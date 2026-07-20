Najlepszy sposób na smużące wycieraczki. Wystarczy wydać kilka złotych

Spis treści: Dlaczego wycieraczki smużą? Jak rozwiązać problem smużących wycieraczek? Czy jest mandat za niesprawne wycieraczki?

W przeciwieństwie do opon, wycieraczki samochodowe pracują zimą i latem, zmagając się z ulewnymi deszczami latem oraz mrozem i szronem zimą. Nic dziwnego, że z biegiem czasu na szybach powstają uciążliwe smugi. Na szczęście nie zawsze jest to zwiastun usterki wycieraczek.

Dlaczego wycieraczki smużą?

Najczęściej wystarczy kilka chwil, żeby pozbyć się problemu bez konieczności wymiany piór wycieraczek. To dlatego, że smugi na szybie powstające podczas pracy wycieraczek nie wynikają z uszkodzenia piór. Zwykle jest to kwestia zanieczyszczeń na ich powierzchni. Z tego powodu wycieraczka nie przywiera dobrze do powierzchni szyby i zostawia smugi podczas pracy. Usunięcie tego problemu jest proste.

Jak rozwiązać problem smużących wycieraczek?

Wystarczy zjechać na najbliższy parking, a w miarę możliwości nawet na stację benzynową, żeby sprawdzić stan wycieraczek. Pióra można przetrzeć ręka, kawałkiem ręcznika papierowego nasączonego płynem do mycia szyb lub szmatki. Czasami za kilka złotych można kupić specjalne chusteczki do mycia szyb. Wystarczy wtedy dokładnie przetrzeć pióra wycieraczek.

Jeśli powyższe metody nie przyniosą żadnego skutku, może się okazać, że pióra faktycznie się zużyły. Wówczas konieczny będzie zakup nowych.

Czy jest mandat za niesprawne wycieraczki?

Wycieraczki zapewniają dobrą widoczność i wpływają na bezpieczeństwo jazdy. Kierowca pozbawiony dobrego widoku na sytuację na drodze, naraża się na niebezpieczną sytuację. Oprócz tego może dostać mandat w wysokości od 50 do 200 zł.

W skrajnym przypadku niesprawne wycieraczki mogą zostać potraktowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i naruszenie warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu. W takim przypadku górna granica kary wyniesie co najmniej 1,5 tys. zł.





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