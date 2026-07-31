Kierowcy zasłaniają koła kartonami. Powód może zaskoczyć

W skrócie Trwałość opon zależy od ich przebiegu, który zazwyczaj wynosi 30-45 tys. km, oraz wieku, przy czym ogumienie nie powinno być eksploatowane dłużej niż przez 10 lat.

Długotrwała ekspozycja na słońce i promieniowanie uv przyspiesza proces starzenia gumy, sprawiając, że staje się ona twardsza i bardziej podatna na pękanie.

Zasłanianie kół kartonami to sposób na ochronę gumy przed słońcem, co jest szczególnie istotne w przypadku pojazdów długo stojących w nasłonecznionych miejscach.

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Opony starzeją się nie tylko podczas jazdy. Na ich kondycję wpływa również to, gdzie i jak samochód jest zaparkowany. Kierowcy zwykle pamiętają o kontroli ciśnienia, wymianie ogumienia zgodnie z porą roku czy sprawdzaniu bieżnika, ale rzadziej zwracają uwagę na działanie słońca. Tymczasem długotrwała ekspozycja na wysoką temperaturę i promieniowanie ultrafioletowe może przyspieszać proces degradacji gumy.

Żywotność opon zależy od przebiegu i wieku

Przy ocenie trwałości opon bierze się pod uwagę przede wszystkim ich zużycie, przebieg oraz wiek. W praktyce ogumienie samochodów osobowych często zachowuje swoje właściwości przez około 30-45 tys. km, choć wiele zależy od rodzaju opony, samochodu i sposobu eksploatacji. Niektóre wytrzymałe modele mogą osiągać przebiegi rzędu 60 tys. km, ale nie jest to regułą.

Nie oznacza to jednak, że opona z niewielkim przebiegiem zawsze będzie w dobrym stanie. Producenci zwracają uwagę także na czas eksploatacji. Przyjmuje się, że ogumienie nie powinno być używane dłużej niż 10 lat. Po pięciu latach warto regularnie kontrolować jego kondycję, sprawdzając między innymi, czy na powierzchni nie pojawiły się pęknięcia oraz czy bieżnik nadal spełnia swoją funkcję.

Na tempo zużycia wpływa wiele czynników. Jednym z najczęstszych jest jazda z nieprawidłowym ciśnieniem w oponach, ale znaczenie ma również agresywny styl prowadzenia samochodu, niewłaściwe ustawienie kół czy brak sezonowej wymiany ogumienia.

Nie bez znaczenia pozostaje także sposób przechowywania opon poza sezonem. Powinny znajdować się w miejscu suchym, chłodnym i pozbawionym bezpośredniego światła słonecznego. Opony zamontowane na felgach można przechowywać ułożone poziomo, natomiast te bez felg powinny stać pionowo lub wisieć.

Karton na kole chroni przed słońcem

W krajach południowej Europy można czasami zauważyć samochody, których koła zostały zasłonięte kartonami albo specjalnymi osłonami. Choć dla wielu osób taki widok może wyglądać nietypowo, rozwiązanie ma swoje uzasadnienie. Chodzi o ograniczenie kontaktu gumy z intensywnym słońcem, szczególnie wtedy, gdy samochód przez wiele dni stoi w jednym miejscu.

Karton działa jak prosta bariera ograniczająca nagrzewanie się powierzchni opony i zmniejszająca bezpośrednie oddziaływanie promieni UV. Nie zatrzymuje naturalnego procesu starzenia się gumy, ale może pomóc ograniczyć jeden z czynników, które przyspieszają jej niszczenie.

Problem ten jest szczególnie widoczny w regionach, gdzie przez dużą część roku panują wysokie temperatury i jest wiele słonecznych dni. Nie oznacza to jednak, że kierowcy w Polsce powinni całkowicie go ignorować. Podczas wakacyjnych wyjazdów na południe Europy również mogą zostawić samochód w warunkach, które nie sprzyjają trwałości ogumienia.

Słońce może przyspieszyć starzenie gumy

Długotrwałe działanie promieni UV sprawia, że guma stopniowo traci elastyczność. Z czasem może stawać się twardsza i bardziej podatna na pękanie. To z kolei wpływa na właściwości jezdne opony oraz poziom bezpieczeństwa podczas jazdy.

Najbardziej narażone są pojazdy, które często stoją nieużywane przez długi czas. Dotyczy to między innymi kamperów, przyczep kempingowych, samochodów zabytkowych oraz aut wykorzystywanych sezonowo. W ich przypadku opony mogą starzeć się bardziej pod wpływem warunków atmosferycznych niż samego przebiegu.

Nie każdy właściciel samochodu ma dostęp do garażu, który zapewnia ochronę przed słońcem i deszczem. W takiej sytuacji pomocne mogą być proste rozwiązania - parkowanie w cieniu, stosowanie specjalnych pokrowców albo właśnie zasłonięcie kół kartonem. To niewielki wysiłek, który może ograniczyć wpływ słońca na ogumienie.