Spis treści: Co oznacza kontrolka check engine? Dlaczego pali się check engine? Ile kosztuje skasowanie check engine? Czy można samemu skasować kontrolkę check engine?

Jeśli kontrolka świeci stale, auto zwykle może jeszcze jechać, choć nie oznacza to, że problem jest błahy. W takiej sytuacji warto ograniczyć obciążanie silnika i jak najszybciej umówić diagnostykę.

Jeśli kontrolka miga, sprawa robi się poważniejsza. Taki sygnał często oznacza wypadanie zapłonów albo inny błąd, który może szybko uszkodzić katalizator. Wtedy trzeba odpuścić jazdę, zmniejszyć prędkość, a przy wyraźnych objawach - szarpaniu, utracie mocy, nierównej pracy - najlepiej zatrzymać auto i wezwać pomoc.

Co oznacza kontrolka check engine?

Kontrolka silnika jest częścią systemu OBD, czyli pokładowej diagnostyki. To układ, który na bieżąco nadzoruje pracę silnika i emisję spalin. Sprawdza m.in. skład mieszanki, odczyty z czujników, pracę układu zapłonowego i elementów oczyszczania spalin.

Ważne jest jedno - ta lampka nie pokazuje konkretnej awarii, tylko "obszar" problemu. Może wskazywać na sondę lambda, cewkę zapłonową, przepływomierz, zawór EGR, układ wtryskowy albo katalizator.

Żółtej kontrolki nie wolno lekceważyć. Ale jeśli usuniemy jej przyczynę, możemy ją wyłączyć sami

Dlaczego pali się check engine?

Najczęściej winne są problemy z mieszanką paliwowo-powietrzną i zapłonem. Typowe błędy to zbyt uboga albo zbyt bogata mieszanka, wypadanie zapłonów, problemy z recyrkulacją spalin albo z układem oczyszczania spalin. W praktyce może to oznaczać zarówno zużytą świecę czy cewkę, jak i dużo droższy problem z katalizatorem albo wtryskiem.

Długotrwała jazda z niewłaściwą mieszanką albo z wypadaniem zapłonów potrafi dobić katalizator. A jego wymiana to już nie kilkaset, lecz często około 4 tys. zł albo więcej.

Ile kosztuje skasowanie check engine?

Sam odczyt błędów nie jest drogi. W warsztacie zwykle kosztuje od około 100 do 350 zł, choć część serwisów odlicza tę kwotę, jeśli klient od razu zleca naprawę. Najtańsza diagnostyka domowa też jest możliwa - prosty adapter OBD2 można kupić już za około 100 zł.

To jednak tylko początek. Drobne naprawy, jak czujnik czy cewka, czasem zamykają się w kwocie poniżej 1 tys. zł. Problem zaczyna się wtedy, gdy uszkodzeniu ulega katalizator, element układu wtryskowego albo kilka podzespołów naraz. Sama roboczogodzina w wielu warsztatach kosztuje dziś ponad 100 zł, więc przy bardziej złożonej awarii rachunek szybko rośnie.

Czy można samemu skasować kontrolkę check engine?

Można - i właśnie dlatego wielu kierowców popełnia błąd. Tani interfejs OBD2 i aplikacja w telefonie pozwalają wykasować zapisany błąd w kilka minut. Problem w tym, że kontrolka albo po jakimś czasie powraca, albo też nie usuwamy istoty problemu. Kasowanie błędu bez naprawy nie rozwiązuje problemu, tylko odsuwa go w czasie.

