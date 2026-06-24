Spis treści: Jak działa system start-stop? Czy system start-stop szkodzi silnikowi? Ile paliwa oszczędza system start-stop? Nawet kilkaset złotych oszczędności rocznie. Tyle oszczędzisz korzystając z systemu start-stop Kierowcy celowo wyłączają start-stop. Powód jest prosty

Dekadę temu system start-stop był zarezerwowany głównie dla droższych modeli, a dziś trudno znaleźć nowy samochód bez tego rozwiązania. Jego zadanie jest bardzo proste - podczas krótkiego postoju automatycznie wyłącza silnik, a gdy kierowca chce ruszyć, uruchamia go ponownie w ułamku sekundy.

Choć zasada działania wydaje się banalna to wokół start-stopu przez lata narosło wiele mitów. Kierowcy obawiają się szybszego zużycia akumulatora, rozrusznika czy nawet samego silnika. Z kolei producenci samochodów twierdzą, że nowoczesne układy zostały zaprojektowane właśnie z myślą o częstym uruchamianiu jednostki napędowej.

Jak działa system start-stop?

W samochodach z manualną skrzynią biegów silnik najczęściej gaśnie po zatrzymaniu auta, wrzuceniu luzu i puszczeniu sprzęgła. Ponowne uruchomienie następuje już w chwili naciśnięcia pedału sprzęgła przed ruszeniem. W autach z automatyczną skrzynią biegów system działa jeszcze prościej, bo silnik wyłącza się podczas postoju z wciśniętym hamulcem, a uruchamia po zwolnieniu pedału hamulca lub naciśnięciu gazu.

System start-stop znajduje się na wyposażeniu niemalże wszystkich nowych aut. Michał Domański INTERIA.PL

Co ważne, start-stop nie działa zawsze. Elektronika stale monitoruje stan akumulatora, temperaturę silnika, zapotrzebowanie klimatyzacji czy pracę układu oczyszczania spalin. Jeśli warunki nie są odpowiednie to system po prostu pozostaje nieaktywny pomimo tego, że jest włączony.

Czy system start-stop szkodzi silnikowi?

Wielu kierowców jest mylnie przekonanych, że system start-stop w rzeczywistości szkodzi silnikowi. Producenci przewidzieli takie obawy już na etapie projektowania samochodów, a więc system nie wyłączy silnika tuż po zimnym rozruchu, gdy jednostka nie osiągnęła jeszcze odpowiedniej temperatury pracy. Nie zadziała również wtedy, gdy akumulator jest zbyt słabo naładowany lub gdy samochód przeprowadza regenerację filtra cząstek stałych.

Oczywiście częstsze uruchamianie silnika oznacza większe obciążenie akumulatora. Dlatego auta wyposażone w start-stop korzystają ze specjalnych akumulatorów AGM lub EFB, które są przystosowane do znacznie większej liczby cykli ładowania i rozładowania.

Ile paliwa oszczędza system start-stop?

To właśnie tutaj pojawia się największa zaleta tego rozwiązania. Silnik pracujący na biegu jałowym zużywa paliwo - w zależności od pojemności jednostki napędowej może to być od około 0,5 do nawet 2 litrów na godzinę.

Największe korzyści widać podczas jazdy miejskiej, gdzie kierowca regularnie zatrzymuje się na światłach, w korkach czy przed przejściami dla pieszych. Według analiz oszczędność paliwa może sięgać nawet 20-25 proc. w typowo miejskich warunkach. W trasie efekt jest znacznie mniejszy, ponieważ liczba postojów jest niewielka. Średnio jednak system start-stop pozwala zmniejszyć zużycie paliwa o kilka procent.

Im więcej jeździmy w mieście, tym więcej zaoszczędzimy korzystając z systemu start-stop. 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Nawet kilkaset złotych oszczędności rocznie. Tyle oszczędzisz korzystając z systemu start-stop

Na pierwszy rzut oka oszczędność rzędu kilku procent może wydawać się niewielka, ale w rzeczywistości robi się z tego pokaźna kwota. Jeżeli kierowca pokonuje rocznie 15 tys. km samochodem spalającym średnio 10 l benzyny na 100 km to na paliwo wyda około 6 tys. zł. Przy oszczędności wynoszącej około 10 proc. w kieszeni może pozostać nawet 600 zł rocznie.

Kierowcy celowo wyłączają start-stop. Powód jest prosty

Powód wyłączania systemu start-stop przez kierowców jest prosty - komfort. W starszych konstrukcjach ponowne uruchamianie silnika bywało wyraźnie odczuwalne, a czas reakcji samochodu mógł irytować podczas dynamicznego ruszania spod świateł. Nowoczesne układy działają jednak znacznie szybciej. Co więcej, sam silnik jest przygotowany do błyskawicznego rozruchu, a cały proces trwa często krócej niż mrugnięcie okiem.

Zabrałem Cuprę Formentor na tor. Ten SUV jest jak wyścigówka INTERIA.PL