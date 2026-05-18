Spis treści: Pyłki kwiatowe na szybie - dlaczego to niebezpieczne? Wycieraczki samochodowe po zimie - co sprawdzić? Mandat za zużyte wycieraczki

Wycieraczki należą do najczęściej zaniedbywanych elementów wyposażenia auta, choć mają fundamentalny wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Po zimie ich stan zwykle pozostawia wiele do życzenia.

Pyłki kwiatowe na szybie - dlaczego to niebezpieczne?

Pyłki w połączeniu z wilgocią tworzą na szybie rodzaj tłustego filmu, który nie schodzi przy zwykłym przetarciu wycieraczką. Steffan Kerbl, technik z OAMTC, ostrzega, że taki nalot szczególnie mocno ogranicza widoczność pod światło, na przykład w godzinach porannych i wieczornych, gdy słońce wisi nisko nad horyzontem.

Rozwiązanie problemu wymaga działania dwutorowego. Z jednej strony wycieraczki muszą działać bez zarzutu, a z drugiej szyby przednią i tylną trzeba regularnie myć preparatem do szkła. Kerbl odradza jednak czyszczenie samych piór agresywnymi środkami, które mogą uszkodzić ich powłokę. Lepszym rozwiązaniem jest delikatne przetarcie gumowych krawędzi wilgotną szmatką.

Wycieraczki samochodowe po zimie - co sprawdzić?

Po zimie pióra wycieraczek zwykle wykazują wyraźne ślady zużycia. Mróz, sól drogowa i lód mocno im szkodzą, zwłaszcza gdy lato wcześniej osłabiło gumę przez wysoką temperaturę i promieniowanie UV. To kombinacja, która niemal zawsze odbija się na skuteczności pracy wycieraczek.

Z czasem gumowe krawędzie tracą elastyczność, robią się porowate i w końcu zaczynają pękać. Jeśli wycieraczki, zamiast wycierać, pozostawiają na szybie smugi, lub słychać wyraźnie dźwięk ich pracy, to sygnał, że nadają się już tylko do wymiany. Uszkodzone ramiona wycieraczek potrafią porysować szybę

Mandat za zużyte wycieraczki

Kierowcy często nie zdają sobie sprawy, że niesprawne wycieraczki mogą skończyć się mandatem.

Artykuł 66 ustęp 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym jasno mówi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. W tym samym artykule znajduje się też wymóg zapewnienia dostatecznego pola widzenia kierowcy oraz łatwego, wygodnego i pewnego posługiwania się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnej obserwacji jezdni.

Naruszenie tego przepisu zagrożone jest mandatem w wysokości od 50 do nawet 3 tys. zł. W przypadku rażących usterek funkcjonariusze mają też prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.

