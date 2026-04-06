Kontrolka temperatury zapaliła się w trasie. Ten błąd niszczy silnik w minutę

Spis treści: Jak sprawdzić poziom płynu chłodniczego? Co robić, gdy silnik się przegrzewa?

Warto wiedzieć, co właściwie krąży w układzie chłodzenia. Płyn chłodniczy to gotowa mieszanina uzdatnionej wody i koncentratu niezamarzającego, którą wlewa się bezpośrednio do zbiorniczka wyrównawczego. Koncentrat niezamarzający, nazywany też płynem niezamarzającym, spełnia kilka funkcji jednocześnie - obniża temperaturę zamarzania cieczy zimą, podnosi jej temperaturę wrzenia latem i chroni metalowe elementy silnika przed korozją. Bloki silników wykonane są z żeliwa lub aluminium, a oba materiały w kontakcie z samą wodą korodują, co z czasem prowadzi do nieszczelności i uszkodzenia pompy wody.

Płyny niezamarzające występują w kilku typach chemicznych, oznaczonych kolorami - najczęściej niebieskim, zielonym lub różowym. Typ IAT na bazie nieorganicznych inhibitorów korozji i typ OAT oparty na kwasach organicznych to dwie najpowszechniejsze odmiany, których nie wolno ze sobą mieszać. Zastosowanie niewłaściwego typu może osłabić ochronę antykorozyjną i przyspieszyć zużycie wewnętrznych elementów silnika. Informację o tym, jaki płyn jest odpowiedni dla danego samochodu, można znaleźć w instrukcji obsługi lub na naklejce w komorze silnika.

Jak sprawdzić poziom płynu chłodniczego?

Kontrola poziomu płynu to czynność, która zajmuje dosłownie minutę. W większości współczesnych samochodów płyn chłodniczy znajduje się w przezroczystym zbiorniczku wyrównawczym umieszczonym z boku komory silnika, z oznaczeniami minimum i maksimum na ściance. Poziom sprawdzamy wyłącznie na zimnym silniku, bo układ pracuje pod ciśnieniem i otwarcie zbiornika na gorąco grozi poparzeniem.

Jeśli poziom jest poniżej znacznika minimum, trzeba dolać płyn odpowiedniego typu. Warto jednak pamiętać, że w nowoczesnych samochodach układ chłodzenia jest szczelny i nie powinien tracić płynu. Jeśli poziom regularnie spada, to sygnał, że gdzieś doszło do nieszczelności, którą trzeba zlokalizować i naprawić..

Niektóre starsze samochody nie mają zbiorniczka wyrównawczego i płyn sprawdza się bezpośrednio przez odkręcenie korka chłodnicy. W takim przypadku należy odczekać, aż silnik całkowicie wystygnie, ostrożnie odkręcić korek (z pomocą szmatki) i sprawdzić, czy ciecz sięga górnej krawędzi wlewu.

Co robić, gdy silnik się przegrzewa?

Jeśli wskazówka temperatury cieczy chłodzącej przekracza normalną pozycję, należy natychmiast zjechać na pobocze i wyłączyć silnik. Wówczas zapala się też charakterystyczna, czerwona kontrolka temperatury płynu chłodniczego, czyli termometr "umieszczony" w dwóch falujących liniach symbolizujących ciecz. Kontynuowanie jazdy, gdy na tablicy przyrządów widzimy dwa takie komunikaty, oznacza pewną "śmierć" silnika, już po kilkudziesięciu sekundach.

Po zatrzymaniu trzeba otworzyć maskę, ale nie dotykać żadnych elementów w komorze silnika, bo ich temperatura może przekraczać 100 stopni Celsjusza. Trzeba odczekać co najmniej kilkanaście minut, aż silnik ostygnie, a dopiero potem sprawdzić poziom płynu chłodniczego i poszukać wzrokiem śladów wycieku.

Jeśli poziom jest niski i nie mamy przy sobie płynu chłodniczego, dolanie zwykłej wody jest wystarczającym rozwiązaniem. Woda nie chroni przed korozją i zamarzaniem, ale zapewni chłodzenie na tyle, by dojechać do najbliższego warsztatu. Płyn trzeba jednak wymienić na właściwy tak szybko, jak to możliwe.

