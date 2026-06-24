Naciskasz A/C każdego dnia. Ten przycisk robi znacznie więcej niż myślisz

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Większość kierowców naciska ten przycisk w samochodzie niemal codziennie, ale niewielu wie, co tak naprawdę robi. Symbol "A/C" nie odpowiada wyłącznie za chłodzenie wnętrza samochodu - może poprawić widoczność, zwiększyć bezpieczeństwo i wpłynąć na zużycie paliwa.

Palec naciskający przycisk A/C klimatyzacji na panelu sterowania samochodu, widoczna kontrolka poduszki powietrznej.
Do czego służy przycisk A/C w samochodzie?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak działa klimatyzacja w samochodzie?
  2. Czy włączona klimatyzacja zwiększa zużycie paliwa?
  3. Jak prawidłowo korzystać z klimatyzacji?
  4. Brudna klimatyzacja może być groźniejsza niż upał
  5. Klimatyzacja nie tylko chłodzi. Może wysuszać gardło i oczy

Klimatyzacja samochodowa to układ odpowiedzialny za schładzanie i osuszanie powietrza trafiającego do kabiny. Po włączeniu przycisku A/C (ang. Air Conditioning) uruchamiana jest sprężarka, która wprawia w ruch czynnik chłodniczy krążący w zamkniętym układzie. W uproszczeniu cały proces polega na odbieraniu ciepła z wnętrza samochodu i oddawaniu go na zewnątrz.

To właśnie osuszanie powietrza jest jedną z największych zalet klimatyzacji. Wielu kierowców kojarzy ją wyłącznie z upałami, tymczasem równie dobrze sprawdza się jesienią i zimą. Włączenie klimatyzacji znacząco przyspiesza odparowywanie szyb, poprawiając widoczność i bezpieczeństwo jazdy. Z tego powodu w wielu nowoczesnych samochodach układ klimatyzacji uruchamia się automatycznie po wybraniu funkcji odparowywania przedniej szyby.

Jak działa klimatyzacja w samochodzie?

W skład układu wchodzi sprężarka, skraplacz, parownik oraz czynnik chłodniczy. Sprężarka spręża czynnik i wprawia go w obieg, skraplacz oddaje ciepło do otoczenia, a parownik znajdujący się wewnątrz samochodu schładza powietrze trafiające do kabiny.

Cały proces wspomagają wentylatory oraz filtr kabinowy, który zatrzymuje pyłki, kurz i inne zanieczyszczenia. Dzięki temu klimatyzacja nie tylko obniża temperaturę, ale również poprawia jakość powietrza we wnętrzu pojazdu. To szczególnie ważne dla alergików oraz osób często podróżujących po dużych miastach.

Ręka z czerwonym lakierem na paznokciach ustawia pokrętło klimatyzacji samochodowej z widocznym napisem DUAL oraz A/C, na panelu widoczne cyfrowe wyświetlacze temperatury i ikony klimatyzacji.
Klimatyzacja jest nieodłączonym elementem podczas jazdy w upalne dni.123RF/PICSEL

Czy włączona klimatyzacja zwiększa zużycie paliwa?

Klimatyzacja zwiększa zużycie paliwa, ale nie jest to tak duży wzrost, jak wielu kierowców przypuszcza. Sprężarka klimatyzacji pobiera energię z silnika, dlatego jego obciążenie wzrasta. W zależności od samochodu, temperatury na zewnątrz oraz stylu jazdy spalanie może wzrosnąć od kilku do nawet kilkunastu procent.

Różnica najczęściej wynosi około 0,3-1 l paliwa na 100 km. Warto jednak pamiętać, że podczas jazdy autostradowej korzystanie z klimatyzacji często okazuje się bardziej ekonomiczne niż podróżowanie z otwartymi oknami. Przy wysokich prędkościach otwarte szyby zwiększają opór powietrza, co również prowadzi do wyższego zużycia paliwa.

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Jak prawidłowo korzystać z klimatyzacji?

Największym błędem jest uruchamianie klimatyzacji na maksymalną moc zaraz po wejściu do nagrzanego samochodu. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest najpierw przewietrzenie wnętrza poprzez otwarcie szyb i wypuszczenie gorącego powietrza. Dopiero później należy włączyć klimatyzację i ustawić temperaturę o kilka stopni niższą od tej panującej na zewnątrz.

Brudna klimatyzacja może być groźniejsza niż upał

Sporym problemem jest zaniedbanie układu klimatyzacji. W wilgotnym środowisku parownika i przewodów bardzo łatwo rozwijają się bakterie, grzyby oraz pleśnie, które następnie trafiają do wnętrza samochodu wraz z nawiewanym powietrzem. To nie tylko źródło nieprzyjemnego zapachu, ale również potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Z tego powodu eksperci zalecają regularną wymianę filtra kabinowego, okresowe odgrzybianie klimatyzacji oraz kontrolę szczelności całego układu. Nie warto czekać do momentu, aż klimatyzacja przestanie chłodzić - wtedy koszty naprawy mogą być znacznie wyższe niż zwykły przegląd serwisowy.

Samochód z otwartą maską podłączony do maszyny serwisowej z pomiarami ciśnienia, technik w roboczym stroju obsługuje pojazd.
Regularny serwis klimatyzacji jest bardzo ważny.123RF/PICSEL

Klimatyzacja nie tylko chłodzi. Może wysuszać gardło i oczy

Klimatyzacja nie tylko schładza powietrze, ale również skutecznie usuwa z niego wilgoć. To właśnie dlatego podczas dłuższej podróży wielu kierowców zaczyna odczuwać suchość w gardle, podrażnienie śluzówek czy większe pragnienie. Podobny problem dotyczy oczu - zbyt długo pracująca klimatyzacja może powodować pieczenie, swędzenie oraz charakterystyczne uczucie "piasku pod powiekami".

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