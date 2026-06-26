Klimatyzacja czy otwarte okna? W upały panuje ważna zasada

Spis treści: Ile paliwa zużywa klimatyzacja w aucie? Otwarte okna w samochodzie a zużycie paliwa Jak efektywnie używać klimatyzacji w aucie

Czasem jednak otworzenia okna także potrafi poprawić sytuację - głównie chodzi tu jednak nie o samą jazdę, tylko to, co robimy przed jazdą, by pozbyć się z samochodu gorącego powietrza.

Ile paliwa zużywa klimatyzacja w aucie?

Nowoczesna klimatyzacja zwiększa spalanie średnio o 10-15 proc. - wynika z pomiarów ADAC. W ruchu miejskim przekłada się to na około litr paliwa na 100 km więcej. Przy spokojnej jeździe poza miastem, ze stałą prędkością około 100 km/h, dodatkowy pobór spada do około 0,3 l/100 km. Różnica między miastem a trasą jest tak duża dlatego, że kompresor klimatyzacji najbardziej obciąża silnik właśnie podczas ciągłego zatrzymywania się i ruszania oraz długich postojów - wtedy układ chłodzi intensywnie, a silnik pracuje z małą prędkością obrotową.

Warto też pamiętać, że przy bardzo wysokich temperaturach i ustawieniu klimatyzacji na maksimum wartości te mogą być wyższe. Na co dzień jednak, przy ustawieniu temperatury między 22 a 25 stopniami, klimatyzacja nie jest tak kosztowna w eksploatacji, jak wielu kierowców zakłada.

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Otwarte okna w samochodzie a zużycie paliwa

Niestety, nie wszyscy kierowcy mają w swoich samochodach klimatyzację, część ma też ten problem, że chłodne powietrze z nawiewów nie wpływa dobrze na ich zdrowie. Wtedy pozostaje otwarcie okien. Te jednak zaburzają aerodynamikę samochodu - zwiększają opór powietrza. Przy prędkości do 50 km/h ten efekt jest marginalny. Wraz ze wzrostem prędkości sytuacja się odwraca.

Pomiary ADAC pokazują, że przy 100 km/h dwa otwarte okna mogą generować dodatkowo nawet 0,2 l/100 km więcej w porównaniu do jazdy z zamkniętymi szybami. Przy dwóch oknach po obu stronach auta i jeździe 120-140 km/h różnica może być jeszcze wyraźniejsza - i zbliżać się do wartości, które notuje klimatyzacja przy tej samej prędkości.

Jak efektywnie używać klimatyzacji w aucie

Po zaparkowaniu na słońcu kabina potrafi nagrzać się do ponad 50-60 stopni. Po przyjściu do auta wiele osób włącza klimatyzację na maksimum i zamyka okna, niemal od razu ruszając. To nie jest jednak najbardziej efektywna metoda.

Zanim klimatyzacja zacznie chłodzić, powinniśmy pozbyć się nagrzanego powietrza z wnętrza - inaczej przez pierwsze minuty chłodzi rozpalone powietrze, zamiast je wymieniać. Krótkie przewietrzenie auta po wsiadaniu, przez 30-60 sekund z otwartymi drzwiami lub oknami, pozwala klimatyzacji zacząć pracę w znacznie łatwiejszych warunkach. Aktywacja trybu recyrkulacji powietrza po pierwszych minutach jazdy sprawia, że układ wielokrotnie chłodzi to samo powietrze, zamiast pobierać gorące z zewnątrz - i schładza kabinę szybciej, przy niższym zużyciu energii.

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