposażyć w instalację LPG ze zbiornikiem o pojemności 52 l (użyteczna pojemność 42 l). Co ciekawe, na gazie jego silnik 1.5 osiąga minimalnie niższą moc (114 zamiast 117 KM). Nieco większym autem z tej stajni jest DR 5, już z silnikiem turbo o mocy 154/158 KM i butlą o użytecznej pojemności 40 l za 105 tys. zł (z LPG).

Na gazie 1,5-litrowy silnik DR Evo Cuatro generuje 114 KM, a na benzynie 117 KM. materiały prasowe

Nowe Renault z LPG. Clio, Captur i Symbioz

Identyczny, co modelach Dacii, system instalacji LPG występuje także w trzech samochodach od Renault - Clio, Capturze i Symbiozie. Mamy więc 1,2-litrowy silnik 3-cylindrowy o mocy 120 KM z fabryczną butlą. Ciekawostka to fakt, że Renault nie rozróżnia dla nich mocy maksymalnej, choć osiągi na LPG w każdym wypadku są o włos lepsze. Najtańsze z tej trójki jest Clio, którym można wyjechać z salonu za 91 900 zł (wersja bogatsza kosztuje 99 900 zł). Captur kosztuje 95-107 tys. zł, a największy z nich Symbioz 109-116 tys. zł.

Nowe Reanult Clio z instalacją LPG kosztuje minimum 91 900 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wśród marek popularnych od lat instalacje LPG (renomowanej marki Landi Rezno) oferuje także Skoda (do Fabii, Scali i Kamiqa), w tym do silników 1.0 TSI. Są one objęte gwarancją do trzech lat lub 60 tys. km, przy czym przez pierwsze dwa lata limit przebiegu nie obowiązuje. Cena zależy od silnika. Dla Fabii z jednostką 1.0 MPI wynosi 6 tys. zł, a dla jednostki 1.0 TSI 7,5 tys. zł. Najmniejszy aktualnie model Skody można teraz kupić za 84 250 zł (1.0 MPI) lub 87 750 zł.

Skoda od lat oferuje instalacje LPG (renomowanej marki Landi Rezno) do Fabii (na zdjęciu), Scali i Kamiqa. materiały prasowe

Modele Bestune z LPG

Chiński producent przyjął nieco inną taktykę od pozostałych. Instalacja LPG może być częścią pakietu (jednego z dwóch wyższych), które zawierają m.in. promocyjne finansowanie, opony zimowe czy pakiet serwisowy. Wybór pakietu oznacza jednak, że nie możemy skorzystać z ceny promocyjnej na samochód.

LPG oferowane jest do wszystkich trzech modeli dostępnych na rynku polskim - liftbacka B70 oraz SUV-ów T77 i T90. Instalacja pochodzi od firmy EuropeGAS i jest montowana już u dealera, a gwarancja na nią wynosi 5 lat lub 100 tys. km. Co ciekawe, LPG oferowane jest do wszystkich odmian napędowych - niezależnie od tego, czy mowa o silniku 1.5 turbo (160 KM) czy 2.0 turbo (218/245 KM).

Instalacja LPG oferowana jest do wszystkich samochodów marki Bestune dostępnych w naszym kraju. Na zdjęciu T77. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Model T77 kosztuje 109 900 zł (przypomnijmy, bez promocji), B70 jest do wzięcia za 119 90 zł, a T90 za 129 900 zł. Rzut oka na oferty dealerów na portalach ogłoszeniowych pozwala jednak stwierdzić, że są oni skorzy do znacznego ich obniżenia, na przykład dostępne są egzemplarze T77 za 92 900 zł, a B70 za 119 900 zł (w mocniejszej, 218-konnej wersji).