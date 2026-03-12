Spis treści: Rdza na samochodach. Dlaczego jest niebezpieczna? Eksperci sprawdzili odporność popularnych aut na korozje Wyraźne różnice między producentami. Wyniki testów Które samochody korodują najbardziej? Które samochody korodują najmniej?

Największym zagrożeniem dla samochodów wcale nie są skomplikowane awarie mechaniczne, lecz korozja. Zużyte podzespoły można stosunkowo łatwo wymienić, jednak poważne uszkodzenia blacharskie często oznaczają kres dalszej eksploatacji pojazdu. Nic więc dziwnego, że kierowcy coraz częściej zadają sobie pytanie, które modele są szczególnie podatne na rdzę i wymagają dodatkowej ochrony. Dane z niezależnych badań pokazują, że różnice między producentami są wyraźne.

Rdza na samochodach. Dlaczego jest niebezpieczna?

Wbrew obiegowej opinii, pojawienie się korozji na samochodzie nie jest ani efektem przypadku ani wyłącznie zaniedbań właściciela. To naturalny proces chemiczny zachodzący w chwili, gdy metal styka się z wilgocią i tlenem obecnym w powietrzu. W wyniku tej reakcji powstaje tlenek żelaza, czyli dobrze znana kierowcom rdza. Choć często traktowana jest jako problem estetyczny, jej konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze.

Które modele samochodów rdzewieją najbardziej? 123RF/PICSEL

Korozja potrafi rozwijać się w miejscach niewidocznych na pierwszy rzut oka. Z czasem obejmuje elementy konstrukcyjne odpowiadające za wytrzymałość nadwozia, takie jak podłużnice, zgrzewy czy części zawieszenia. Osłabienie tych obszarów może wpływać na prowadzenie samochodu oraz zmniejszać sztywność całej konstrukcji.

To z kolei przekłada się na bezpieczeństwo podróżujących. Uszkodzona przez rdzę karoseria gorzej pochłania energię podczas kolizji, co może ograniczyć poziom ochrony pasażerów. Choć producenci stale rozwijają technologie zabezpieczeń antykorozyjnych, nie wszystkie modele radzą sobie z tym wyzwaniem równie dobrze.

Eksperci sprawdzili odporność popularnych aut na korozje

Od lat temat podatności samochodów na rdzę analizuje szwedzki magazyn motoryzacyjny "Vi Bilagar", współpracujący z firmą "Rostskyddsmetoder" ze Sztokholmu. Specjaliści regularnie przygotowują zestawienia oceniające jakość fabrycznych zabezpieczeń antykorozyjnych w nowych pojazdach. Badania obejmują miejsca zwykle niedostępne podczas standardowych testów.

Eksperci wykorzystują m.in. endoskopy, aby zajrzeć do profili zamkniętych i sprawdzić stan lakieru, paneli nadwozia czy zastosowanych uszczelnień. Analizowane są także powłoki ochronne, systemy odprowadzania wody oraz właściwości materiałów konstrukcyjnych. Każdy samochód otrzymuje ocenę w skali od 0 do 5 punktów, gdzie wyższy wynik oznacza mniejsze ryzyko pojawienia się korozji.

Wyraźne różnice między producentami. Wyniki testów

Ostatnie zestawienie powyższych danych wskazuje, że średnia ocena zabezpieczeń antykorozyjnych wynosi 3,1 punktu na pięć możliwych. Na pierwszy rzut oka rezultat może wydawać się przyzwoity, jednak szczegółowe dane pokazują znaczące rozbieżności pomiędzy poszczególnymi markami. Niektóre konstrukcje wypadają wyraźnie słabiej od konkurencji.

Oznacza to, że mimo postępu technologicznego wybór konkretnego modelu nadal ma duże znaczenie dla trwałości nadwozia w dłuższej perspektywie. Różnice wynikają zarówno z zastosowanych materiałów, jak i sposobu zabezpieczenia elementów, które na co dzień pozostają niewidoczne dla użytkownika.

Które samochody korodują najbardziej?

Wśród marek z najgorszym zabezpieczeniem antykorozyjnym szwedzcy eksperci wytypowali następujących producentów:

Honda - 1,8

Suzuki - 2,0

Subaru - 2,0

Range Rover - 2,0

Mitsubishi - 2,0

Lynk&Co - 2,0

Hongqi - 2,0

Fiat - 2,0

DS - 2,0

Toyota - 2,2

Ford - 2,2

Które samochody korodują najmniej?

Największą liczbę punktów w rankingu serwisu "Vi Bilagar" zdobyły marki:

Porsche - 5 punktów

Jaguar - 4,7

Nio - 4,5

BMW - 4,1

Audi - 4,0

Mini - 4,0

Mercedes - 3,9

Renault - 3,7

Volkswagen - 3,6

Seat - 3,6

