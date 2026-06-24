Spis treści: Jak działa klimatyzacja w samochodzie? Czy włączona klimatyzacja zwiększa zużycie paliwa? Jak prawidłowo korzystać z klimatyzacji? Brudna klimatyzacja może być groźniejsza niż upał Klimatyzacja nie tylko chłodzi. Może wysuszać gardło i oczy

Klimatyzacja samochodowa to układ odpowiedzialny za schładzanie i osuszanie powietrza trafiającego do kabiny. Po włączeniu przycisku A/C (ang. Air Conditioning) uruchamiana jest sprężarka, która wprawia w ruch czynnik chłodniczy krążący w zamkniętym układzie. W uproszczeniu cały proces polega na odbieraniu ciepła z wnętrza samochodu i oddawaniu go na zewnątrz.

To właśnie osuszanie powietrza jest jedną z największych zalet klimatyzacji. Wielu kierowców kojarzy ją wyłącznie z upałami, tymczasem równie dobrze sprawdza się jesienią i zimą. Włączenie klimatyzacji znacząco przyspiesza odparowywanie szyb, poprawiając widoczność i bezpieczeństwo jazdy. Z tego powodu w wielu nowoczesnych samochodach układ klimatyzacji uruchamia się automatycznie po wybraniu funkcji odparowywania przedniej szyby.

Jak działa klimatyzacja w samochodzie?

W skład układu wchodzi sprężarka, skraplacz, parownik oraz czynnik chłodniczy. Sprężarka spręża czynnik i wprawia go w obieg, skraplacz oddaje ciepło do otoczenia, a parownik znajdujący się wewnątrz samochodu schładza powietrze trafiające do kabiny.

Cały proces wspomagają wentylatory oraz filtr kabinowy, który zatrzymuje pyłki, kurz i inne zanieczyszczenia. Dzięki temu klimatyzacja nie tylko obniża temperaturę, ale również poprawia jakość powietrza we wnętrzu pojazdu. To szczególnie ważne dla alergików oraz osób często podróżujących po dużych miastach.

Klimatyzacja jest nieodłączonym elementem podczas jazdy w upalne dni. 123RF/PICSEL

Czy włączona klimatyzacja zwiększa zużycie paliwa?

Klimatyzacja zwiększa zużycie paliwa, ale nie jest to tak duży wzrost, jak wielu kierowców przypuszcza. Sprężarka klimatyzacji pobiera energię z silnika, dlatego jego obciążenie wzrasta. W zależności od samochodu, temperatury na zewnątrz oraz stylu jazdy spalanie może wzrosnąć od kilku do nawet kilkunastu procent.

Różnica najczęściej wynosi około 0,3-1 l paliwa na 100 km. Warto jednak pamiętać, że podczas jazdy autostradowej korzystanie z klimatyzacji często okazuje się bardziej ekonomiczne niż podróżowanie z otwartymi oknami. Przy wysokich prędkościach otwarte szyby zwiększają opór powietrza, co również prowadzi do wyższego zużycia paliwa.

Jak prawidłowo korzystać z klimatyzacji?

Największym błędem jest uruchamianie klimatyzacji na maksymalną moc zaraz po wejściu do nagrzanego samochodu. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest najpierw przewietrzenie wnętrza poprzez otwarcie szyb i wypuszczenie gorącego powietrza. Dopiero później należy włączyć klimatyzację i ustawić temperaturę o kilka stopni niższą od tej panującej na zewnątrz.

Brudna klimatyzacja może być groźniejsza niż upał

Sporym problemem jest zaniedbanie układu klimatyzacji. W wilgotnym środowisku parownika i przewodów bardzo łatwo rozwijają się bakterie, grzyby oraz pleśnie, które następnie trafiają do wnętrza samochodu wraz z nawiewanym powietrzem. To nie tylko źródło nieprzyjemnego zapachu, ale również potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Z tego powodu eksperci zalecają regularną wymianę filtra kabinowego, okresowe odgrzybianie klimatyzacji oraz kontrolę szczelności całego układu. Nie warto czekać do momentu, aż klimatyzacja przestanie chłodzić - wtedy koszty naprawy mogą być znacznie wyższe niż zwykły przegląd serwisowy.

Regularny serwis klimatyzacji jest bardzo ważny. 123RF/PICSEL

Klimatyzacja nie tylko chłodzi. Może wysuszać gardło i oczy

Klimatyzacja nie tylko schładza powietrze, ale również skutecznie usuwa z niego wilgoć. To właśnie dlatego podczas dłuższej podróży wielu kierowców zaczyna odczuwać suchość w gardle, podrażnienie śluzówek czy większe pragnienie. Podobny problem dotyczy oczu - zbyt długo pracująca klimatyzacja może powodować pieczenie, swędzenie oraz charakterystyczne uczucie "piasku pod powiekami".

Zabrałem Cuprę Formentor na tor. Ten SUV jest jak wyścigówka INTERIA.PL