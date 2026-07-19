Najbardziej zaskakujące ukryte funkcje kluczyka. Wie o nich niewielu

Spis treści: Zdalne otwieranie i zamykanie szyb Odnajdywanie samochodu na parkingu Wyłączenie systemu bezkluczykowego Składanie lusterek Awaryjne otwieranie ukrytym grotem

Kluczyki samochodowe bardzo często skrywają wiele przydatnych funkcji. Producenci czasami informują o funkcjonalnościach, a czasami użytkownicy samochodów odkrywają je przez przypadek.

Nie wszystkie opisywane poniżej ukryte funkcje są dostępne we wszystkich samochodach. Czasami wymagają aktywowania w serwisie lub dokupienia jako opcjonalne wyposażenie. Niemniej, warto wiedzieć, jakie możliwości może skrywać kluczyk samochód.

Zdalne otwieranie i zamykanie szyb

Funkcja przydaje się w okresie letnim. Pozwala na szybkie schładzanie wnętrza samochodu, który stał na pełnym słońcu. Żeby aktywować otwieranie szyb, wystarczy przytrzymać dłużej (przez kilka sekund) przycisk otwierania drzwi. Po chwili wszystkie szyby powinny się opuścić i przewietrzyć kabinę. Analogicznie można przytrzymać przycisk zamykania drzwi, żeby zamknąć szyby lub domknąć je.

Odnajdywanie samochodu na parkingu

Samochód zaparkowany przed supermarketem lub na parkingu wielopoziomowym może się zgubić. Niektóre samochody są wyposażone w funkcję informowania o swoim położeniu za pomocą klaksona lub mrugających świateł. Zwykle wystarczy przytrzymać dłużej jeden z przycisków lub zastosować odpowiednią kombinację.

Wyłączenie systemu bezkluczykowego

W niektórych markach można tymczasowo dezaktywować system bezprzewodowego kluczyka. Wystarczy np. dwa razy wcisnąć przycisk zamykania pojazdu. Dzięki temu auto nie będzie reagować, gdy ktoś złapie za klamkę. Jest to również zabezpieczenie przed złodziejami, którzy wykorzystują dziury w zabezpieczeniach takich systemów.

Składanie lusterek

Czasami z poziomu kluczyka samochodowego można składać lusterka boczne wraz z blokowaniem zamków. W wielu samochodach ta funkcja nie jest aktywowana domyślnie i trzeba ją zaprogramować za pośrednictwem komputera pokładowego.

Awaryjne otwieranie ukrytym grotem

Większość samochodów wyposażonych w system bezprzewodowego kluczyka posiada możliwość awaryjnego otwierania zamka za pomocą grota ukrytego w obudowie kluczyka. Dzięki niemu można się dostać do samochodu w sytuacji, gdy rozładuje się akumulator w samochodzie lub bateria w kluczyku. Tradycyjny zamek w drzwiach jest zwykle ukryty po stronie kierowcy pod plastikową zaślepką.

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