Spis treści: Ile kosztuje nabicie klimatyzacji w 2026 r.? Starsze auta nadal dużo tańsze Dlaczego serwis nowoczesnej klimatyzacji jest droższy? Ile kosztuje pełny serwis klimatyzacji w samochodzie? Jak wygląda nabicie klimatyzacji samochodowej? Jak często należy serwisować klimatyzację w samochodzie?

Zimą kierowcy zdecydowanie rzadziej korzystają z klimatyzacji, a ponownie włączają ją dopiero wraz z nadejściem pierwszych wiosennych dni. O ile cały system działa wyjątkowo skutecznie podczas największych upałów, to niestety - ze względu na konstrukcję - jest podatny na rozwijanie się szkodliwych pleśni i grzybów, co natychmiast czuć wewnątrz kabiny. Zazwyczaj ten przykry zapach pojawia się po zimie, gdy długo nie korzystaliśmy z układu klimatyzacji.

Ile kosztuje nabicie klimatyzacji w 2026 r.? Starsze auta nadal dużo tańsze

Koszt nabicia klimatyzacji zależy przede wszystkim od rodzaju czynnika chłodniczego zastosowanego w samochodzie. I właśnie tutaj zaczynają się największe różnice - starsze auta wykorzystujące czynnik R134a nadal są wyraźnie tańsze w serwisie niż nowoczesne modele z układem opartym na R1234yf.

W przypadku popularnego czynnika R134a warsztaty najczęściej liczą od 120 do 150 zł za pierwsze 100 g oraz około 40 zł za każde kolejne 100 g. Biorąc pod uwagę, że większość układów mieści od 400 do 600 g czynnika, pełne nabicie klimatyzacji kosztuje dziś zwykle od 250 do 400 zł.

Drożej zapłacą właściciele nowszych samochodów produkowanych głównie po 2017 r. Tam stosowany jest nowoczesny czynnik R1234yf - za pierwsze 100 g kierowcy płacą średnio około 250 zł, a każde kolejne 100 g to wydatek rzędu 80 zł. W praktyce pełny serwis związany wyłącznie z uzupełnieniem czynnika może kosztować od 500 do nawet 700 zł.

Coraz częściej pojawiają się też bardziej zaawansowane układy wykorzystujące czynnik CO2 oznaczany jako R744 - to czysty dwutlenek węgla, który jest nietoksyczny i dodatkowo neutralny dla klimatu. Takie rozwiązania nadal należą jednak do rzadkości i spotykane są głównie w najnowszych oraz droższych samochodach.

Dlaczego serwis nowoczesnej klimatyzacji jest droższy?

Różnica w kosztach nie jest przypadkowa. Nowszy czynnik spełnia bardziej rygorystyczne normy środowiskowe, ale jednocześnie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu serwisowego. Dla kierowcy oznacza to jedno - im nowszy samochód, tym droższa obsługa klimatyzacji, ale ta zależność raczej nie powinna już nikogo dziwić.

Na końcową cenę wpływa jednak nie tylko sam rodzaj czynnika. Bardzo duże znaczenie ma również pojemność układu - w większych SUV-ach, vanach czy autach klasy premium układy klimatyzacji mieszczą więcej czynnika, więc rachunek automatycznie rośnie. Dochodzi do tego lokalizacja warsztatu - w dużych miastach ceny bywają wyższe nawet o kilkanaście procent względem mniejszych miejscowości.

Ile kosztuje pełny serwis klimatyzacji w samochodzie?

Kierowcy powinni jednak wiedzieć, że samo uzupełnienie czynnika w układzie klimatyzacji bardzo często jest tylko częścią całej usługi. Dezynfekcja układu klimatyzacji kosztuje zazwyczaj około 100 zł, natomiast wymiana filtra kabinowego to kolejne 50-100 zł w zależności od modelu auta i rodzaju filtra. W efekcie pełna obsługa klimatyzacji w starszym samochodzie potrafi zamknąć się w kwocie 350-500 zł, ale w nowszych modelach rachunek bez problemu przekracza 700-800 zł.

Jak wygląda nabicie klimatyzacji samochodowej?

Sam proces trwa zwykle od 30 minut do około godziny i wymaga użycia specjalistycznej stacji obsługi klimatyzacji. Mechanik najpierw odzyskuje stary czynnik z układu, a następnie sprawdza szczelność instalacji. Kolejnym etapem jest wykonanie próżni, która pozwala wykryć ewentualne nieszczelności. Dopiero po upewnieniu się, że układ działa prawidłowo, klimatyzacja zostaje napełniona odpowiednią ilością nowego czynnika i oleju w kompresorze.

Jak często należy serwisować klimatyzację w samochodzie?

Zdecydowana większość kierowców z serwisem klimatyzacji czeka do momentu, aż z nawiewów wyraźnie czuć zapach pleśni lub układ przestaje być wydajny i schłodzenie kabiny w gorące dni staje się praktycznie niemożliwe. Eksperci zalecają jednak, aby klimatyzację serwisować przynajmniej raz w roku - mowa o odgrzybianiu nawiewów, sprawdzeniu szczelności układu oraz wymianie filtra kabinowego. Natomiast raz na dwa lata powinny być wymieniane czynnik chłodniczy w układzie oraz olej w sprężarce. Warto wiedzieć, że naturalny ubytek czynnika wynosi ok. 10-15 proc. rocznie.

