Spis treści: Kiedy wymienić świece zapłonowe? Objawy zużytych świec zapłonowych Ile kosztuje wymiana świec zapłonowych? Wymiana świec zapłonowych w nowych autach Jakie świece pasują do mojego auta?

W przypadku zużytych świec niespalona mieszanka paliwowo-powietrzna trafia do układu wydechowego i potrafi uszkodzić katalizator, którego wymiana kosztuje wielokrotnie więcej niż sama wymiana świec. A to tylko jeden z problemów, które mogą wywołać.

Kiedy wymienić świece zapłonowe?

Świece należy wymieniać według zasady - 30-60-100. Standardowe świece zapłonowe wymienia się zwykle co 30 do 60 tys. km. Nowocześniejsze konstrukcje z elektrodami z metali szlachetnych potrafią wytrzymać nawet 100 tys. km.

Interwał wymiany dla danego modelu zawsze znajdziemy w instrukcji obsługi pojazdu. Wielu producentów świec dodatkowo zaleca, by raz do roku sprawdzać ich kondycję. W większości silników benzynowych na każdy cylinder przypada jedna świeca, ale istnieją też jednostki z tak zwanym podwójnym zapłonem.

W silnikach z podwójnym zapłonem dwie świece zapłonowe jednocześnie zapalają mieszankę paliwowo-powietrzną w każdym cylindrze. Celem takiego rozwiązania jest równomierne spalanie i lepsze osiągi. Czterocylindrowy silnik z podwójnym zapłonem przy każdej wymianie wymaga więc nie czterech, lecz aż ośmiu nowych świec.

Objawy zużytych świec zapłonowych

Zużyte świece dają o sobie znać dość szybko. Najbardziej charakterystycznym objawem jest tak zwany przerywany zapłon, gdy silnik zaczyna szarpać lub pracuje tylko na części cylindrów. Praca jednostki staje się wówczas wyraźnie nierówna, szarpana.

W tym momencie (jeśli nie wcześniej) warto sprawdzić przyczynę problemu. Niespalone paliwo trafiające do układu wydechowego stopniowo niszczy katalizator. Drugim wyraźnym sygnałem jest podwyższone zużycie paliwa, które często wskazuje właśnie na zużycie świec.

Co istotne, świece zapłonowe potrafią samoczynnie oczyszczać się z osadów, ale wymaga to odpowiednio wysokiej temperatury w komorze spalania. Wypaleniu osadów sprzyja temperatura od około 400 stopni. Dlatego krótkie trasy, na których silnik nie zdąży się porządnie nagrzać, są dla świec szczególnie szkodliwe.

Ile kosztuje wymiana świec zapłonowych?

Koszt wymiany świec w warsztacie waha się zwykle od około 350 do 1300 zł. O ostatecznym rachunku decyduje przede wszystkim liczba cylindrów oraz rodzaj zastosowanych świec.

W przypadku silników trzycylindrowych wymiana wychodzi stosunkowo tanio. Przy jednostkach sześcio- czy ośmiocylindrowych koszt znacząco rośnie. Silniki o wysokich osiągach często wymagają też specjalnych, droższych świec o wyższej żywotności. Sama wymiana zwykle nie trwa dłużej niż około 30 minut, choć w nowoczesnych konstrukcjach proces ten potrafi się wyraźnie wydłużyć.

Wymiana świec zapłonowych w nowych autach

W wielu starszych silnikach końcówki przewodów wysokiego napięcia były bezpośrednio dostępne zaraz po otwarciu maski. W nowoczesnych autach wymiana wymaga zdjęcia osłon silnika i często demontażu kolejnych elementów blokujących dostęp do komory. Dochodzi do tego fakt, że w większości nowoczesnych jednostek na każdy cylinder przypada osobna cewka zapłonowa, która tworzy jedną całość z końcówką nasadzaną na świecę.

Jakie świece pasują do mojego auta?

Pomocne są wyszukiwarki produktów dostępne na stronach producentów takich jak Bosch, NGK czy Champion. Wystarczy podać dane pojazdu lub numer fabrycznej świecy, by dobrać odpowiedni zamiennik.

Świece różnią się między sobą wieloma parametrami. Najważniejsze z nich to skok gwintu, średnica gwintu, długość świecy, liczba elektrod, materiał z którego są wykonane oraz tak zwana wartość cieplna. Ten ostatni parametr określa maksymalną odporność świecy na temperaturę.

Generalna zasada mówi, że silniki turbo pracują w wyższych temperaturach niż jednostki wolnossące, więc wymagają świec o wyższej wartości cieplnej. Świece z elektrodami z metali szlachetnych, takich jak iryd, platyna czy srebro, są droższe, bo kosztują od około 100 zł sztukę ale wytrzymują znacznie dłużej od standardowych z mieszanki żelazo-nikiel-chrom.





