Łańcuch rozrządu też może się zepsuć. Tak wyglądają pierwsze objawy

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Łańcuch przez wiele lat był postrzegany jako rozwiązanie, które miało uwolnić kierowców od konieczności regularnego serwisowania rozrządu. W praktyce okazało się jednak, że również łańcuch podlega zużyciu, a zlekceważenie pierwszych oznak problemów może doprowadzić do poważnej i kosztownej awarii silnika. Warto więc wiedzieć, jakie sygnały mogą świadczyć o jego zużyciu oraz co zrobić, aby wydłużyć żywotność całego układu.

Zbliżenie na mechanizm rozrządu silnika spalinowego z widocznym łańcuchem i kołami zębatymi.
Rozrząd na łańcuchu może być trwały i długowieczny, ale wymaga troski.123RF/PICSEL

W skrócie

  • Łańcuch rozrządu nie jest elementem bezobsługowym, a jego trwałość zależy od stylu jazdy oraz regularnej wymiany oleju silnikowego o parametrach zalecanych przez producenta.
  • Sygnałem zużycia rozrządu jest zazwyczaj metaliczne grzechotanie przy zimnym silniku, nierówna praca jednostki, problemy z odpalaniem lub zapalenie się kontrolki check engine.
  • W razie awarii należy wymienić cały zestaw rozrządu, ponieważ pozostawienie starych ślizgów czy napinaczy prowadzi do szybkiego zużycia nowego łańcucha i ryzyka ponownej usterki.
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Choć łańcuch rozrządu jest zazwyczaj trwalszy od paska, nie oznacza to, że pozostaje elementem całkowicie bezobsługowym. Współczesne silniki pracują pod coraz większymi obciążeniami, a na kondycję układu wpływają nie tylko przebieg i styl jazdy, ale również jakość stosowanego oleju oraz częstotliwość jego wymiany.

Awaria łańcuchowego układu rozrządu może należeć do jednych z najpoważniejszych usterek jednostki napędowej. Koszt naprawy w takiej sytuacji może sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych. Na szczęście zużycie rozrządu zwykle postępuje stopniowo, a silnik często wcześniej wysyła sygnały ostrzegawcze.

Łańcuch powinien mieć większą żywotność niż pasek. Przynajmniej teoretycznie
Łańcuch powinien mieć większą żywotność niż pasek. Przynajmniej teoretycznie123RF/PICSEL

Łańcuch to tylko jeden z elementów układu rozrządu

Podstawowym zadaniem układu rozrządu jest utrzymanie odpowiedniej synchronizacji pomiędzy wałem korbowym a wałkami rozrządu. Dzięki temu zawory otwierają się i zamykają w precyzyjnie określonych momentach, co pozwala silnikowi pracować prawidłowo i efektywnie.

Sam łańcuch stanowi jednak tylko część całego mechanizmu. Za jego prawidłową pracę odpowiadają również napinacz hydrauliczny, prowadnice, ślizgi oraz koła zębate. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą i są narażone na duże obciążenia mechaniczne. Zużycie jednego podzespołu może więc przyspieszyć degradację pozostałych części.

Współczesne konstrukcje łańcuchowych układów rozrządu różnią się między sobą szczegółami technicznymi, jednak wszystkie wymagają odpowiedniego smarowania. W wielu silnikach olej jest doprowadzany do najbardziej obciążonych elementów za pomocą precyzyjnie wykonanych kanałów. Z tego powodu stosowanie środka smarnego o parametrach zalecanych przez producenta oraz przestrzeganie terminów wymiany oleju ma bezpośredni wpływ na trwałość łańcucha, napinacza i prowadnic.

W przypadku nowoczesnych układów rozrządu nawet niewielkie zaniedbania w zakresie smarowania mogą przyspieszyć zużycie współpracujących elementów. Odpowiedni olej i regularny serwis to podstawowe czynniki wpływające na niezawodność całego mechanizmu
podkreśla Tomasz Olawa, Product Manager firmy Denckermann.

Hałas dochodzący z silnika może być pierwszym ostrzeżeniem

Zużycie łańcuchowego rozrządu zazwyczaj nie następuje nagle, lecz rozwija się stopniowo. Jednym z pierwszych objawów mogą być nietypowe dźwięki dochodzące z okolic silnika. Charakterystyczne metaliczne grzechotanie lub stukanie często pojawia się podczas uruchamiania zimnej jednostki, gdy układ smarowania nie osiągnął jeszcze pełnego ciśnienia oleju.

Wraz z postępem zużycia mogą pojawić się kolejne symptomy. Kierowca może zauważyć problemy z uruchamianiem silnika, nierówną pracę na biegu jałowym, spadek osiągów lub zwiększone zużycie paliwa. W bardziej zaawansowanym stadium usterki może pojawić się kontrolka "Check Engine". Sterownik silnika może bowiem wykryć nieprawidłowości w synchronizacji pracy wału korbowego i wałków rozrządu.

Należy jednak pamiętać, że podobne objawy nie zawsze oznaczają uszkodzenie łańcucha. Za nieprawidłową pracę silnika mogą odpowiadać również inne podzespoły, dlatego przed podjęciem decyzji o naprawie konieczna jest dokładna diagnostyka w warsztacie.

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Wymiana wyłącznie łańcucha to pozorna oszczędność

W przypadku awarii lub nadmiernego zużycia rozrządu wielu kierowców próbuje ograniczyć koszty naprawy, decydując się na wymianę wyłącznie samego łańcucha. Takie rozwiązanie w niektórych przypadkach może jednak prowadzić do kolejnych problemów.

Pozostawienie zużytych prowadnic, ślizgów lub napinacza sprawia, że nowy łańcuch może pracować w nieprawidłowych warunkach. W efekcie jego żywotność może zostać znacząco skrócona, a kierowca może być zmuszony do ponownego, kosztownego demontażu układu.

Prawidłowo przeprowadzona naprawa powinna obejmować wszystkie elementy przewidziane dla danej konstrukcji silnika. Wymiana kompletnego zestawu pozwala przywrócić właściwe parametry pracy układu i ograniczyć ryzyko kolejnej awarii.

Wszystkie elementy układu rozrządu pracują w tych samych warunkach i zazwyczaj mają podobny okres eksploatacji. Nawet jeśli uszkodzeniu uległ tylko jeden podzespół, pozostałe części mogą być już znacznie zużyte. Z tego względu wymiana kompletnego zestawu jest rozwiązaniem, które zapewnia większą trwałość i bezpieczeństwo naprawy
wyjaśnia Tomasz Olawa.

Nie bez znaczenia pozostaje również jakość zastosowanych komponentów. Łańcuchowy układ rozrządu działa z dużą precyzją, dlatego różnice w wykonaniu lub niedokładne dopasowanie poszczególnych elementów mogą wpływać na jego trwałość oraz prawidłową pracę. Stosowanie części spełniających wymagania producentów pojazdów pozwala zachować właściwe parametry mechanizmu i zmniejszyć ryzyko ponownej awarii.

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